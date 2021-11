Aicinām piedalīties konferencē 'Eiropas zaļā kursa ieviešana Latvijā: kā kļūt par zemu emisiju ekonomiku?'

Eiropas Komisijas piedāvātā klimata likumdošana paredz līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu neto emisijas vismaz par 55 %. Kā politikas veidotāji, uzņēmumi un citas iesaistītās puses rīkosies, lai sasniegtu vērienīgos klimatneitralitātes mērķus? Kā izvirzītie mērķi sasniedzami Latvijā, un vai Latvijas mērķi ir tikpat izdevīgi kā citām ES dalībvalstīm?

Konferencē "Eiropas zaļā kursa ieviešana Latvijā: kā kļūt par zemu emisiju ekonomiku?" 2021. gada 3. decembrī no plkst. 10.00 - 12.00 tiešsaistē ziņu portālā DELFI dažādu uzņēmumu un nozaru pārstāvji iepazīstinās ar saviem plāniem pārejai uz klimatu un vidi saudzējošām tehnoloģijām, ražošanas un piegādes ķēdēm un biznesa modeļiem.

Pasākumu atklās Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petre un enerģijas eksperts Juris Ozoliņš, kas moderēs konferenci. Konferencē piedalīsies: Ina Bērziņa-Veita, SIA "Salaspils Siltums" valdes locekle, iepazīstinot uzņēmuma virzību uz klimatneitralitāti; Jānis Bethers, AS "Virši-A" biznesa attīstības vadītājs, izklāstīs AS "Virši-A" ietekmes uz klimatu samazināšanas plānu 2030. gadam; Normunds Talcis, AS "RĪGAS SILTUMS" valdes priekšsēdētājs, runās par Zaļā kursa ieviešanu Rīgas centralizētajā siltumapgādes sistēmā; Kārlis Mendziņš, SIA "Eleport Latvija" vadītājs, analizēs elektroauto uzlādes infrastruktūras attīstību, lai sasniegtu emisiju mērķus transporta jomā; Guntars Baļčūns, AS "Latvenergo" valdes loceklis, iepazīstinās ar "Latvenergo" skatījumu uz klimatneitralitāti; savukārt, Edvards Kušners, Latvijas Bankas padomes padomnieks un ilgtspējas virziena vadītājs, dos Latvijas Bankas vērtējumu par Zaļā kursa ieviešanu un virzību uz zemu emisiju ekonomiku Latvijā.

Tiešraide sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā