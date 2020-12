Pirms un pēc: dzīvoklis Rīgā, kas ieguvis otro elpu ar ziliem akcentiem

Allaž interesanti ir palūkoties bildes pirms mājokļu pārvērtībām, un šoreiz virtuāli viesosimies kādā dzīvoklī Rīgā, Āraišu ielā, kurš pārvērsts līdz nepazīšanai.

Dzīvoklis atrodas 1938. gadā celtā namā. Lai gan pats nams vēl gaida pārvērtības, viens no tajā esošajiem dzīvokļiem jau ir atdzimis. "Māja nav piedzīvojusi atdzimšanu, bet tai viss vēl ir priekšā," uzsver skaistā dzīvokļa saimnieks, kurš vēlējās palikt anonīms. Uzņēmuma "AVER Brokerage" nekustamo īpašumu aģente Elīna Slaidiņa padalījās arī ar fotoattēliem, kuros var redzēt dzīvokļa pārvērtības pirms un pēc. Tos vari aplūkot galerijās zemāk.

Dzīvoklī vairs nav ne miņas no brūniem toņiem un vecām mēbelēm, bet tā vietā telpās valda gaišums un zilie akcenti, kuri ir katrā telpā – guļamistabā, viesistabā, virtuvē, gaitenī un pat vannasistabā. "Zilā krāsa ir mana "top" krāsa jau daudzus gadus. To arī ļoti daudzi ir pamanījuši," saka dzīvokļa īpašnieks. Viņš atklāj, ka zilā krāsa dominē viņa ikdienā, tā atbalsojas gan apģērba izvēlē, gan automašīnu izvēlē un citās lietās. Savukārt dzīvokļa interjerā zilo krāsu viņš ienesis, iedvesmojoties no saviem ceļojumiem ārvalstīs – Kiprā, Spānijā, Krētā, Portugālē. "Šajās valstīs bija tās izteikti baltās sienas. Tieši tas bija tas, kas man ir ļoti palika atmiņā. To es arī kādu dienu gribēju realizēt," saka saimnieks. Viņš uzsver, ka nevēlējās skriet līdzi modes tendencēm vai tādiem interjeriem, kas redzami glancēto žurnālu lappusēs. Tā vietā viņš piepildījis sapni, kas izlolots, apceļojot valstis. To viņam palīdzējusi īstenot sieva. "Viņa, atšķirībā no manis, ļoti precīzi un smalki prot sakombinēt toņus un stilus. Sieva arī pievērš lielu uzmanību maziem sīkumiem, kas man paskrien gar acīm, bet, ko novērtē īrnieks. Mana stiprā puse ir tā, ka es spēju redzēt vīziju un to iztēloties, kamēr vēl dzīvoklis ir bez remonta un procesa stadijā. Savukārt viņas stiprā puse ir tieši iekārtojums un tā sakombinēšana, tā teikt komandas darbs. Bez viņas ieguldījuma rezultāts būtu pavisam savadāks," saka dzīvokļa īpašnieks.

Foto: Publicitātes foto

Viņš savā dzīvoklī izceļ restaurēto tahtu, kas bijusi kā vadmotīvs pārējo mēbeļu izvēlei. Saimnieks neslēpj, ka dzīvoklis pirms pārvērtībām bija "slāviskā stilā veidots", trūcis vien "tepiķis pie sienas", bet tagad no tā vairs nav ne miņas. Kā stāsta dzīvokļa saimnieks, no vecā interjera saglabāta koka grīda, kas noslīpēta un nolakota. "Grīdas atjaunošanas laikā mums nebija mērķa labot redzamos defektus, piemēram, izdedzinātus dēļus vai skābes radītos pleķus. Tā taču ir vēsture, kas saglabājas kokā. Nevajag to atjaunot perfekti. Lai jau tie dēļi ir šķībi, ar plaisām un šķirbām. Tā ir tā vēsture un burvība, ko vēlējos saglabāt," saka dzīvokļa īpašnieks. Viņš no vecā interjera saglabājis arī skaisto podiņu krāsni, kas, kā izrādās, vēl ir funkcionējoša, kā arī padomju laika radiatorus. Viņš gan mierina – mājā ir ierīkota gāzes apkure, tāpēc par siltumu nevajadzētu satraukties.

"Lai šo sauktu par ideālu dzīvokli, vēl trūkst mājas rekonstrukcijas, tajā skaitā arī autentiskie koka logi, kas dzīvokli vēl vairāk izdaiļotu," tā saimnieks.

Dzīvoklis pirms pārvērtībām:

Foto ieskats dzīvoklī pēc pārvērtībām: