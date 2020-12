Svētki bez raizēm: kā pasargāt mājokli no garnadžiem

Svētku laikā garnadži nesnauž, tāpēc jāpiedomā par sava mājokļa drošību! Kā pasargāt savu mājokli, portālam "Tava Māja" padomos dalās Valsts policijas (VP) pārstāve Gita Gžibovska un apsardzes uzņēmuma "Koblenz Drošība" valdes priekšsēdētājs Raivis Terinks.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā informē VP pārstāve, pēdējo mēnešu laikā vairākas zādzības no privātmājām Rīgā un Pierīgā izdarītas, kad saimnieki atradušies mājās, taču bieži vien nebija pietiekami parūpējušies par drošību. Savukārt Terinks uzsver – zagļi kļūst drošāki un nekaunīgāki. Kā novērojis uzņēmums "Koblenz Drošība", biežāk zādzības tiek veiktas, iekļūstot mājās vakaros vai naktīs, kad saimnieki atrodas mājās. "Šoruden arī mainījies pastrādāto zādzību laiks diennaktī. Ja agrāk zagļi uzdarbojās nakts otrajā pusē, tuvāk rītam, vai arī sestdienu un svētdienu naktīs (kad saimnieki ir laukos), tad šogad zagļi visbiežāk ielauzās svešā īpašumā darba dienās pēcpusdienā un vakarā, laika posmā no pulksten 16 līdz pulksten 19, tad, kad saimnieki vēl nav mājās, vai arī tad, kad saimnieki devušies, piemēram, uz veikalu," norāda Terinks."Tāpat šogad vērojams, ka aktivizējušās organizētas zagļu grupas, kas izpēta informāciju par mājokļiem. Tās novēro, kurās mājās ir turīgi iedzīvotāji, novēro paradumus, iegūst informāciju par to, vai mājās ir kas vērtīgs, piemēram, naudas summas, vērtslietas u.c. Šogad bijuši vairāki izteikti gadījumi, kad mēģināts no mājokļa un arī birojiem nozagt un aiznest seifus."

VP atgādina, ka, redzot aizdomīgas personas, kas, piemēram, pārvietojas ar automašīnu un novēro svešus īpašumus, pēc iespējas jāpieraksta automašīnas numurs, citas svarīgas detaļas un nekavējoties jāziņo policijai pa tālruņa numuru 110!

Rakstā tālāk vari lasīt VP un "Koblenz Drošība" ieteikumus, kā pasargāt savu īpašumu!

Lūk, ko vari darīt, lai savu mājokli pasargātu no zagļiem!

Aizslēdz durvis. Tām jābūt ciet arī tad, kad atrodies mājās!

Neatstāj logus vai balkona durvis vēdināšanas režīmā. Tas, kā uzsver VP, ir viens no populārākajiem veidiem, kā ļaundari iekļūst mājoklī;

Aizvelc aizkarus. Zagļi nevarēs izpētīt mājas iekārtojumu, tavus ikdienas paradumus un vērtīgās mantas;

Imitē mājās savu klātbūtni, atstājot ieslēgtu gaismu;

Ierīko mājoklī signalizāciju! Kā norāda VP, signalizācijai jābūt aktivizētai tajos stāvos, kuros neatrodaties, piemēram, kamēr esat ēkas 2. stāvā, tikmēr zagļi var iekļūt 1. stāvā, uzlaužot durvis;

Uzstādi īpašumā kvalitatīvas videonovērošanas kameras. VP būs vieglāk atklāt noziegumu;

Aprīko mājokli ar āra apgaismojumu!

Vērtīgās mantas glabā drošā vietā. VP atgādina, ka parasti garnadži nozog vērtīgas un viegli aiznesamas mantas – naudu, juvelierizstrādājumus un IT tehniku. Tās vēlams glabāt kvalitatīvā seifā, kas piestiprināts pie nesošās sienas vai grīdas. Ko darīt, ja seifa nav? VP iesaka glabāt šīs lietas tālāk no zagļa acīm;