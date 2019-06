Foto: Igauņu uzņēmēja 1,29 miljonus vērtā villa, kas laistās greznībā

Lepnas villas ir ne tikai mūsu pašu Jūrmalā, bet arī kaimiņzemē Igaunijā. Izsmalcinātu māju šoreiz aplūkojis portāls "Kinnisvara24", kurš izrādījis igauņu uzņēmēja Jāna Tota pārdošanā nonākušo villu, kas maksā veselus 1,29 miljonus eiro.

Trīs istabu villa ar īpašo spa kompleksu atrodas Keilā, kas ir netālu no jūras un valsts galvaspilsētas Tallinas, uzsver "Delfi Dekor".

Ēkas pirmais stāvs ir sadalīts vairākos līmeņos. Pirmajā stāvā atrodas dzīvojamā istaba, spa komplekss ar baseinu, virtuve un koridors. Īpašā "odziņa" šajā stāvā ir stiklotais kamīns, kuru var atvērt no visām pusēm. Pirmajā stāvā ir arī stiklota siena, kas paver skatu uz relaksācijas zonu – baseinu, kurā ir ievietota strūklaka. Relaksācijas telpā ir arī divas saunas.

Kas gan būtu villa bez masīva ēdamgalda, kuram apkārt var sasēsties visi ģimenes locekļi un arī ciemos atbraukušie viesi. Galds ir novietots pie stikla sienas, lai maltītes laikā varētu baudīt gleznaino skatu uz apkārtni, tajā skaitā arī jūru.

"Delfi Dekor", atsaucoties uz sludinājumā teikto, vēsta, ka šī "māja ir katras sievietes sapnis." Skats uz jūru vērojams ne tikai no ēdamistabas, bet arī no guļamistabas. Tajā ir arī milzīgs drēbju skapis un elegants buduāriņš, kur sapucēties. Netālu no guļamistabas ir arī labierīcības un tvaika duša. Ēkas otrajā stāvā ir arī neliela bērnistaba, kurai ir atvēlēta sava garderobe. Kā ziņo kaimiņzemes medijs, visā mājā ir apsildāmās grīdas, kā arī ekstra aizkariem – tie elektroniski aizvelkas un attaisās.

Turklāt šī māja nav vienīgais uzņēmēja īpašums, atzīmē medijs. Viņam pieder 4 firmas, tiesa, medijs gan neprecizē, kādu sfēru tās pārstāv. Viņam ir arī zeme Sāremā un Vimsi, savukārt Otepē un Tallinā viņam pieder dzīvoklis. Tāpat viņam ir arī īpašumi citviet Igaunijā.

Foto ieskats greznajā īpašumā: