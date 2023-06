Mākslīgā intelekta attīstību Latvijā kavē profesionāļu trūkums

Mūsu valstī trūkst vairāk nekā 1500 informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares speciālistu, tajā skaitā arī profesionāļu ar augstāko akadēmisko izglītību. Eksperti prognozē, ka nākotnē šis deficīts varētu kļūt krietni lielāks. Šāds speciālistu trūkums acīmredzami kavē digitalizācijas un citu moderno tehnoloģiju ieviešanu un attīstību Latvijā.

Lai gan pašlaik mākslīgā intelekta attīstība Latvijā vēl ir sākumstadijā, moderno tehnoloģiju sniegtās priekšrocības ikdienā izmantot izvēlas arvien vairāk vietējo uzņēmēju un valsts iestāžu, tādēļ pieprasījums pēc IKT speciālistiem ik gadu palielinās, norāda Dmitrijs Pavļuks, Transporta un sakaru institūta (TSI) profesors, inženierzinātņu doktors un dubultā diploma maģistra studiju programmas "Datorzinātnes: datu analītika un mākslīgais intelekts" direktors. Atsaucoties uz Ekonomikas ministrijas (EM) prognozēm, viņš norāda, ka tuvāko sešu gadu laikā IKT speciālistu trūkums Latvijā varētu sasniegt 22% no kopējā pieprasījuma šajā nozarē, jo augstskolas Latvijā ik gadu nespēj sagatavot ap 3000 speciālistu, kas būtu nepieciešami darba tirgū.

Plašais mākslīgā intelekta pielietojums

Mūsdienās runas par mākslīgo intelektu un tā pielietošanu izskan plaši. Tērzēšanas roboti jeb virtuālie asistenti parādās arvien biežāk, kas sabiedrībā, iespējams, ir viens no mākslīgā intelekta vairāk zināmajiem un arīdzan ikdienā izmantotajiem risinājumiem. Tos pielieto gan privātajā sektorā, gan arī valsts sektorā, kas ir visnotaļ pozitīvi vērtējama tendence. Ņemot vērā, ka šādi risinājumi var tikt ieviesti dažādos automatizācijas procesos, to izmantošana var ievērojami samazināt izmaksas, uzlabot klientu apkalpošanu, kā arī paātrināt un efektīvāk nodrošināt biznesa procesus. Tas viss, neapšaubāmi, ir vērtīgs ieguvums jebkuram uzņēmumam, taču diemžēl nevar viennozīmīgi apgalvot, ka viss norit raiti, ka ieviešana noris bez sarežģījumiem.

Mākslīgā intelekta attīstību Latvijā bremzē ne tikai speciālistu trūkums. Vēl viens aspekts ir arī tehnoloģiju izmaksas, norāda Aleksejs Vesjolijs, TSI lektors un doktorants. "Mākslīgā intelekta lauks kļūst uzņēmējiem arvien pievilcīgāks, un jau šobrīd vietējam biznesam un universitātēm Latvijā ir pieejamas dažādas modernās tehnoloģijas, tajā skaitā pat kvantu datori. Tajā pašā laikā ir jāsaprot, ka viens šāds dators ir ļoti dārgs, līdz ar to pat lielākie tehnoloģiju uzņēmumi nevar atļauties tos iegādāties, bet izmanto iespējas kvantu datorus nomāt. Citi risinājumi gan ir lētāki, un ieguldījums tajos ātri atmaksājas pat maziem uzņēmumiem. Ja bizness saistīts ar lielu datu kopu apstrādi, automatizējot procesus, būs iespējams būtiski efektivizēt uzņēmuma darbu. Šajā gadījumā ir tā, ka uzņēmums, ieviešot kādu no risinājumiem, diezgan ātri naudu varēs sākt pelnīt, nevis gadiem ilgi gaidīt, līdz ieguldījumi atmaksāsies," norāda Vesjolijs, uzsverot, ka datu analīze un mākslīgais intelekts plaši tiek izmantots ne tikai IT uzņēmumos. "Mūsdienās mākslīgā intelekta risinājumus var izmantot teju ikviens, tajā skaitā finanšu, banku, transporta, loģistikas, izklaides, tūrisma un citu jomu pārstāvji. Arī valsts iestādes cenšas iet līdzi laikam. Piemēram, pandēmijas laikā mākslīgā intelekta tehnoloģijas guva plašu popularitāti medicīnā, palīdzot organizēt vakcinācijas procesu un vakcīnu izplatīšanu, tāpat šajā nozarē aktīvi tiek izmantotas arī tādas modernās tehnoloģijas, kas atvieglo dzīvi cilvēkiem ar invaliditāti. Lielu ieguvumu mākslīgā intelekta risinājumi var sniegt arī jaunuzņēmumiem, kas koncentrējas uz kādu specifisku biznesa nišu," secina TSI lektors.

Plašākas izaugsmes iespējas nākotnē

Paredzams, ka 2028. gadā mūsu valstī varētu trūkt aptuveni 3587 IKT nozares speciālistu ar augstāko akadēmisko izglītību, skaidro Pavļuks, uzsverot, ka šī trūkuma segšana ir būtisks faktors turpmākajā Latvijas ekonomikas izaugsmē un uzņēmumu konkurētspējā nacionālā, Eiropas un arī pasaules līmenī. "Datu analīze un mākslīgais intelekts šobrīd ir vienas no augošākajām tehnoloģiju jomām, kuru sniegtās priekšrocības jau šobrīd izmanto daļa vietējo uzņēmēju. Tajā pašā laikā jāatzīst, ka pagaidām moderno tehnoloģiju attīstības ziņā mēs joprojām ievērojami atpaliekam no pasaules attīstītajām valstīm, un tas galvenokārt skaidrojams tieši ar jau pieminēto speciālistu trūkumu. Šobrīd trūkst gan programmētāju un testētāju, gan arī augsta līmeņa informācijas tehnoloģiju (IT) speciālistu, kas ir sevišķi vajadzīgi, ja uzņēmums strādā ar mākslīgā intelekta risinājumiem," norāda Pavļuks, piebilstot, ka šī iemesla dēļ IKT jomas potenciāls Latvijā netiek pilnvērtīgi izmantots.

"Mākslīgā intelekta pamatā ir procesu efektivizēšana, kā arī datu vākšana un analīze, kas ļauj būtiski atvieglot uzņēmumu ikdienu un sniedz milzīgas priekšrocības. Eiropā ir vairākas lielās industriālās valstis, kas jau aktīvi izmanto mākslīgo intelektu, piemēram, Īrija, Vācija, Lielbritānija... Un skaidrs, ka mēs no tām daudz varētu mācīties. Latvijas uzņēmēji šobrīd galvenokārt izmanto starptautiski atzītas tehnoloģijas, piemēram, dažādus datu vākšanas un analīzes instrumentus, taču patiesībā mākslīgā intelekta iespējas ir daudz plašākas. Lai tās izmantotu, nepieciešami profesionāļi, jo tikai tādā veidā iespējams gūt maksimālu atdevi," spriež profesors.

Karjera IT jomā iespējama ikvienam

Ņemot vērā nozares pieprasījumu, TSI piedāvā unikālu iespēju Latvijā kā studiju priekšmetu izvēlēties mākslīgo intelektu un datu analītiku gan bakalaura, gan maģistra līmenī. Studiju programmas tiek piedāvātas dubultā diploma formā un tiek realizētas sadarbībā ar Rietumanglijas Universitāti (UWE Bristol). Bakalaura līmenī interesenti var apgūt datorzinātnes ar specializāciju mākslīgajā intelektā, savukārt maģistra līmenī – datu analītiku un mākslīgo intelektu. Programmas ir īpaši izstrādātas, ņemot vērā gan darba devēju intereses, gan IT sektora attīstības dinamiku. Pavļuks norāda, ka pēc studijām studentiem ir iespēja iegūt divus diplomus un grādus – vienu no TSI, bet otru – no "UWE Bristol". "Lai gan šīs studijas izmaksā nedaudz vairāk nekā citas TSI piedāvātās studiju programmas, tas ir daudz izdevīgāk, nekā studēt un dzīvot citā valstī. Taču tajā pašā laikā šie jaunie speciālisti būs ne tikai TSI, bet arī Rietumanglijas Universitātes, kas ir viena no Eiropā vadošajām augstākās izglītības iestādēm, absolventi," norāda Pavļuks, uzsverot, ka studiju process ar iepriekšēju izglītību IT jomā maģistrantūrā speciālistiem aizņems tikai vienu gadu. Savukārt interesentiem bez iepriekšējas pieredzes IT jomā tiek sniegta iespēja apgūt papildu semestri (Pre-master), kas nodrošina visas nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai varētu veiksmīgi absolvēt augstskolu. Tas nozīmē, ka ikviens, kas vēlētos uzsākt savu profesionālās karjeras gaitu IT sektorā, var apgūt nepieciešamās prasmes iepriekš minētajā maģistrantūras programmā un jau pēc diviem gadiem kļūt par augsti pieprasītu speciālistu.

"Pēc sekmīgas studiju programmas apguves studentiem būs iespēja strādāt kā datu analītiķiem, lietišķās mašīnmācīšanās inženieriem, datu zinātniekiem, analītikas izpētes vadītājiem, datu analīzes un mākslīgā intelekta konsultantiem, datu zinātnes pētniekiem vai citiem IKT jomas speciālistiem," skaidro Pavļuks. Igors Rodins, "Deloitte" partneris Centrāleiropā, TSI akadēmiskais padomnieks mākslīgā intelekta virziena attīstības jautājumos, uzskata, ka šī programma šobrīd ir tieši tas, kas nozarei ir vajadzīgs. "Mums ir vīzija par Rīgu kā starptautisku mākslīgā intelekta zinātnes un mācīšanās centru. Tam mums ir vajadzīgi cilvēki, kuriem ir tāda pati pārliecība un kuri smagi strādā, lai sasniegtu šo mērķi. TSI vadītāji un profesori ir no šīs kohortas," pārliecināts ir Rodins.

