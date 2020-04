No mājās atrodamiem un dabas materiāliem – astoņas idejas nokrāsoto olu turēšanas traukiem

Lieldienas nav iedomājamas bez olu krāsošanas un arī olu kaujām, bet ir jāpadomā arī pie tā, kur sakrāsotās olas saliksim. Olu trauciņi veikalos ir plašā klāstā, bet tos var izveidot arī no tā, kas atrodams mājās vai mežā!

"Tava Māja" ir apkopojusi noderīgas foto idejas no "Instagram" un "Pinterest", kur redzami dažādi olu trauki. Šādi turētāji viennozīmīgi nemaksās kaudzi naudas, to izveidē var iesaistīties gan liels, gan mazs, turklāt to izveidošana būs tīrais nieks! Dodies mazā ekspedīcijā ap savu dzīvesvietu vai palūko savus krājumus, iespējams, ka tur būs noderīgas lietas skaista olu turētāja izgatavošanai!

Starp citu – ja vēl neesi nokrāsojis Lieldienu olas, tad šajā rakstā varēsi aplūkot olu krāsošanas ābeci, kurā uzskaitītas dažādas olu krāsošanas metodes.

Sūnu "gultiņa" ir visnotaļ klasisks olu turētājs. Sūnas var salikt groziņos, māla traukos vai pat glāzēs. No sūnām var veidot arī "ligzdiņas", bet tādā gadījumā būs jānodrošinās ar kādu auklu, lai glītais turētājs neizjuktu.

Lūk, vēl viena ideja olu turētājam no dabas materiāliem! Smalki zariņi ir savīti gluži kā putna ligzda. Dekoru var izrotāt arī ar putnu spalvām. Olu turētājs, kuru viennozīmīgi varēs izmantot arī nākamgad!



Par olu turētāju var kalpot arī siens, turklāt šāda turētāja izveide būs tīrais nieks! Ja vēlies stilīgāku trauciņu, tad vari sienu nopūst arī zelta vai citā krāsā.



Olu kastītes nemet laukā! Tās var ne tikai noderēt sējas darbiem, bet arī kā lielisks olu turētājs. Vai zināji, ka no olu kastēm var izgatavot pat elegantu spoguļa vai foto rāmi? Kā to izdarīt, lūko šeit.



Olu turētājs no auduma salvetēm – kāpēc gan nē? Ja mājās nav auduma salvetes, tad derēs arī papīra salvetes! Jāņem vien vērā pašsaprotama lieta, proti, šāds olu turētājs paredzēts tikai vienai olai, ne vairākām. "Tava Māja" iesaka īstenot mājās šādu ideju – olu izvārīt tāpat (nekrāsotu), bet pie galda sēdošajiem likt olām uzzīmēt sejiņas. Radoša nodarbe, kurā iesaistīsies it visi!



Šis varētu būt viens no neparastākajiem olu turētājiem – atspere. Lai olas nekristu ārā, tad vēlams atsperē ielikt sienu vai sizāli.

Arī kūku formiņas var izmantot kā olu turētājus, protams, tajos vēlams ielikt iekšā kaut ko mīkstu, lai ola nesaplīstu.

Olu turētāju ideja, kas iepriecinās visus telpaugu entuziastus vai dārzkopjus – ola puķu podiņā! Pavasarīgam akcentam puķu podā var ielikt zaļas sūnas vai pat mikrozaļumus.