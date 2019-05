Īstenas mīlas ligzdiņas: 10 divvientulības baudīšanai piemēroti mājokļi

Katram cilvēkam kādreiz var uznākt sajūta, ka gribas savu mīļoto cilvēku paņemt aiz rokas, aizvest tālu prom no apkārtējiem un divvientulībā baudīt tikai vienam otra kompāniju. Šoreiz esam apkopojuši stāstus par vairākām vietām un mājām, kuras varētu dēvēt par lielo ķērienu romantikas tīkotājiem.

Saprotams, arī romantikai var būt dažādi definējumi un katrs to pielāgo savai izpratnei un attiecībām, tomēr visbiežāk tā tomēr tiek saistīta ar mieru, nošķirtību no apkārtnes, sveču gaismu, omulīgu atmosfēru un patīkamu čalošanu. Lai gan kāds varētu teikt, ka tikai kompanjons ir no svara, lomu spēlē vide, kuras spēkos ir veicināt gaisā jūtamās romantikas izplatību.

Cilvēki, kas izveidojuši vai meklē mājokli, kuru varētu saukt par mīlas ligzdiņu, nereti priekšroku dod nelieliem, reizēm pat miniatūriem mājokļiem, kuros ir viss dzīvošanai nepieciešamais. Ļoti iespējams, tie nav pielieti ar zeltu un neatgādina pili miniatūrā versijā, taču to "odziņa" slēpjas romantiskajās detaļās, kurām atrasta vieta dažādu stilu interjeros.

Rakstu izlasē atradīsi stāstus par mājokļiem, kuri savu romantisko un mājīgo noskaņu ieguvuši gan atjaunošanas rezultātā, gan arī pateicoties maģiskajai atrašanās vietai un smalkajām iekārtošanas detaļām. Savukārt šajā rakstā apkopota interesanti stāsti par mazizmēra mājiņām, kuras šarmē ar omulību.