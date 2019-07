Iedvesmas deva: 10 radošas idejas malkas uzglabāšanai ārā

Lēnām jāsāk domāt par to, lai rudens drēgnajos mēnešos mājoklī būtu silti. Citi jau sāk laicīgi pasūtīt kurināmās briketes, bet daži vasaras laiku izmanto, lai veiktu remontarbus mājokļos, tajā skaitā arī krāsns uzlabošanu vai radiatoru nomaiņu. Šoreiz "Tava Māja" ir sarūpējusi iedvesmojošas idejas malkas uzglabāšanai ārā, kas var kalpot kā dekoratīvs elements dārzā!

Starp citu – šeit vari lasīt interesantu stāstu par Rimantu Ziedoni, kura māja ir kā malkas glabāšanas paraugs. Viņš arī dalās padomos, kā pareizi sakraut malku. Savukārt šajā rakstā atradīsi malkas ABC, kur ne tikai ir izskaidrota ieteicamākā izvēle, bet arī atklāti malkas uzglabāšanas knifi.

Atceries arī skursteņslaucītāja sniegto ieteikumu – par skursteņu tīrīšanu jādomā vasarā. "Nevajadzētu gaidīt puteni, jo no skursteņslaucītāju viedokļa tie ir jāiztīra vasaras mēnešu laikā, kad beidzas apkures sezona. Nevajadzētu gaidīt septembri vai oktobri," tā intervijā "Tava Māja" pērn uzsvēra SIA "Skursteņmeistars" vadītājs Guntis Brakmanis.



Šis malkas krāvums viennozīmīgi ir ļoti praktisks, jo iedaļās malka ir sašķirota – ir gan smalki zari, gan lielāka izmēra pagales.



Gluži kā vai siena gubas! Ja esi bažīgs par to, ka šādi malka salīs zem klajas debess, tad padomā par "cepurīti", piemēram, uzmeistaro to no koka vai arī izlīdzies ar plēvi.

Stilīgs un ģeometrisks akcents pagalmā, kas nedaudz atgādina egles vai kalnus. Arī šajā gadījumā ir padomāts par jumta izveidi, lai laikapstākļi nevarētu apskādēt malku.

Šis viennozīmīgi būs viens sirsnīgs malkas krāvums!

Savdabīgu "odziņu" iegūsi, ja šķietami neglītākās malkas pagales saliksi gar mājas sienu. Kā redzams attēlā, tad ir arī padomāts par to, lai malka nebūtu uz zemes.

Noteikti radīsies jautājums - kā šādi izvietota malka nesabrūk? Kā norāda šīs idejas realizētājs, talkā ņemtas inženiera zināšanas. Malka viennozīmīgi izžūs no visām pusēm.



Neesi pārliecināts par savām prasmēm, kad jāveido perfekts malkas krāvums, kas neizgāzīsies? Lūk, ideja, kuru var aizņemties - metāla režģis!

Ļoti gaumīgs risinājums - nkrāsotās "bišu sūnas" vēl vairāk izceļ oranžīgās malkas pagales.

Malkas arka - tā viennozīmīgi būs neparasts dekors dārzā, kas pārsteigs viesus ar savu oriģinalitāti.

Atliek vien pielikt aizkariņus, puķu podus un citas detaļas - māja gatava!