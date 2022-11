Tu tam (ne)esi par vecu vai par jaunu!

Joprojām ikdienā samērā bieži cilvēki saskaras ar situācijām, kad var dzirdēt "Tu esi pārāk jauns" vai "Tu tam esi par vecu". Lai gan laiki mainās un sabiedrības uzskati attīstās, vecuma kategorijas un tas, ko tajās ir pieņemts vai nepieņemts darīt vai nedarīt, ir iesakņojies mūsu sabiedrības normu uztverē samērā stipri. Lai veicinātu toleranci un saliedētību starp dažādām vecuma grupām, 24. novembrī plkst. 13:10 Saldus tehnikumā, Sabiedrības integrācijas fonda Facebook lapā un delfi.lv tiešraižu sadaļā tiek īstenots pasākums "Gan jaunība, gan briedums ir vērtība" sabiedrības izpratnes un informētības veicināšanai par paaudžu sadarbības un pieredzes apmaiņas iespējām.

Saskaņā ar 2019. gada Eirobarometra pētījuma par diskrimināciju Eiropas Savienībā datiem 40% respondentu no Latvijas uzskata, ka Latvijā ir izplatīta vecuma diskriminācija, uztverot, ka persona ir pārāk veca vai pārāk jauna. Tāpat 2021. gada decembrī "Tele2" un "Norstat" veiktās aptaujas dati liecina, ka gadu skaits ir bijis šķērslis dažādiem plāniem un aktivitātēm, jo katrs trešais Latvijas iedzīvotājs no kaut kā ir atteicies tieši savu gadu dēļ. Vecuma dēļ cilvēki visbiežāk ir atteikušies no izklaidēm (54%), karjeras (21%), izglītības (21%) un mīlestības (21%). Lai saprastu kā dažādu vecuma cilvēki var mazināt vecuma diskriminācijas izpausmes, tiek organizēta starppaaudžu diskusija, kuras laikā diskriminācijai pakļautās mērķa grupas pārstāvji dalīsies ar savu pieredzi vecuma diskriminācijas un līdztiesības jomā.

"Stereotipu ietekmē sabiedrība ir pieradusi domāt un vērtēt cilvēkus noteiktos identitātes rāmjos "jauns", "vecs" un "tieši laikā". Taču šie ir subjektīvi vērtējumi, jo vecums ir skaitlis, nevis faktors, kas definē cilvēka personību, spējas, hobijus un profesionālās prasmes. Veidojot starppaaudžu diskusijas, kuru laikā gan jaunieši, gan cilvēki labākajos gados var apmainīties ar savu pieredzi un uzskatiem, palīdz veidot iecietīgāku un iekļaujošāku sabiedrību, jo bieži vien cilvēki nepieņem tieši to, ko nesaprot," saka Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce, vienlaikus norādot, ka šodien vecuma diskrimināciju cilvēki atpazīst labāk nekā agrāk un sabiedrībā veidojas izpratne par to, ka stereotipi neveicina sabiedrības saliedētību.

Diskusijā piedalīsies Vidzemes Augstskolas lektore un paaudžu pētniece Anna Broka, Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vecākā juriste Elīna Ūsiņa, Saldus tehnikuma 3.kursa izglītojamās Agate Usa un Aleksa Ēķupe, 4.kursa izglītojamie Niklāvs Bašķis un Daniels Blumbahs, 2.kursa izglītojamais Roberts Ķesberis, Saldus pensionāru biedrības valdes priekšsēdētājs un Latvijas Pensionāru Federācijas valdes loceklis Kārlis Sergejevs, savukārt diskusiju vadīs Saldus tehnikuma projektu vadītāja Edīte Grigaite.

Pasākuma laikā dalībnieki atbildēs uz tādiem jautājumiem kā: vai vecuma nelīdztiesība skar kādu konkrētu vecumu, vai tā ir vienlīdz aktuāla kā jauniešiem, tā cilvēkiem labākajos gados, vai jauniešiem un senjoriem sadarbojoties var mazināt vecuma diskriminācijas izpausmes, kā rīkoties, ja cilvēks tiek diskriminēts uz vecuma pamata, kā arī varēs iegūt vairāk informācijas par kampaņu, uzzināt par situāciju valstī un atbalsta iespējām, saņemot atziņas no ekspertu pieredzes, un uzdodot sev interesējošus jautājumus.

Aicinām visus interesentus piedalīties diskusijā Sabiedrības integrācijas fonda Facebook lapā vai Delfi tiešraižu sadaļā.

Lai tiešraides laikā saņemtu atbildes uz sevi interesējošiem jautājumiem, lūgums tos sūtīt iepriekš uz e-pastu kristina.ilatovska@olsen.lv vai uzdot translācijas laikā Facebook tiešraides komentāru sadaļā vai izmantojot www.slido.com ar kodu #8431202