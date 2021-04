Pieslēdzies: mākslīgais intelekts tevi gaida

Daudzi zinātniskās fantastikas rakstnieki un futūristi vairākās paaudzēs sapņoja un savos stāstos un runās aprakstīja mākslīgo intelektu (MI). Mūsdienās MI ir izgājis ārpus laboratoriju un pētījumu centru sienām, lai atrastu savu pielietojumu visās cilvēka darbības jomās, sākot no robotu putekļsūcējiem, kurus var iegādāties jebkurā sadzīves tehnikas veikalā, līdz pat dažādu veidu autopilotu transportiem. Bet priekšā ir vēl daudz izcilu atklājumu un sasniegumu šajā jomā, tāpēc, kā vēl nekad agrāk, šobrīd ir ļoti pieprasīti speciālisti, kuri ir spējīgi izprast un attīstīt tehnoloģijas, kas saistītas ar MI.



Transporta un sakaru institūts (TSI) kopā ar UWE īsteno dubultā diploma studiju programmu ar specializāciju MI jomā, sagatavojot jauno speciālistu un pētnieku paaudzi MI jomā, kā arī popularizē inženierzinātņu izglītību skolēnu vidū.

Ja tevi interesē, kas ir MI, kādus uzdevumus tas var atrisināt, kā to izmanto dažādās jomās, kāpēc daži zinātnieki uzskata, ka "dzīvu" MI nevar izveidot, pievienojies TSI tiešsaistes pasākumam ceturtdien, 22. aprīlī, no pulksten 14.00 līdz 16.00, un uzzini atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem.

Piedāvātās meistarklases:

Pulksten 14.00: MI digitālajā mārketingā un vadībā (AI in Digital Marketing & Management)

Pulksten 14.20: MI Robotikas jomā (The power of AI in Robotics)

Pulksten 14.40: Industrija 4.0 (Industry 4.0)

Pulksten 15.00: Viedā loģistika (Smart Logistics)

Pulksten 15.20: Izglītība MI jomā (Empowering Education with AI)

Reģistrācija un vairāk informācijas ŠEIT

! Minimālais vecums dalībai: 14+ gadi.

Pasākums norisināsies latviešu un angļu valodā.