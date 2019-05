No mazgāšanas līdz kļūdām pielikšanā: praktiski padomi par aizkariem

Neatņemama mājokļa sastāvdaļa ir arī logu rota, kas telpu ne tikai padara greznāku, bet arī neļauj svešām acīm ieskatīties mājokļa iekšpusē. "Tava Māja" ir sarūpējusi padomu izlasi par aizkariem, kas palīdzēs vieglāk orientēties to kopšanas īpatnībās un arī tad, kad jālemj būs par jaunu logu rotu.

Mūsdienās aizkaru izvēle ir gaužām plaša – puķaini, ar zeltītas maliņas akcentu, bārkstīm, multfilmu tēliem, pumpaini un kādi tik vēl nē. Katrs var izvēlēties sev tīkamāko, pieskaņojot aizkarus telpai vai arī gluži otrādi – liekot uz tiem lielāko akcentu, izvēloties tos košus un pamanāmus. Lai atvieglotu izvēli veikalā, "Tava Māja" ir sarūpējusi interjera dizaineru ieteikumus par to, kā ar aizkariem vizuāli paplašināt logus, kā arī dizainere sniegs ieteikumus par to, ko labāk izvēlēties, ja izvēle svārstās par labu aizkariem vai žalūzijām.

Ne mazums svarīga ir ne tikai pašu aizkaru izvēle, bet arī kopšana pēc to iegādes. "Tava Māja" arī ir parūpējusies par virkni ar ieteikumiem to mazgāšanā. Tāpat noderīgi būs arī tautas padomi, kā atgūt dienas aizkaru baltumu. Vai zināji, ka ļoti pieputējušus aizkarus ieteicams pirms tam mazgāšanas rūpīgi izskalot? Savukārt visai izplatīta kļūda aizkaru mazgāšanā ir to berzēšana, tāpēc liec aiz auss šo padomu, lai nepieļautu kļūdas aizkaru mazgāšanā!

Neaizmirsti, ka aizkari ir mājīguma simbols, tāpēc, ja esi aizkaru meklējumos, neļaujies spontānam pirkumam, bet izvērtē to, kā tie iederēsies mājoklī! Tāpat arī neaizmirsti dažādos veikalos veikt cenu aptauju, jo tikai tā varēsi atrast savam maciņam draudzīgākos aizkarus.