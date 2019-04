Bezmaksas apskates objekti Jaunzēlandes Dienvidu salā

Viena no mūsu mīļākajām vietām šajā reģionā bija Rotoiti ezers. Daudziem tas varētu šķist mulsinoši, jo arī Ziemeļu salā atrodams ezers ar tādu pašu nosaukumu. Taču tieši Dienvidu salas ezers mums šķita īpašs. Uzkāpjot turpat blakus esošajā Roberta kalnā, ezera forma no augšas ļoti atgādināja Latvijas kartes kontūras. Pārgājiens gan ir nedaudz stāvs sākumā, bet, kad bijām tikuši augšā, aizrāvās elpa no apkārtējo kalnu un ainavas skaistuma. Tā vien gribējās stundām ilgi sēdēt un vērot apkārtni no kalna pašas augšas. Un pēc tāda kāpiena, tas noteikti būtu pelnīti. Tā ir lieliska vieta piknikiem, kā arī iespējams nakšņot kalnu namiņos tiem, kas vēlas iet vairāku dienu maršrutus. Ezers ir gleznains ne tikai skatoties no putna lidojuma, bet arī atrodoties pavisam zemu. Dzidrajā ūdenī kā spogulī atspīd apkārtējie kalni, turklāt vasarā iespējams peldēties un vērot milzīgus zušus.