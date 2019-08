Neprasa piepūli! Mājas uzkopšanas darbi, kas paveicami 10 minūšu laikā

Mājas tīrīšanas darbos nereti sevi nākas piespiest, jo nav ne mazākās vēlmes stundām ilgi traukt putekļus un berzt virsmas. Ir uzkopšanas darbiņi, kas neprasa stundām ilgu darbošanos, bet vien dažas minūtes, piemēram, grīdu izslaucīšana, gaismekļu notīrīšana vai spoguļu nospodrināšana.

Iedvesmojoties no portāla "Furnish Home", atgādinām par tīrīšanas darbiem, kas prasīs aptuveni 10 minūtes tava dārgā laika. Liec aiz auss, ka varbūt visus darbus no plašā saraksta neizdosies paveikt 10 minūtēs, tāpēc izvēlies divus, trīs vai četrus, kas ietilps noteiktajā laika limitā:

Notīri televizora pultis, slēdžus un durvju rokturus;

Saliec trauku mazgājamajā mašīnā visus traukus, kas ir netīri;

Kārtīgi saklāj gultu, jo nereti rīta cēlienā mēs to mēdzam saklāt steigā. Uzreiz gulētiešana būs patīkamāka! 10 minūšu laikā paspēsi arī nomainīt gultasveļu, protams, ja vien tas ir nepieciešams;

Noslauki logus vai spoguļus. Tas nenozīmē, ka jāķeras klāt lielajai logu tīrīšanai, bet atsvaidzini to mirdzumu! Ja nav laika, tad vari izvēlēties tos logus telpā, kas parasti paliek visnetīrākie, proti, kur nereti bērni atstāj pirkstu nospiedumus vai arī suns ar degunu izveidojis nospiedumus;

Notīri visus ekrānus! Tas ir attiecināms ne tikai uz televizora ekrānu, bet arī planšetes, datora vai telefona ekrāniem. Atceries, ka šo elektroierīču tīrīšanai jāzimanto mīksta mikrošķiedras lupatiņa!

Vadu reorganizācija – mājoklī nereti izveidojas vadu mudžeklis, piemēram, vairāki telefonu lādētāji kopā, austiņu vadi vai arī USB vadi. Tos visus atšķetini un sakārto tā, lai visi vadi būtu ērti paņemami un pārskatāmi. "Furnish Home" rosina šos vadus sakārt uz maziem āķīšiem pie kādām durvīm, kur katram vadam būtu sava vieta;

Notīri plīts virsmu;

Gaisa mitrinātājam telpā jāļauj nedaudz atpūsties, tāpēc tas ir jāizslēdz, lai to varētu kārtīgi iztīrīt;

Aizkaru fiksā apkope. Ņem talkā drēbju rullīti, lai notrauktu nost putekļus vai dzīvnieku spalvas no aizkariem;

Noslauki elektroierīces, piemēram, tējkannu, mikroviļņu krāsni, ledusskapi, putekļusūcēju un citas;

Sakārto priekšnamu! Tā ir mājas vizītkarte, tāpēc velti brīdi, lai rūpīgi saliktu steigā noliktās cepures, šalles, zābakus vai apavus;

Laiks lieveņa, ietves vai terases uzkopšanai! Ņem talkā putekļusūcēju vai birsti, lai atbrīvotu arī šo mājas daļu no netīrumiem un putekļiem!



Savukārt rakstā zemāk vari aplūkot vēl citus rakstus par uzkopšanas darbiņiem, kas prasīs ļoti maz laika! Tāpat no rakstu krātuves atradīsi stāstus par to, kā sevi motivēt tīrīšanas darbiem, kā arī uzzināsi to, kādas ir pieļautākās kļūdas mājokļa kopšanā. Ķeries klāt un neslinko!