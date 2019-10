Anete Ilmete un Gita Ozoliņa ir draudzenes kopš skolas laikiem, un līdzīgās intereses ceļojot un vēlme iepazīt pasauli abas noveda līdz lēmumam pamest ierasto ikdienu, attīstīt kopīgu biznesu un doties nezināmajā. Kopš tā mirkļa pagājuši jau trīs gadi.

Anete daudzus gadus strādājusi bankā biznesa attīstības jomā. Ceļošana viņai vienmēr bijusi tuva, un kādu laiku viņu apmierinājuši arī darba izbraucieni pa Baltijas valstīm, bet drīz vien jaunā sieviete sapratusi – savu karjeru viņa pilnībā vēlas saistīt ar ceļošanu. "Tas bija tas klikšķis, kas man lika domāt, ka kaut kas jāmaina." Savukārt Gita iepriekš darbojusies mediju jomā, strādājot par mārketinga projektu vadītāju, un domājusi visai līdzīgi.

Viņu pirmais kopīgais ceļojums bijis tūlīt pēc vidusskolas, un tad arī sapratušas, ka ir lieliskas ceļabiedres un kopā apskatīt pasauli ir ļoti viegli. Arī turpmāk, kad tuvojies atvaļinājuma laiks, abas allaž kaldinājušas plānus kopā, līdz vienreiz sākušas runāt par to, kā būtu, ja viņas ceļotu bez plāniem atgriezties rutīnā un bez noteikta piedzīvojumu beigu punkta. "Vismaz es pēdējos gadus dzīvoju no atvaļinājuma līdz atvaļinājumam – gadā sadalot brīvdienas vismaz pa pāris dienām, lai atkal varētu aizbraukt uz kādu jaunu vietu. Domāju, kā šo lielāko hobiju apvienot ar naudas pelnīšanu un to darīt visu laiku – nepārstājot," atminas Gita. "Mēs sākām domāt – kas būtu tas darbs, kas ļautu mums ceļot visu laiku? Tobrīd blogi bija vairāk topā nekā "YouTube" video, un tā mums radās doma, ka mēs varētu veidot ceļojumu blogu. Šķita, ka tas būtu vislabākais veids, kā veidot biznesu, kas neprasa atrašanos noteiktā vietā un ļauj nepārtraukti būt ceļā. Sākotnēji gan pieredzes un specifisku zināšanu par blogošanu un šāda veida biznesa stratēģijām nebija, taču bijām gatavas lēkt iekšā nezināmajā, izmēģināt un izprast darot," stāsta Anete.

Kad abas vienojušās par karjeras maiņu, draudzenes devušas sev termiņu, proti, viņām ir pusgads laika, lai uzsāktu blogu un "Instagram" kontu, tajos pastāstītu par iepriekšējiem ceļojumiem, iekrātu naudu pirmajiem mēnešiem ceļā, kā arī pārrautu tā laika darba saites, lai dotos pasaules apceļošanā.