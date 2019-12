Francijā var iegādāties daļu vēsturiskas pils tikai par 50 eiro

Meklē oriģinālu un neparastu dāvanu Ziemassvētkos? Vai arī dāvana jāgādā cilvēkam, kuram jau viss ir? Uzdāvini viņam iespēju kļūt par pils saimnieku! CNN vēsta, ka Francijā var iegādāties daļu vēsturiskas pils, kas maksā vien 55 ASV dolārus (aptuveni 50 eiro).

Kā ziņo CNN, šim unikālajam piedāvājumam ir cēls mērķis, proti, atgriezt 14.-15. gadsimtā celto "Château de Vibrac" pili tās sākotnējā spozmē, parādot to, ka šai pilij arī mūsdienās ir liels potenciāls, jo šeit varētu rīkot dažādus pasākumus. Tāpat nākotnē šeit iecerēts audzēt bioloģiskus produktus, kā arī izvietot 12 eko draudzīgas nakšņošanas kabīnes, kur viesi varētu baudīt nesteidzīgu atpūtu.

Pils saglābšanas iniciatori ir kultūras mantojuma saglabāšanas startapa uzņēmums "Dartagnans.fr" un bezpeļņas restaurācijas biedrība "Adopte un chateau". Viņi līdz šim brīdim pils atjaunošanai savā mājaslapā savākuši 264,096 tūkstošus eiro. Tos ziedojuši 2717 cilvēki no 66 pasaules valstīm.

""Vibrac" ir īsts zelta tīrradnis, kurš nav apdzīvots jau vismaz 100 gadus," CNN uzsvēra "Dartagnan" īpašnieks Romeins Delaume. Pils labdariem tiek solītas arī dažādas ekstras, piemēram, viņiem visu mūžu garantēta pieeja pilij un arī savs placītis dārzā, kur būs plāksne ar ziedotāja vārdu.

Kā vēsta medijs, "Vibrac" ir piepulcējusies vēl divām citām pilīm Francijā, kuras gaida savas pārvērtības un labdarus. Viena no šīm pilīm ir "Ebaupinay", bet otra – 13. gadsimtā celtā "Mothe-Chandeniers". CNN atzīmē, ka šīm divām pilīm vērojams jau ievērojams progress, jo to durvis ir atvērtas apmeklētājiem. "Mothe-Chandeniers" pils restaurēšanā no saziedotajiem līdzekļiem ieguldīti jau 600 000 eiro. Delaume arī atklāja, ka šajā pilī nolīgti darbinieki, kas sagaida apmeklētājus, kā arī tiem tirgo dažādus labumus. Pils jau sagaidījusi šosezon 15 tūkstošus apmeklētāju. Tajā pašā laikā "Ebaupinay" apciemojuši 5000 tūristi.

"Château de Vibrac" pils:

Zemāk var aplūkot krāšņo "Ebaupinay" pili, kura gaida savu otro elpu.



Savukārt attēlā zemāk var aplūkot iespaidīgo "Mothe-Chandeniers", kuru no visām pusēm ieskauj ūdens.