Tiešsaistes konferencē diskutēs par produktivitāti būvniecībā

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība šī gada 3. decembrī plkst. 9.30 organizē tiešsaistes konferenci “Produktivitāte būvniecībā: investīcijas, tehnoloģijas, cilvēkresursi”. Konferences un diskusiju mērķis ir analizēt faktorus, kas ietekmē produktivitāti būvniecības nozarē, meklēt risinājumus efektivitātes celšanai, kā arī dalīties pieredzē un apkopot labāko praksi ražojošos uzņēmumos.

Partnerības vadītājs Gints Miķelsons aicina pievienoties tiešsaistes konferencei ne tikai būvniecības nozares profesionāļus, bet arī nekustamo īpašumu attīstības, personālvadības, finanšu un citu jomu speciālistus: "Būvniecības produktu ražošanas un pakalpojumu nozares ir nozīmīgs ekonomikas sektors kopējā valsts tautsaimniecībā. Tās jau pašlaik ir atvērtas jauninājumiem, aktīvi modernizē tehnoloģijas un veicina jaunas kompetences. Tomēr vienots skatījums un esošās situācijas novērtējums attiecībā uz to, cik produktīvi un efektīvi būvuzņēmumi strādā un kāds ir neizmantotais potenciāls, dos vērtīgu analīzi un sasaisti ar valsts plānoto ekonomikas attīstības politiku, piemēram, izstrādājot nacionālās industriālās politikas 2021+ realizācijas plānu".

Konferenci atklās ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs, uzstāsies ekonomisti, Latvijas un ārvalstu būvuzņēmēji, būvmateriālu ražotāji un eksportētāji. Noslēdzot konferences pirmo daļu, konferences dalībniekiem būs iespēja aizpildīt ekspressaptauju un novērtēt dažādu produktivitātes faktoru ietekmi uz darba rezultātiem.

Konferences otrajā daļā notiks divas diskusijas par cilvēkresursiem un tehnoloģijām kā produktivitātes veicinātājiem. Tajās ar savu pieredzi dalīsies uzņēmēji, nozares nevalstisko organizāciju pārstāvji, Ekonomikas ministrijas eksperti.

Dalība konferencē ir bez maksas un tai varēs sekot līdzi Partnerības mājaslapā www.latvijasbuvnieki.lv, Facebook lapā, kā arī portālā Delfi tiešraižu sadaļā.

Programma

9.30 ATKLĀŠANA

Gints Miķelsons, Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītājs Jānis Vitenbergs, ekonomikas ministrs

9.40 Produktivitāte Latvijas ekonomikā: tendences un izaicinājumi

Pēteris Strautiņš, bankas LUMINOR ekonomists

10.00 Insights into YIT's global research and practices on productivity

Marko Oinas, M.Sc., Interim Executive Vice President of YIT Ltd.

10.20 Efektivitāte būvniecības pakalpojuma nodrošināšanā

Kaspars Rokens, SIA VELVE valdes priekšsēdētājs

10.40 Krīze, eksports un produktivitāte

Jānis Ošlejs, SIA PRIMEKSS vadītājs un dibinātājs

11:00 Produktivitāte būvmateriālu ražošanā

Jegors Golubevs, SIA SCHWENK Latvija valdes loceklis

11.20 Produktivitāte kā kritērijs investīcijām

Reinis Bērziņš, attīstības finanšu institūcijas ALTUM valdes priekšsēdētājs

11.40 Faktori, kas ietekmē produktivitāti uzņēmumos

Gints Miķelsons, Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītājs

11.50 Ekspressaptauja

PANEĻDISKUSIJAS

12.00 Cilvēkresurss kā produktivitātes veicinātājs.

Izglītība, projektu vadība un kompetences, uzņēmumu un valsts nodarbinātības politika, stimuli produktivitātes celšanai

Guntis Āboltiņš-Āboliņš, AS RERE GRUPA valdes priekšsēdētājs

Nelda Elsiņa, SIA CMB Inženieru kompetences centra vadītāja

Jānis Freibergs, SIA Brabantia Latvia attīstības direktors

Olga Feldmane, Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas departamenta direktore

12.55 Tehnoloģijas kā atspēriens produktivitātes izrāvienam.

Uzņēmumu izmantotie rīki, pieredze un šķēršļi plašākai tehnoloģiju izmantošanai. Valsts atbalsts augstākas konkurētspējas sasniegšanai būvniecības nozarē.

Kaspars Rokens, SIA VELVE valdes priekšsēdētājs

Egīls Misāns, SIA PERI valdes loceklis

Jānis Berķis, Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācijas (BŪVID) valdes priekšsēdētājs

Ilze Beināre, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece

13.50 NOSLĒGUMS

Par Partnerību

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība ir neatkarīga sabiedriska organizācija, kurā apvienojušies vairāk nekā trīsdesmit Latvijas lielākie būvuzņēmēji. Partnerības mērķis — veicināt ilgtspējīgu būvniecības nozares attīstību, kas balstās tādās vērtībās kā drošība, kvalitāte, starptautiska konkurētspēja un atbildība. Latvijas Būvuzņēmēju partnerība veido efektīvu dialogu starp būvniecības nozari un Latvijas valsti.