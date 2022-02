Jauna maģistra programma ar specializāciju datu analītikā un mākslīgajā intelektā

Ekskluzīva prezentācija jaunai maģistra programmai

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

17.februārī plkst.18:00 norisināsies ekskluzīva maģistra programmas prezentācija, kuras laikā tiks prezentēta jauna unikāla maģistra programma "Dubultais diploms datorzinātnēs: datu analītika un mākslīgais intelekts", kas izstrādāta sadarbībā ar vienu no lielākajām un prestižākajām Lielbritānijas augstskolām - UWE (Bristol). Programmas absolventiem būs iespēja iegūt DIVUS diplomus un unikālu studiju pieredzi atbilstoši Lielbritānijas izglītības kvalitātes standartiem.

Šis tiešsaistes pasākums ir īpaši paredzēts tiem, kuriem jau ir augstākā izglītība un kuri vēlas uzsākt savu karjeru IT jomā, kā arī IT speciālistiem, kuri vēlas paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju. Prezentācijas laikā pastāstīsim par īpašo piedāvājumu topošajiem studentiem bez IT priekšzināšanām, un īpaši citu studiju virzienu programmu absolventiem būs pieejams transformācijas semestris, kura laikā students varēs iegūt nepieciešamās pamatzināšanas un prasmes IT jomā, lai šoruden veiksmīgi pievienotos dubultā diploma programmai.

Programmu atzinīgi novērtē un atbalsta vadošie starptautiski dažādu jomu vadošie uzņēmumi:

Deloitte, Mediterranean Shipping Company (MSC), Birkle IT!

Tikai prezentācijas dalībniekiem ir unikāla iespēja – pievienoties studijām transformācijas semestrī (bez iepriekšējas izglītības IT jomā) jau martā, ar 25% atlaidi!





Būsim priecīgi Jūs satikt tiešsaistē un atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem!

Pasākums norisināsies angļu valodā.



Datu analīze un mākslīgais intelekts ir vienas no augošām tehnoloģiju jomām, kuras ir ļoti pieprasītas gan IT uzņēmumos, bet arī jebkurā citā nozarē, kas darbojas ar datiem: finanses, banku darbība, transports, loģistika, medicīna, izklaide, tūrisms utt. IT speciālistu nākotne ir daudzsološa. Pieprasījums pēc šādiem speciālistiem darba tirgū un viņu atalgojums nepārtraukti pieaug.