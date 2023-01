Atpūta ar prieku un bez pretenzijām. Kā iemīlēt Ēģiptes kūrortus

Ko vēl darīt kūrortā, kas ir tālāk no centra? Izvēlēties kādu ekskursiju, lai redzētu kaut ko ārpus viesnīcas! Tās droši var pirkt no daudzajiem aģentiem, kas spieto pa teritoriju un nevienu pašu viesi neatstāj neuzrunātu. Vienīgā vieta, kur no tiem var glābties, ir starp korpusiem un numuriņu terases. Viņi sasodīti labi atceras katru viesi, nāk klāt un neliekas mierā, kamēr kaut kas nav nopirkts. Šo aģentu piedāvājumam, kas ir divas līdz trīs reizes lētāks nekā pie oficiālajām tūrisma aģentūrām, var uzticēties, jo par viņiem atbildību uzņemas viesnīca – aģents ar jūsu naudu nepazudīs. Protams, nedaudz apdriskātajos katalogos viss izskatās debešķīgi un koši, realitāte ir krietni piezemētāka, bet par 50 eiro var rēķināties ar labi pavadītu dienu. Ar delfīnu šovu satiktie latvieši gan nebija apmierināti, esot bijis pārāk īss prieks par pārāk lielu naudu. Jā, ēģiptiešu aģentiem patīk pārspīlēt ar laiku – izjāde ar kamieļiem būšot teju pusstundu, izbrauciens ar džipu pa tuksnesi tikpat...

Kā notiek ekskursija? Noteiktajā laikā pie viesnīcām piebrauc nelieli busiņi, gidi sasauc klientus, un visi satiekas pie drošības kontroles posteņa – braucām milzu konvojā ar policijas eskortu priekšā un beigās. Dienas laikā busiņi pamazām “izšķīst”, jo ekskursijas ir dažādas, un atpakaļceļā mūs jau vairs neviens nepavada. Iespējams, drošības kontrole var šķist pārspīlēta, jo uz ceļa redzam tikai dažas mašīnas, taču, atceroties reģiona bēdīgo pieredzi, jāteic, ka bruņoto policistu klātbūtne deva, kaut neapzinātu, bet miera sajūtu.

Pa ceļam gids pastāsta par Šarm eš Šeihu un Dahabu, kuras nosaukums arābu valodā ir pretenciozs – “zelts”, to vēsturi, vietējiem iedzīvotājiem, no kuriem 90% ir musulmaņi sunnīti, bet 10% – kopti, kas ir kristieši. Par beduīniem, kuri Ēģiptē ienākuši no Saūda Arābijas un joprojām dzīvo pēc saviem tuksnešu likumiem. Piemēram, līgavainim iecerētā arī tagad vēl jāizpērk ar kamieļiem.