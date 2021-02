Mājas uzkopšanas darbi, kurus vari paveikt 15 minūtēs vai ātrāk

Būsim godīgi – lielā mājas uzkopšana ir nogurdinošs darbs, kas prasa vairākas stundas, bet, lai viss nebūtu jādara vienā dienā, vari uzkopšanu veikt katru dienu, veltot dažādiem objektiem vai nekārtīgākajiem stūrīšiem 15 līdz 20 minūtes sava brīvā laika. Iedvesmojoties no portāla "Houzz", aplūkosim 10 mājas uzkopšanas darbus, kas prasīs 15 minūtes tava laika vai pat mazāk.

Veic revīziju uzglabāšanas kastu atvilktnē. Reizēm šajā atvilktnē kastēm ir noklīduši vāciņi, nemaz nerunājot par pašiem traukiem. Izņem laukā visas kastītes un vāciņus, pārbaudi tos! Vai visiem ir pāri? Tāpat kritiski izvērtē, vai tev ir nepieciešamas visas kastītes. Varbūt kāda jau savu laiku ir nokalpojusi, nemaz nerunājot par to, ka varbūt kāda no tām vispār nav lietota vairākus gadus. Varbūt kastītes var noderēt kādam citam.

Iztīri ledusskapja durvju plauktus. Tur ik pa laikam sakrājas dažādas drupačiņas, nemaz nerunājot par dažādiem produktiem, kuriem, iespējams, ir pat beidzies derīguma termiņš. Izņem visus produktus ārā, rūpīgi iztīri durvju plauktus, kā arī veic produktu revīziju!

Pārbaudi ēdiena gatavošanas rīkus! Vai visi uzglabāšanas traukā vai atvilktnē esošie piederumi tev ir nepieciešami? Varbūt tev jau ir četri mizotāji, trīs konditorejas otas, nemaz nerunājot par vairākām lāpstiņām.

Pārskati pildspalvu un zīmuļu trauku. Tur parasti netīšām ilgi uzkavējas pildspalvas, kurām ir beigusies tinte, tāpat nereti nākas atklāt, ka traukā ir kādas septiņas pildspalvas. Vai tās visas tev ir vajadzīgas? Ja nē, tad noziedo! Kā raksta "Houzz", mācību iestādes noteikti novērtēs kancelejas preces.

Sakārto zeķu atvilktni. Laiks noskaidrot, vai visām zeķēm ir pārīši! Lieliskus padomus zeķu atvilktnes kārtošanā atradīsi šajā rakstā, kur kārtošanas entuziaste parāda, kā ērti salocīt un kārtot atvilktnē zeķes, lai atvilktne nav pilna ar zeķu "aplīšiem".

Ķeries klāt vannasistabai – pārcilā mazgāšanās līdzekļus! Portāls "Houzz" iesaka salikt visus produktus vienuviet, bet tad kritiski izvērtēt, vai man šis produkts patīk, varbūt izrādīsies, ka plauktā stāvējusi kāda tukša šampūna pudele, kas nav izmesta atkritumu tvertnē. Kad revīziju esi pabeidzis, tad atkal visu glīti sarindo plauktiņā.

Veic revīziju veļas mazgājamo līdzekļu plauktā! Iespējams, ka tur arī ir aizķērusies kāda tukša veļas pulvera pudele, bet varbūt revīzijas laikā secināsi, ka tev ir vairākas iesāktas vai pustukšas pudeles, kuras vari saliet vienā.

Pārcilā virtuves dvieļus. Iespējams, ka kāds no tiem ir savu laiku nokalpojis, bet varbūt kāds no dvieļiem vairs nav pat lāgā izmazgājams – tam ir nelāga smaka. Atbrīvojies no tiem!

Sakārto žurnālu un laikrakstu plauktiņu. Atstāj tos drukātos laikrakstus un žurnālus, kurus vēlies paturēt. Savukārt citus vari nodot makulatūrā! Starp citu – biedrība "Rūpju bērns" Rīgā aicina vest nevajadzīgo makulatūru, lai tai dotu otro dzīvi. Vairāk par to vari lasīt šeit.

Sakop plauktu, skapīti vai galdu, kurā allaž kaut kas tiek nolikts. Vai tās būtu mājas atslēgas, dažādi čeki un citas lietas – laiks šo nekārtības stūrīti savest kārtībā!

Pastāsti arī mums komentāru sadaļā, kurus uzkopšanas darbiņus tu vari paveikt mazāk kā 15 minūšu laikā?