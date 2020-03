Tvaika nosūcēju ABC: pārbaudes, kopšanas knifi un ceļvedis izvēlē

Tvaika nosūcēji pērnā gada janvārī kļuva par apspriestāko tematu, jo stājās spēkā jaunās izmaiņas tvaika nosūcēju lietošanā. Tā kā ir apritējis gads, "Tava Māja" šoreiz ir sarūpējusi padomu izlasi tieši par tvaika nosūcējiem, lai ne tikai atgādinātu, iespējams, piemirstas prasības, bet arī sniegtu padomus to izvēlē un tīrīšanā.

Tvaika nosūcējs ir lielisks palīgs virtuvē, jo tas cīnās ar nelāgajiem aromātiem, bet arī šim "kareivim" ik pa laikam nepieciešamas pārbaudes, lai atbrīvotu to no saķepušajiem taukiem. Šeit talkā nāks "Tava Māja" padomu raksti par to, kā salīdzinoši viegli atbrīvoties no netīrumiem, lai tvaika nosūcējs atkal spīdētu un laistītos. Gadījumā, ja zini kādu labu metodi, lai tīrītu tvaika nosūcēju – padalies ar to komentāru sadaļā vai arī e-pastā: maja@delfi.lv

Tāpat padomu izlasē esam iekļāvuši arī rakstus, kas būs labi palīgi, ja vēl plāno iegādāties tvaika nosūcēju – varēsi iepazīties ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju ieteikumiem par tvaika nosūcējiem, kā arī aplūkot feinas idejas, lai tvaika nosūcējs gaumīgi iekļautos virtuves interjerā.