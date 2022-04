'Jā' sociālajam taisnīgumam! 'Jā' dažādībai! 'Nē' dezinformācijai

Šī ir konference "Conference on the Future of Europe" ietvaros, kuru rīko Eiropas Parlaments, Eiropas Komisija, ES dalībvalstis un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Mūsu hibrīdpasākumu Rīgā organizē Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu frakcija ar sociāldemokrātiskās partijas "Saskaņa" atbalstu. Konferences moderators būs EP deputāts Nils Ušakovs.

Esam izvēlējušies trīs ļoti svarīgas tēmas gan Latvijai, gan Eiropai kopumā. Pirmkārt, sociālais taisnīgums – kā pārdzīvot gaidāmo ekonomisko krīzi. Otrkārt, dezinformācija un mediji mazākumtautību valodās. Treškārt, dažādība un skolas – vienvalodu vai daudzvalodu izglītība.

Uz Ukrainas kara fona visas trīs tēmas ir kļuvušas īpaši aktuālas.

Tā kā mēs pārstāvam sociālistus un demokrātus, mēs plānojam apspriest visas tēmas no progresīvās Eiropas pieejas viedokļa.

Mums ir ļoti svarīgi, lai konference vienlaicīgi tiktu translēta latviešu valodā portālā "Delfi" un krievu valodā portālā "Rus.Delfi.lv". Divas no trim tēmām skar tieši mazākumtautību jautājumus un attiecīgi arī latviešu un Latvijas krievvalodīgo iedzīvotāju attiecības.

Konference un pārraides notiks trīs dienas – no pirmdienas, 11. aprīļa, līdz trešdienai, 13. aprīlim, katru dienu sākums būs pulksten 13.00.

Pirmā diena. 11.04.2022., sākums plkst. 13.00.

Daudzvalodu Eiropa un izglītība.

Uzruna no EP sociālistu un demokrātu frakcijas priekšsēdētājas Irače Garsijas Peresas (Spānija) un Latvijas Saeimas "Saskaņas" partijas frakcijas priekšsēdētāja Jāņa Urbanoviča puses. Pirmajā daļā uzstāsies EP deputāti Klāra Dobreva (Ungārija), Evina Insira (Zviedrija), Biljana Borzana (Horvātija) un Mohammeds Čahims (Nīderlande) un "Saskaņas" pārstāvji skolu direktori un Rīgas domes deputāti Anna Vladova un Guntars Jirgensons, kā arī RD deputāti Konstantīns Čekušins un Andrejs Kameņeckis, kā arī aktīviste Elizabete Krivcova.

Turpinājumā eksperts Frančesko Palermo, profesors, bijušais Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību Konsultatīvās komitejas priekšsēdētājs, bijušais senators (Itālija). Konferences otrajā daļā piedalīsies bilingvālo un daudzvalodu skolu direktori un skolotāji no Vācijas, Francijas, Čehijas un Somijas.

Otrā diena. 12.04.2022., sākums plkst. 13.00.

Mazinot plaisu – Eiropa un sociālais taisnīgums.

Uzruna no Eiropas Sociālistiskās partijas priekšsēdētāja Sergeja Staņiševa. Pirmajā daļā piedalās Eiropas Parlamenta deputāti Helēna Fritzone (Zviedrija), Margarida Markesa (Portugāle), Ēro Heinaluoma (Somija), Viktors Negresku (Rumānija), Gabriela Bišofa (Vācija) un Agnese Džongeriusa (Nīderlande) un "Saskaņas" pārstāvji Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs, Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš, Saeimas deputāte Regīna Ločmele un bijušais Saeimas deputāts Ivars Zariņš.

Otrajā daļā uzstāsies Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns, Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga, Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības vadītājs Valdis Keris un Eiropas Arodbiedrību konfederācijas ETUC konfederālā sekretāre Līna Karra (Igaunija).

Trešā diena. 13.04.2022., sākums plkst. 13.00.

Cīņa pret dezinformāciju — plašsaziņas līdzekļi un daudzvalodība.

Pirmajā daļā piedalīsies divi politiķi – EP deputāte Petra Kammereverta (Vācija) un Saeimas deputāts Boriss Cilevičs, kā arī divi eksperti – Eiropas Mazākumtautību un reģionālo valodu laikrakstu asociācijas valdes loceklis Bojans Brezigars (Itālija) un Eiropas Ārējās darbības dienesta Stratēģiskās komunikācijas nodaļas vadītājs Lutz Güellner (Vācija).

Otrajā daļā piedalīsies praktiķi. Latvijas žurnālisti un eksperti – "Rus.Delfi.lv" galvenais redaktors Anatolijs Golubovs, "YouTube" kanāla "И Грянул Грэм" autors Vadims Radionovs, portāla "Chaika.lv" galvenā redaktore Inna Plavoka, "JCDecaux" Latvija vadītāja Jeļena Brokāne, žurnālisti no Igaunijas un Vācijas – krievu ETV galvenais redaktors Andrejs Titovs (Igaunija) un "RusMedia.de" galvenais redaktors Boris Feldmans (Vācija), kā arī Krievijas žurnālisti – telekanāla "Дождь" galvenais redaktors Tihons Dzjadko, "Эха Москвы" galvenais redaktors Aleksejs Venediktovs, portāla "Meduza" galvenā redaktore Gaļina Timčenko, žurnālists Alekss Dubass un projekta "Проверено.медиа" galvenais redaktors Iļja Bers.