Kā aprēķināt krāsas daudzumu telpai

Sienu apdares krāsu izvēle, šķiet, ir bezgalīga, tāpēc nereti nākas lauzīt galvu – kādu krāsu izvēlēties? Taču vēl viens no sarežģītākajiem jautājumiem, izvēloties krāsu, ir notrāpīt ar krāsas daudzumu. Tā, lai nav jāsteidz uz veikalu pēc vēl vienas krāsu bundžas vai gluži otrādi, lai nepaliek pāri. Kā aprēķināt nepieciešamo krāsas daudzumu, portālam "Tava Māja" padomos dalās krāsu internetveikals "Krasas.lv."

Pirms telpas krāsošanas ir ļoti svarīgi aprēķināt nepieciešamo krāsas daudzumu. Tā varēsiet gan plānot remontdarbu izmaksas, gan ietaupīt laiku un naudu, nepārtērējot liekas krāsas iegādei, iesaka uzņēmuma speciālisti.

Raksta turpinājumā vari izlasīt krāsu internetveikala sarūpētos ieteikumus ne tikai par to, kā aprēķināt telpas platību, bet arī citus padomus, kas jāņem vērā sienu krāsošanā!

Kā aprēķināt telpas platību?

Nomēriet katras sienas platumu (no sienas līdz sienai) un augstumu (no grīdas līdz griestiem). Sareiziniet un iegūsiet kopējo virsmas laukumu kvadrātmetros.

Piemērs: 6 x 4 = 24 kvadrātmetri (m2)

Ja sienas virsmu aizņem logi vai durvis, veiciet papildu mērījumus, izmantojot to pašu aprēķina metodi, ko iepriekš, un atskaitiet tos no kopējā kvadrātmetru skaita. (Parasti tie ir apmēram 10% no kopējā sienu virsmas laukuma).

Piemērs:

1 x 1 = 1 m 2 (logs)

(logs) 1 + 1 = 2 m 2 (divi logi)

(divi logi) 48 – 2 = 46 m2







Ja plānojat izmantot vairākus krāsu toņus, krāsas patēriņa aprēķins būs nedaudz sarežģītāks, un katrai zonai aprēķini jāveic atsevišķi, pirms tam rūpīgi izplānojot interjera krāsas.

Atsevišķi jāveic aprēķins arī griestu krāsas iegādei, ja tā atšķirsies no sienām, tieši tāpat sareizinot platumu ar garumu.

Kā apstrādāt sienas pirms krāsošanas



Ir svarīgi sienu sagatavot krāsošanai. Tam paredzēta gruntskrāsa, kurai ir ļoti laba saķere gan ar pamatvirsmu, gan krāsu. Ja virsma ir līdzena, iepriekš gruntēta vai krāsota, ar vienu litru krāsas varēsiet noklāt 8 – 9 m2 vienā kārtā. Krāsojot vai gruntējot līdzenu, jau nošpaktelētu virsmu pirmo reizi, ar vienu litru varēs noklāt tikai 5 – 7 m2. Savukārt, ja paredzēts krāsot grubuļainu, porainu vai ar krāsojamām tapetēm aplīmētu virsmu, ar vienu krāsas litru pietiks tikai 3 – 5 m2.

Krāsu uzklājiet vismaz divās kārtās! It īpaši tas attiecināms uz akcenta krāsām. Iekļaujiet arī nelielu daudzumu papildu krāsas, lai pēc nepieciešamības varat veikt labojumus.

Sareiziniet kopējo kvadrātmetru mērījumu ar nepieciešamo krāsu kārtu skaitu.

Piemērs: 24 x 2 = 48m2

Krāsas patēriņš



Pēdējais solis – sadaliet kopējo laukumu kvadrātmetru ar krāsas patēriņu m2/l, kas norādīts uz izvēlētās krāsas bundžas. Tā jūs uzzināsiet nepieciešamo krāsas daudzumu.

Piemērs: 46 : 8 = 5,8 litri.