Vienkāršs veids, kā ar greipfrūtu un sāli notīrīt vannu

Reizēm nav nepieciešami ķīmiski līdzekļi, lai atbrīvotos no traipiem, jo tīrīšanas līdzekļus var pagatavot pats saviem spēkiem! "Tava Māja" piedāvā pavisam vienkāršu paņēmienu, lai ar sāls un greipfrūta palīdzību savu vannu atbrīvotu no rūsas un atkal padarītu kaut nedaudz spožāku.

"Furnish Home" raksta, ka mājas tīrīšanas darbos var izmantot arī etiķi un sāli, bet greipfrūts pārspēj tos ar savu aromātisko smaržu. Tas arī aizvieto aromātisko sveču smaržu un tīrīšanas līdzekļus. Tā teikt – divi vienā!

Ja jūsu vannasistabā ir rūsa, tad var noteikti talkā ņemt šo paņēmienu.

Kas nepieciešams:

Greipfrūts;

1/4 glāze ar rupjo sāli;

Nazis.

Pats pirmais solis – jāsamitrina vanna, proti, tā, lai tā nepludotu, bet gan būtu nedaudz mitra. Ar nazi greipfrūtu pārgriež uz pusēm. Kā norāda portāls, tad ar nelielu vai vidēja lieluma greipfrūtu būs pietiekami, lai iztīrītu visu vannu. Uz greipfrūta pusītes bagātīgi uzber sāli, bet pārējo sāls daudzumu izkaisa uz vannas virsmām, kas ir netīras. Tad sāk kārtīgu vannas beršanu ar greipfrūtu – to kārtīgi spiež, lai no sulīgā augļa tecētu ārā sula. Ja nepieciešams, tad vēl uzber rupjo sāli un turpina beršanu. Kad vanna kļuvusi tīrāka vai pavisam izdevies atbrīvoties no netīrumiem, tad to izskalo ar ūdens šalti. Šo metodi var izmantot ne tikai vannas tīrīšanā, bet arī izlietnes, flīžu tīrīšanā un citviet.

Lūk, šeit būs arī neliela video pamācība, kurā var redzēt efektīvo vannas tīrīšanu ar greipfrūtu un sāli: