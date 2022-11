Rail Baltica Industrijas diena: aktuālā informācija par globālā projekta progresu un prioritātēm

6. decembrī notiks Rail Baltica Industrijas diena, lai sniegtu visaptverošu pārskatu par Rail Baltica projekta progresu 2022. gadā, tostarp aktuālajiem un plānotajiem publiskajiem iepirkumiem, aktivitātēm, lai sagatavotos turpmākajiem būvniecības darbiem, dzelzceļa apakšsistēmu ieviešanu, iniciatīvām veselības un drošības jomā un citām tēmām, kas ir aktuālas tiem, kuri seko līdzi projekta norisei vai vēlas pievienoties Rail Baltica piegādātāju komandai.

"Rail Baltica Industrijas diena jau ir kļuvusi par tradīciju, jo šis digitālais pasākums sniedz iespēju projekta vecākajiem ekspertiem un Rail Baltica ieviesējorganizāciju vadības pārstāvjiem, kā arī projekta partneriem no Eiropas Savienības vienkopus dalīties informācijā par projekta progresu un sniegt atbildes uz jautājumiem daudzās jomās. Aicinām mūsu esošos un potenciālos partnerus un ieinteresētās puses pievienoties mums virtuāli, lai uzzinātu par globālā projekta gaitu un prioritātēm nākamgad," sacīja Agnis Driksna, RB Rail AS valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors.



Pasākuma darba kārtība

10:00 – 10:15

Atklāšanas uzrunas

10:15 – 10:35

TEN-T tīkla un Rail Baltica stiprināšanas perspektīvas ģeopolitiskās situācijas kontekstā (Katrīna Trautmane, Ziemeļjūras-Baltijas koridora koordinatore)

10:35 – 11:00

Rail Baltica projekta progress 2022. gadā. Prioritātes 2023. gadā: ieviešanas stratēģija un galvenie notikumi (Agnis Driksna, RB Rail AS valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors)

11:00 – 11:20

ESG principu iedzīvināšana Rail Baltica projektā: iespējas un izaicinājumi (Anrī Leimanis, RB Rail AS valdes priekšsēdētāja vietnieks un ESG direktors)

11:20 – 11:40

Veselības un drošības kultūras pasākumi Rail Baltica projektā (Atis Saulītis, RB Rail AS Veselības aizsardzības un darba drošības vadītājs)

11:40 – 12:30

Projekta progresa pārskats Igaunijā, Latvijā un Lietuvā (Raido Kivikangurs, Rail Baltic Estonia tehniskais direktors, Kaspars Vingris, Eiropas Dzelzceļa līnijas valdes priekšsēdētājs, Einārs Jaunzems, Eiropas Dzelzceļa līnijas projektu ieviešanas un vadības departamenta direktors un Dovidas Palaima, LTG Infra "Rail Baltica Management" direktors)

12:30 – 13:00

Kafijas pauze

13:00 – 13:20

Sagatavošanās lielapjoma būvniecības fāzei: globālā projekta pieeja (Marks Filips el Bezē, RB Rail AS programmas vadības direktors un valdes loceklis)

13:20 – 13:45

Ilgtspējīga Rail Baltica dzelzceļa apakšsistēmu – elektrifikācijas, vadības un kontroles sistēmas – ieviešana (Žans Marks Bedmārs, RB Rail AS sistēmu un darbību departamenta vadītājs)

13:45 – 14:00

Rail Baltica globālā projekta publisko iepirkumu pārskats (Kristjans Pīrsalu, RB Rail AS Iepirkumu departamenta vadītājs)

14:00 – 14:10

Latvijas Publisko iepirkumu likuma izmaiņas 2023. gadā (Aiga Benfelde, RB Rail AS Iepirkumu vadītāja)

14:10 – 14:30

Biežākās kļūdas publisko iepirkumu konkursos un kā no tām izvairīties (Margo Jogi, RB Rail AS Iepirkumu vadītājs un Asta Žaltauskienė, RB Rail AS Iepirkumu vadītāja)

14:30 – 14:45

Noslēgums



Pasākumu organizē Rail Baltica Baltijas valstu kopuzņēmums RB Rail AS ciešā sadarbībā ar nacionālajiem projekta ieviesējiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā - Rail Baltic Estonia OÜ, Eiropas Dzelzceļa līnijas un LTG Infra.

Pasākuma laikā tiks organizētas jautājumu un atbilžu sesijas, darba valoda ir angļu (ar sinhrono tulkojumu uz visām trim Baltijas valodām).

Vairāk informācija pieejama forum.railbaltica.org/2022.