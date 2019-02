Ceļojuma stāsts: trīs dienu atpūta Bristolē

Pagājušā gada maijā, ceļojot pa Angliju, trīs dienas pavadījām Bristolē. Pilsētā galvenais apskates objekts ir Kliftona iekaramais tilts ("The Clifton Suspension Bridge") pār 90 metrus augsto Eivonas upes aizu, tāpēc, iebraucot Bristolē, mēs pa taisno devāmies apskatīt to saulrieta gaismā.

Lai pārbrauktu tam pāri, jāmaksā 1 eiro. Iespējams, tāpēc satiksme ir lēna un apkārtne ir salīdzinoši mierīga un klusa. Cilvēki sēž uz soliņiem vai zālājā, vērojot pēc pasaulslavenā inženiera Brunela projekta būvēto tilta konstrukciju. Ejot pāri tiltam, no vienas puses paveras skats uz Bristoles pilsētu, no otras – skats uz atsegtajām, augstajām klintīm. Par tā vilinošo augstumu ne vien tūristiem, bet arī pašnāvniekiem atgādina uz tilta balstiem piestiprinātie paziņojumi ar psiholoģiskā atbalsta telefona numuru. Pastaigājoties pa tiltu, nevilšus domas sniedzas ne tikai par iedvesmojošo skaistumu, bet arī par cilvēka trauslumu.

Foto: Aina Nemiro

Parasti ceļojumos ieplānojam vismaz vienu muzikālu pasākumu. Šoreiz sagadījās izvēlēties alternatīvu mākslinieku Ezru Furmanu no ASV, kas uzstājās Bristoles koncertzālē "Calston Hall". Tas ir gadījums, kad, esot mājās, šādu mūzikas pasākumu neizvēlētos, taču šoreiz tas bija tieši vietā un laikā! Lieliski mūzikas instrumenti un labas kvalitātes izpildījums. Ļoti patika mākslinieka sirsnība un atklātība, piemēram, ievadvārdos viņš teica: "Amerikā pirms koncerta saka: paldies, ka atnācāt par spīti lietum! Bet pie jums līst bez apstājas, tāpēc – paldies, ka vispār atnācāt!"

Vienā no dienām mūs pamodināja lietains laiks, kas Bristolē nav retums. Un šādu dienu ir vērts pavadīt, apmeklējot slaveno dzelzs tvaikoni "SS Great Britain" (ieeja 16,50 mārciņas). Muzejs, kas būs interesants gan bērniem, gan pieaugušajiem, jo var pastaigāt pa kuģa klāju, nokāpt zemākas un augstākas klases kajītēs, kas iekārtotas autentiski ar vissmalkākajām detaļām. Blakus ir inženiera un arhitekta Brunela muzejs, kura devums inženierijā ir patiešām iespaidīgs un vēsturiski ļoti augsti novērtēts. Tā mēs te pavadījām trīs stundas. Izejot no muzeja, konstatējām, ka lietus ir mitējies, un tas mums ļāva pilntiesīgi izstaigāt pilsētu. Iesākumam devāmies gar ostmalu, kas šajā pilsētā ir ļoti skaista un daudzveidīga.

Foto: Aina Nemiro

Gar ostmalu pastaigājoties, atradām romantisku vietu pusdienām. Kafejnīca "Zem zvaigznēm" ("Under The Stars") ir iekārtota laivā, līdz ar to iekāpt un atrasties tajā ir īpaši – jo sevišķi tāpēc, ka ēdiens ir garšīgs, interjerā ir skaistas detaļas un mazie laivas logi vērsti uz kanālmalu.

Bristolē apskates vērta ir arī vecpilsēta, kuras vēsture saistās ar tirdzniecību, jo jau kopš 1743. gada te ir notikusi amatnieku un zemnieku tirgošanās. Īpaši slavens ir Sv. Nikolaja tirgus ("St Nicholas Market"), kur var izbaudīt sevišķu atmosfēru un, piemēram, rokdarbu mazajos veikaliņos var iegādāties rotaslietas, keramiku, stikla izstrādājumus. Tāpat pilni plaukti un kastes ir piekrāmētas ar lietotām grāmatām – atliek vien ieraudzīt sev domāto. Protams, atsevišķa zona ir ielas ēdienu un uzkodu tirgotavām. Te par salīdzinoši mazu naudu var apēst kādu humusa porciju, jēra gaļas vrapu, saldējumu vai ceptu vafeli.

Foto: Aina Nemiro

Atsevišķi var izcelt Bristoles ielas grafiti mākslu. Tā atklāj angļu ironisko humoru, pašpārliecinātību un pārvērš skeptisko skatījumu uz šo mākslas veidu. Ejot pa Parka ielu līdz Kabota tornim ("Cabot Tower"), acis vien meklē, kad varēs ieraudzīt vēl kādu asprātīgu grafiti zīmējumu, piemēram, sienas platumā uzzīmētu lielu ziedu pušķi, kas izrotā pilsētu, vai zēnu, kas ķer sarkanu balonu.

Ieraudzījuši skatu uz pilsētu no Kabota torņa virsotnes un pabarojuši drosmīgās Bristoles vāveres ar āboliem, atvelkam elpu uz soliņa senākajā parkā "Brandon Hill". Tur kalnainais reljefs ļauj baudīt plašos pilsētas un ostmalas skatus ar Bristolei raksturīgajām krāsainajām namu fasādēm.

Foto: Aina Nemiro

Vakarā ir vērts atkal atgriezties uz vecpilsētu, kur meklējamas slavenākās Kukurūzas ("Corn street") un Karaļa ("King's street") ielas. Tur tukšie ielu plači piepildās ar priecīgiem čalotājiem pie galdiņiem. Mēs jau laicīgi noskatījām vietu krogā "The Old Duke", kur tajā vakarā bija džeza mūzikas grupas "Trip for biscuits" koncerts. Tas izvērtās par vienu no jautrākajiem vakariem ceļojumā. Sākumā atradām vietu pie bāra letes un izbaudījām pianista priekšnesumu. Drīz vien krogs bija stāvgrūdām pilns, apmeklētāji dejoja, runājās un jautri pavadīja laiku. Izspēlējām šaha partiju, iepazināmies ar vietējo vīru, kura valodā, runājot par dzīves jēgu, ir vairāk lamu vārdu nekā literāro. No viņa saņemam ieteikumus tālākajam ceļojuma posmam un padomu baudīt dzīvi bez steigas.



