Будет проводится публичная дискуссия о необходимости сокращения незаконного оборота предметов культуры

25 апреля в 13:00 в Управлении национального культурного наследия (NKMP) состоится онлайн-дискуссия о значении предметов культуры, о том, что им угрожает и что необходимо делать, чтобы снизить число незаконных действий, связанных с предметами культуры.

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В дискуссии примут участие профессионалы отрасли – Янис Асарис, руководитель отдела оборота предметов культуры NKMP, Арнис Радиньш, директор Латвийского национального исторического музея, а также представители рынка предметов искусства и правоохранительных инстанций. Они ответят на различные вопросы, связанные с оборотом предметов культуры: что считается предметом культуры или охраняемым предметом старины, как действовать в случае их обнаружения и каковы правила вывоза и ввоза предметов культуры в страну.

Евангелие, Ставропигийский институт, Львов, Украина. Бумага, печать, кожа, рельефная печать, металл, эмаль. Фото: Марцис Калниньш

"Необходимо остановить уничтожение исторического наследия, прибегнув к жестким санкциям, – подчеркивает начальник Управления национального культурного наследия, доктор архитектуры Юрис Дамбис. – Однако надо понимать, что в этой сфере есть не только черная и белая зоны, но еще и серая, которую можно сделать светлее. Не следует бороться с самим увлечением коллекционированием предметов искусства и антиквариата или изучением истории. Надо создать систему, которая упорядочит возможности удобного, безопасного и легального оборота предметов искусства и антиквариата".

"Ограничение незаконного оборота предметов культуры – это сфера ответственности не только правоохранительных органов и культурных ведомств. Важно, чтобы свою долю ответственности осознавали все, кто вовлечен в оборот предметов культуры – и торговцы произведениями искусства или предметов старины, и коллекционеры, и общество в целом. Поэтому в наши задачи входит не только надзор за оборотом художественных и исторических предметов, но и просвещение общества, распространение знаний о требованиях и хорошей практики в этой сфере", – рассказал Улдис Зариньш, заместитель государственного секретаря Министерства культуры Латвийской Республики по вопросам культурной политики.

Икона «Положение во гроб», Восточная Европа, дерево, темпера, конец XIX в. Фото: Марцис Калниньш

Кроме того, в дискуссии будут рассмотрены и актуальные события на рынке искусства, а также поправки к Уголовному кодексу и их влияние на защиту предметов культуры.

В свою очередь, Аугустс Гердтс, историк-энтузиаст, нашедший крупнейший за последнее время клад исторических монет, поделится своим опытом обнаружения предметов старины.

Беседу будет модерировать Марцис Калниньш, эксперт отдела оборота предметов культуры NKMP. Дискуссию можно будет посмотреть в профиле Управления национального культурного наследия на Facebook. Любой желающий сможет задать интересующие его вопросы онлайн, в разделе комментариев.

Дискуссия начинает информативную кампанию, направленную на снижение незаконного оборота предметов культуры. Кампания развернется повсеместно в публичном пространстве – в СМИ, социальных сетях и городской среде, включая Рижский международный аэропорт, Рижский пассажирский вокзал и Рижский международный автовокзал.

Сайт NKMP: https://www.nkmp.gov.lv/lv

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