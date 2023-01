Radi savu jaunuzņēmumu ar inovāciju centru 'iDeaHub'!

"iDeaHub" projekts darbojas jau vairāk nekā gadu, un pa šo laiku ar tā atbalstu septiņas studentu un skolēnu komandas attīstīja inovatīvas idejas, un vēl sešas dara to šobrīd. Pastāstīsim par vienu no komandām un viņu izgudrojumu, kā arī par iespējām arī tev saņemt finansējumu un konsultācijas, un uzsākt savu jaunuzņēmumu!

Inovāciju un uzņēmējdarbības centrs "iDeaHub" tika izveidots Transporta un sakaru institūtā (TSI), lai atbalstītu studentus un vidusskolēnus, kuri vēlas uzsākt zinātņietilpīgus jaunuzņēmumus. Šobrīd šeit savus projektus izstrādā sešas studentu un skolēnu komandas, un vēl septiņas komandas jau noslēgušas pirmo izstrādes posmu. Viena no tām ir "APDoc". Komandā ir divi trešā kursa studenti, kuri sadarbībā ar ekspeditoru kompāniju izstrādā risinājumu, kas varētu būt pieprasīts loģistikas nozarē jebkurā pasaules valstī.

Ieraudzīja vajadzību pēc jauna risinājuma

"APDoc" komanda izstrādā lietotni darbam ar fotodokumentāciju kravu pārvadājumu uzņēmumiem. Komandā sākotnēji bija divi dalībnieki. Ņikita Mickevičs studē trešajā kursā TSI programmā "Transporta un biznesa loģistika", bet Mihails Kica apgūst programmatūras inženieriju.

Produkta ideja radās Ņikitam, kad viņš stažējās ekspeditoru kompānijā "Relyon Shipping". Jaunais cilvēks strādāja ar fleksitankiem. Fleksitanks ir maiss, kas tiek uzstādīts transporta konteineros. Tas ļauj sausā konteinerā pārvadāt lejamās kravas: dzērienus, motoreļļu, benzīnu, naftu un citas preces. Viss uzstādīšanas process tiek fotografēts, lai būtu pierādījumi, tajā skaitā apdrošināšanas kompānijām, ka darbs tika veikts kvalitatīvi.

"Fotogrāfija vislabāk atspoguļo kravas stiprinājuma precizitāti, tā stāvokli un daudzumu. Katrai kompānijai, kas nodarbojas ar konteineru pārvadājumu organizāciju, ir obligāti jāuzņem un jāsaglabā liels konteineru un kravu fotogrāfiju apjoms. Piemēram, fleksitanka uzstādīšanas procesā un rūpnieciskās eļļas iepildīšanas laikā darbinieks uzņem 14 bildes. Tas ir ļoti daudz, ņemot vērā, ka dienā kompānija var strādāt ar vairākiem desmitiem konteineru," stāsta Ņikita.

Ņikitu izbrīnīja tas, kādus instrumentus uzņēmumi izmanto visas šīš fotodokumentācijas apmaiņai un uzglabāšanai, piemēram, "WhatsApp" un "Telegram" lietotnes. "Šīs platformas nav paredzētas šādiem uzdevumiem. Tā strādāt ir ļoti neērti, tas ir roku darbs, kas aizņem daudzas vērtīgas darba stundas. Es padomāju – kaut kas ar to ir jādara," atceras Ņikita.

Viņa kolēģis Mihails piekrīt, ka bija, pie kā strādāt: "Šīs fotogrāfijas jāglabā mēnešiem vai pat gadiem ilgi. To glabāšana ziņnešos ir neefektīva un nedroša. Un aizņem darbinieku viedtālruņu atmiņu. Iedomājieties, ka jums ir jāpārbauda konteinera fotoattēls, kas tika uzņemts pirms diviem gadiem. Cik daudz jums būs jāritina "WhatsApp"?".

Puiši satikās ar "Relyon Shipping" pārstāvjiem un pārliecinājās, ka arī uzņēmums ir ieinteresēts rast risinājumu šai problēmai un ir gatavs sadarboties ar studentiem. Tad Ņikita un Mihails pieteicās "iDeaHub". Savu komandu nosauca "APDoc" – saīsinājums no "Automated Photo Documentation" (automātizētā fotodokumentācija).

Tapa jauna noderīga aplikācija

"APDoc" komandas mērķis bija izveidot lietotni, kas varētu automātiski kārtot uzņemtās bildes. "Mūsu projektā izstrādājām mobilo lietotni un interneta vietni," atklāj detaļas Ņikita. "Lietotne spēj atpazīt konteineru numurus un pievienot fotogrāfijas izveidotajam konteinera profilam. Interneta vietne savukārt veic arhīva funkciju, kurā tiek glabātas visas fotogrāfijas, lai jebkurā brīdī būtu iespēja tikt pie tām."

Reālajā dzīvē tas izskatās šādi – uzņēmuma darbinieks, kas strādā ostā, savā viedtālrunī atver aplikāciju "APDoc Flexi" un skenē konteinera unikālo numuru. Lietojumprogramma automātiski izveido mapi, kurā cilvēks pievieno nepieciešamās fotogrāfijas: visas konteinera malas, tā iekšpusi, fleksitanka instalēšanas procesu. Darbiniekam nospiežot pogu "Saglabāt", viņa kolēģi uzņēmuma birojā uzreiz var redzēt visas fotogrāfijas konteinera profilā, kur norādīts tā numurs un bilžu uzņemšanas datums. Visa informācija ir ērti sakārtota, turklāt glabājas uzņēmuma, nevis korporāciju serveros, kurām pieder tādi ziņneši kā "WhatsApp" vai "Telegram".

Tāpat kā visas "iDeaHub" komandas, "APDoc" saņēma atbalstu uz sešiem mēnešiem. Atbalsta periods beidzās decembra vidū. Pa pusgadu tika izdarīts daudz, un Ņikita un Mihails negrasās apstāties. Pavisam nesen puiši veica izstrādātā produkta pārbaudi reālajos apstākļos Rīgas ostā. Viņi arī plāno izmantot iespēju un turpināt sadarbību ar "iDeaHub" – gatavojas iesniegt pieteikumu vēl pusgada atbalsta periodam.

Projekta attīstības gaitā "APDoc" komanda turpināja konsultācijas ar savu partneruzņēmumu "Relyon Shipping", lai pārliecinātos, ka darbs iet pareizajā virzienā. Pirmajā darba posmā studenti koncentrējās uz to, lai izstrādātu vislabāko risinājumu tieši šai kompānijai. Nākotnē "APDoc Flexi App" varēs izmantot arī citi uzņēmumi, kas saskaras ar fleksitankiem. Kā arī, izmantojot līdzīgu ideju, komanda varētu izstrādāt lietotni jebkurai konteineru loģistikas jomai. Puiši stāsta, ka lielajām kompānijām un kravu termināļiem, iespējams, ir izstrādātas līdzīgas lietotnes. Bet nav produktu, kuriem jūs varat iegādāties abonementu vai iegādāties tos tādās sistēmās kā "Play Market".

Pagājušā gada beigās komandai pievienojās vēl viens dalībnieks – pirmā kursa students Dmitrijs Mickevičs. Novembrī projekta "FinLat-Logic" organizatori uzaicināja "APDoc" komandu uzstāties Latvijas-Somijas konferencē par starptautisko partnerību loģistikā. Jaunieši bija ļoti priecīgi par iespēju pastāstīt par savu darbu, kā arī aprunāties ar starptautiskiem loģistikas jomas ekspertiem un saņemt no viņiem atsauksmes par izstrādāto produktu.

Pievienojies "iDeaHub"

"APDoc" komandas dalībnieki atzīst, ka bez "iDEAHUB" atbalsta īstenot projektu būtu daudz grūtāk. Protams, svarīgs ir finansiālais atbalsts – gan stipendijas (200 eiro mēnesī katram), gan aprīkojuma un materiālu izmaksas (pieejamais budžets ir līdz 11 tūkstošiem eiro). Taču ne mazāk svarīga ir nefinansiālā – intelektuāla, emocionāla un uz zināšanām balstīta – palīdzība, novērtē studenti. Tā ietver TSI laboratoriju izmantošanu, individuālas konsultācijas ar mentoriem un "iDeaHub" vadību, kā arī lekcijas par uzņēmējdarbības pamatiem un inovatīvu produktu izstrādi. Individuālais darbs ar katru komandu ļauj "iDEAHUB" atbalstīt dalībnieku centienus, atpazīt un izmantot viņu stipras puses un ļaut attīstīties viņu talantiem.

Katrai "iDeaHub" komandai ir gan savs līderis – students vai skolnieks, gan mentors. Dalībnieki izvēlas mentoru no TSI piedāvātā ekspertu saraksta. Ir arī iespēja izvirzīt savu kandidatūru no atbilstošas jomas ekspertiem. TSI Pētniecības administrācijas daļas vadītājs Vladimirs Petrovs skaidro mentora svarīgo lomu: "Pirmkārt, mentors ir saikne ar "iDeaHub" ekosistēmu, kurā ietilpst TSI speciālisti, eksperti, laboratorijas un pētniecības centri. Otrkārt, viņš, ņemot vērā savu plašo pieredzi, kritiski izvērtē, cik sasniedzami ir komandas ieplānoti rezultāti, vai izvēlētās metodes un resursi tam ir piemēroti. Treškārt, mentors pārliecinās, ka komanda virzās uz rezultātu, ko pēc tam var komercializēt, kā arī novērtē iespējamos riskus darba procesā, lai laikus pateiktu komandai, ka kaut kas ir jāmaina, lai sasniegtu mērķi. Tajā pašā laikā viņš nepieņem lēmumus komandas vietā, bet palīdz izvēlēties labāko risinājumu no komandas dalībnieku izstrādātajiem."

Vladimirs uzskaita, ka mentora galvenie uzdevumi ir motivēt dalībniekus izveidot savu jaunuzņēmumu, iemācīt plānot savu darbu, noteikt prioritātes, izvēlēties labākos risinājumus no dažādām iespējām un skatīties uz savu projektu ne tikai kā uz kādas problēmas risinājumu, bet arī kā uz biznesa sākumu – ņemot vērā tehniskās nianses, komercializācijas jautājumus, produkta mārketingu un pat ekonomiskos aprēķinus un pamatojumus.

Ceturtais "iDeaHub" inovatīvo projektu uzsaukums jau ir atvērts un turpināsies līdz 6. februārim. Konkursam var pieteikties jebkurš studējošais augstskolā, vidusskolā, arodskolā vai koledžā. Ja vēlies uzsākt savu jaunuzņēmumu, nāc ar savu ideju vai izvēlies to no "iDeaHub" ideju bankas. Sīkāk par noteikumiem lasi šeit. Jebkurus jautājumus par konkursu un piedāvāto atbalstu droši uzdod "iDeaHub" komandai, rakstot uz ideahub@tsi.lv.

Uzdrīksties un kļūsti par jaunuzņēmuma dibinātāju!