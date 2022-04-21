Будет проводится публичная дискуссия о необходимости сокращения незаконного оборота предметов культуры
Foto: Publiciātes foto

25 апреля в 13:00 в Управлении национального культурного наследия (NKMP) состоится онлайн-дискуссия о значении предметов культуры, о том, что им угрожает и что необходимо делать, чтобы снизить число незаконных действий, связанных с предметами культуры.

close-ad
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

В дискуссии примут участие профессионалы отрасли – Янис Асарис, руководитель отдела оборота предметов культуры NKMP, Арнис Радиньш, директор Латвийского национального исторического музея, а также представители рынка предметов искусства и правоохранительных инстанций. Они ответят на различные вопросы, связанные с оборотом предметов культуры: что считается предметом культуры или охраняемым предметом старины, как действовать в случае их обнаружения и каковы правила вывоза и ввоза предметов культуры в страну.

Евангелие, Ставропигийский институт, Львов, Украина. Бумага, печать, кожа, рельефная печать, металл, эмаль. Фото: Марцис Калниньш

"Необходимо остановить уничтожение исторического наследия, прибегнув к жестким санкциям, – подчеркивает начальник Управления национального культурного наследия, доктор архитектуры Юрис Дамбис. – Однако надо понимать, что в этой сфере есть не только черная и белая зоны, но еще и серая, которую можно сделать светлее. Не следует бороться с самим увлечением коллекционированием предметов искусства и антиквариата или изучением истории. Надо создать систему, которая упорядочит возможности удобного, безопасного и легального оборота предметов искусства и антиквариата".

"Ограничение незаконного оборота предметов культуры – это сфера ответственности не только правоохранительных органов и культурных ведомств. Важно, чтобы свою долю ответственности осознавали все, кто вовлечен в оборот предметов культуры – и торговцы произведениями искусства или предметов старины, и коллекционеры, и общество в целом. Поэтому в наши задачи входит не только надзор за оборотом художественных и исторических предметов, но и просвещение общества, распространение знаний о требованиях и хорошей практики в этой сфере", – рассказал Улдис Зариньш, заместитель государственного секретаря Министерства культуры Латвийской Республики по вопросам культурной политики.

Икона «Положение во гроб», Восточная Европа, дерево, темпера, конец XIX в. Фото: Марцис Калниньш

Кроме того, в дискуссии будут рассмотрены и актуальные события на рынке искусства, а также поправки к Уголовному кодексу и их влияние на защиту предметов культуры.

В свою очередь, Аугустс Гердтс, историк-энтузиаст, нашедший крупнейший за последнее время клад исторических монет, поделится своим опытом обнаружения предметов старины.

Беседу будет модерировать Марцис Калниньш, эксперт отдела оборота предметов культуры NKMP. Дискуссию можно будет посмотреть в профиле Управления национального культурного наследия на Facebook. Любой желающий сможет задать интересующие его вопросы онлайн, в разделе комментариев.

Дискуссия начинает информативную кампанию, направленную на снижение незаконного оборота предметов культуры. Кампания развернется повсеместно в публичном пространстве – в СМИ, социальных сетях и городской среде, включая Рижский международный аэропорт, Рижский пассажирский вокзал и Рижский международный автовокзал.

Сайт NKMP: https://www.nkmp.gov.lv/lv

Профиль NKMP на Facebook: https://www.facebook.com/mantojums

Профиль NKMP на Instagram: https://www.instagram.com/mantojums/

Seko "Delfi" arī Instagram vai Telegram profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Lai ierobežotu dezinformācijas kampaņu izplatību, portāls "Delfi" apturējis iespēju komentēt rakstus

Source

Sharing Options

Source

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form

Luminor biznesam v2
DELFI Brand Studio Lasi vēl
Ceļš uz klimatneitralitāti un energoneatkarību. Saruna ar Andri Piebalgu
Noderīgi padomi: kā risināt konfliktus ar kolēģiem
Klimata pārmaiņu ietekme uz nozaru attīstību Latvijā – kurus skars visvairāk?
Vai esi #viedpircējs? Reģistrējies Vislatvijas viktorīnai
Uztura principi, kas palīdzēs atgūt možumu pavasarī
Latvijā saules enerģijas ražošana varētu palielināties tūkstoškārtīgi
Kā sevi motivēt darbus paveikt uzreiz, nevis atlikt uz vēlāku
Attālinātais darbs: kā izvairīties no pārpratumiem komunikācijā
Ko nevajag pārrunāt darba e-pastā: biežāk pieļautās kļūdas un ieteikumi
Kādas kļūdas pieļauj e-veikali Latvijā un kā no tām izvairīties