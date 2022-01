Lauku īpašums - cik aktuāli tas ir pilsētniekiem? Uzzini Luminor bankas tiešraides vebinārā

Aptuveni trešdaļa pilsētnieku būtu gatavi pārcelties uz dzīvi laukos, lai būtu iespēja dzīvot zaļākā vidē un tuvāk dabai, noskaidrots Luminor bankas aptaujā*. Tomēr vairāk nekā pusei ir svarīgi, lai īpašumā būtu visas nepieciešamās ērtības, un īpaši nozīmīgi tas ir pilngadību sasniegušiem jauniešiem, no kuriem 80% norāda šādu apstākli kā būtisku, lai pieņemtu lēmumu par dzīvi laukos. Lai uzzinātu, kā realizēt sapni par īpašuma iegādi reģionos, kāds ir Latvijas iedzīvotāja sapņu mājoklis laukos un saņemtu atbildes uz citiem jautājumiem par mājokļa iegādi laukos, Luminor banka aicina pievienoties tiešraides vebināram "Prom no pilsētas: trešdaļa pilsētnieku būtu gatavi pārcelties uz dzīvi laukos".

"Kā liecina mūsu novērojumi, iedzīvotāji aizvien vairāk ir gatavi iegādāties īpašumus ārpus Rīgas un citām lielākajām Latvijas pilsētām, kas skaidrojams gan ar attālināta darba iespējām un iedzīvotāju vēlmi ikdienā būt tuvāk dabai, gan lētākām īpašumu cenām reģionos. Arī mūsu veiktā aptauja apliecina, ka šobrīd par lēmumu pārcelties no pilsētas uz dzīvi laukos domā ne tikai cilvēki vēlīna brieduma gados, bet arī aizvien vairāk jauniešu – gandrīz puse pilngadību sasniegušo aptaujāto norādījuši, ka vēlas vai tuvāko gadu laikā plāno pārcelties uz kādu no Latvijas reģioniem," norāda Kaspars Sausais, Luminor mājokļu kreditēšanas eksperts.

Šī gada 20. janvārī pulksten 10.30 DELFI TV tiešraidē notiks vebinārs, kur tiks diskutēts par īpašumu iegādes iespējām reģionos, prezentēts Baltijas iedzīvotāju viedoklis par vēlmi pārcelties no lielākajām pilsētām uz dzīvi reģionos, kas ir būtiskākais, ko iedzīvotāji novērtē lauku dzīvē, kā arī sarunas dalībnieki dalīsies pieredzē un vērtēs, vai latvietis pēc dabas ir lauku iedzīvotājs. Diskusijas dalībnieki atbildēs uz jautājumiem, kā īstenot sapni par mājokļa iegādi ārpus pilsētas un kas jāņem vērā, plānojot īpašuma iegādi Latvijas reģionos. Sarunas gaitā tiks skaidrots, kāds ir Latvijas iedzīvotāju sapņu mājoklis reģionos un laukos, kāda ir Latvijas iedzīvotāju attieksme pret dzīvi laukos un vai tā atšķiras no Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju uzskatiem, kā arī diskutēts par to, vai reģionos ir pielāgota infrastruktūra, lai pārvāktos tur uz dzīvi.

Tiešraides diskusijā piedalīsies:

Kaspars Sausais , Luminor mājokļu kreditēšanas eksperts

, Luminor mājokļu kreditēšanas eksperts Zaiga Pūce , Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore

, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Kristīne Rolle , sociālantropoloģe, pētniece

, sociālantropoloģe, pētniece Andis Arnicāns, dalīsies pieredzes stāstā par pārvākšanos prom no pilsētas, bloga Seek the Simple līdzautors

Diskusijai tiešraidē varēs pieslēgties Delfi TV vai Facebook Luminor Latvija profilā.

*Luminor bankas aptauja veikta 2022. gada janvārī sadarbībā ar pētījumu aģentūru Norstat Latvia, katrā no Baltijas valstīm aptaujājot vairāk kā 700 respondentu vecumā no 18 līdz 74 gadiem.