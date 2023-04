Eiropeiskā kūrortpilsēta Izraēlā – Eilata

Parasti man nepatīk atrasties saulē, taču, saņemot piedāvājumu par 80 eiro aizlidot uz Izraēlu, nolēmu piekrist brīvdienām siltajās zemēs. Zināju, ka februāra beigās un marta sākumā šajā reģionā nav pārāk karsti un kā kārtīgam D vitamīna apdalītam latvietim būtu tikai veselīgi papildināt tā krājumus. Jāteic gan, uzzinot, ka Eilatu mana ceļojuma laikā pāršalks karstuma vilnis, piedzīvoju nelielu paniku, tomēr sapratu, ka izdevība jāizmanto pat tad, ja saulē jāiztvaiko 34 un vairāk grādu karstumā.

Eilatu dažos vārdos var raksturot kā kārtīgu tūristu pilsētu – viesnīcas it visur, kur rāda acis, un cilvēku sastāvs uz ielas mūžīgi mainīgs. Tāpat nepamet sajūta, ka šī pilsēta nekad nebūs gatava, jo jaunu naktsmītņu un tūristiem aktuālu izklaižu parku būvniecība sastopama teju uz katra soļa. Patīkami pārsteidza labi organizētā satiksme un sabiedriskā transporta kvalitāte. No Eilatas ērti var nokļūt gan uz koraļļu rifu, gan Jeruzalemi, gan Nāves jūru un citiem apskates objektiem.

Starp citu, sabiedriskā transporta brauciena apmaksai Izraēlā jāizmanto speciālas transporta kartes, kuras var iegādāties lidostā un autoostā (ar vienu transporta karti pietiks visai kompānijai, jo ar to var maksāt par vairākiem braucējiem vienlaikus). Tāpat samaksu skaidrā naudā var veikt pie autobusa vadītāja. Maršrutus, kursēšanas laikus un visu nepieciešamo informāciju gan angliski, gan krieviski var atrast vietējā pasažieru pārvadājumu uzņēmuma tīmekļvietnē "egged.co.il". Autobusā nav arī jābaidās palaist garām īsto pieturu, jo to nosaukumi vairākās valodās, tostarp angļu, tiek gan norādīti uz transportā esošā ekrāna, gan arī atskaņoti skaļruņos. Arī no lidostas uz viesnīcām ērti nokļūt ar autobusu.

Ņemot vērā, ka Eilata atrodas Vidusjūras piekrastē un tās tuvumā ir gan robeža ar Ēģipti, gan Jordāniju, varētu šķist, ka šī kūrortpilsēta līdzināsies, piemēram, Hurgadai vai Šarm eš Šeihai, tomēr šāds priekšstats ātri zūd. Eilatas ielās aiz piedurknēm nerausta, neuzbāžas ar piedāvājumiem par visu iespējamo, kā arī nesola precēt katrs pretimnācējs. Kopumā pilsēta ir ļoti eiropeiska, tajā atpūšas dažādu reliģiju un uzskatu ļaudis un komunicēt lielākoties var kā angliski, tā arī krieviski. Arī apģērba ziņā uz ielām nav striktu prasību, taču veikalos un ēstuvēs labāk doties ar vairāk nekā tikai peldkostīmu, jo pavisam plikos var arī atteikt apkalpot.

Ko darīt?



Eilata un tās apkārtne piedāvā trīs veidu izklaides. Pirmkārt, atpūsties pie baseina vai nelielās strēlītes jūras, tomēr pat nosacītā nesezonā pašā pilsētā pieejamās atpūtas vietas ir pārpildītas. Otrkārt, var doties meklēt piedzīvojumus un jaunu pieredzi kādā no apskates objektiem vai muzejiem, aktīvās atpūtas parkiem vai zemūdens pasaulei veltītām izzinošām ekskursijām.

Pie otrajiem var pieskaitīt, piemēram, brīvi apskatei pieejamos koraļļu rifus, kas atrodas neliela autobusa brauciena attālumā uz Ēģiptes robežas pusi. Te gan noteikti nepieciešama sava snorkelēšanas maska un speciālie apavi peldēšanai, jo pludmales ārpus pilsētas centra ir ļoti akmeņainas un pilnas ar koraļļu atlūzām un bez apaviem pa tām pārvietoties (nepārspīlējot) ir teju neiespējami. Tāpat jāuzmanās no maksas pludmalēm, taču tās ir ļoti vienkārši atpazīt pēc norādēm. Jo tālāk uz Ēģiptes pusi, jo vairāk bezmaksas iespēju izbaudīt koraļļus.

Tāpat Eilatā ir botāniskais dārzs, pilsētas muzejs, skeitparks, kamieļu un kvadriciklu parks, delfinārijs un citi tūristu pilsētai raksturīgi izklaides objekti. Jānorāda, ka par daļu no šiem apskates objektiem atsauksmes dalās un to apskates vērtība atkarīga no gadalaika un spējas atrasties tiešos saules staros. Noteikti iesaku doties uz Zemūdens observatoriju, kurā vienuviet var aplūkot retās un ļoti krāsainās zivis, bruņurupučus, haizivis, koraļļus un citus multfilmas "Nemo" varoņu ciltsbrāļus.

Garākam pārbraucienam viennozīmīgi vērts ieplānot Nāves jūru, kas atrodas aptuveni 2,5 stundu brauciena attālumā. Autoostā šim nolūkam jāiegādājas biļete maršrutam uz Jeruzalemi, taču jābrauc līdz pieturai, kas atrodas pie viesnīcas "Oasis". Protams, ir arī citas autobusa pieturas, kuru tuvumā atrodas Nāves jūra, taču no pludmalēm, kas pieejamas bez maksas, šī būs vislabāk aprīkotā ar nojumēm, labierīcībām un visu citu nepieciešamo. Laikus iesaku sagatavot līdzi uzkodas un dzērienus, jo šajā kūrorta teritorijā cenas var atšķirties pat trīs reizes salīdzinājumā ar tām, kas sastopamas Eilatā.

Un, visbeidzot, trešais atpūtas variants – nakts dzīve. Dienas saulainajā laikā Eilatas ielas galvenokārt piepilda saulē pietvīkuši eiropieši un gados jaunāki iekšzemes tūristi, savukārt naktī pilsētu pārņem viegla odekolona un cigarešu smarža, jo ielas sāk pārņemt izklaides un iepirkšanās maratoni. Vietējie atklāj, ka ikdienā lielākoties uzturas telpās lielā karstuma dēļ (it īpaši vasarā) vai tādēļ, ka ievēro ramadānu, savukārt naktīs cilvēki tiekas, lai tirgotos, kopīgi ieturētu maltīti un atpūstos.

Ēdiens un iepirkšanās



Vietējā valūta ir Izraēlas šekelis. Lai aptuveni noprastu, cik tas ir eiro, veikalā norādīto cenu var dalīt ar trīs. Mēdz gadīties, ka pārtikas veikalos cenas nav norādītas, un nepamet sajūta, ka tās tiek piemērotas amplitūdā "vietējais – tūrists". Daudzviet cenas norādītas par vairāku preču iegādi, piemēram, iegādājoties trīs sulas pudeles, tās maksās tik un tik šekeļu, bet nav saprotams, cik maksā viena pudele.

Norēķiniem iespējams izmantot gan karti, gan skaidru naudu. Jānorāda, ka ar karti var gadīties problēmas, piemēram, dažreiz tā atsakās strādāt vai to nenolasa terminālis. Iesaku neizmantot bezkontakta norēķinu sistēmu, jo tā pieviļ visbiežāk. Tikmēr skaidru naudu izņemt var bankomātos, kas uz centrālās ielas ir sastopami bieži, vai arī iemainīt līdzpaņemtos eiro valūtas maiņas aparātos (ir arī tādi, kuros par pakalpojumu netiek iekasēta komisijas maksa).

Domājot par ēstuvēm un pārtikas iegādi, šeit tirdzniecības vietu pieejamība nav problēma. Noteikti iesaku izmēģināt dažāda veida humusus, kas pieejami supermārketos, kā arī vietējo maizi (pitu) un dažādas sulas. Ja ēdienu plānots gatavot pašiem, problemātiskāk ir ar svaigas vai saldētas gaļas iegādi, šie produkti veikalos sastopami reti. Tāpat ne vienmēr visur pieejama plaša dārzeņu vai augļu izvēle, bet, iespējams, šis aspekts atkarīgs no ceļojuma gadalaika.

Ēstuvju ziņā centrālo ielu pārpilda Eiropā populārs uzturs. Te ir gan burgernīcas, gan picērijas un kebabnīcas. Paēst iespējams arī vairākos restorānos, taču arī to piedāvājumā lielākoties ir aizguvumi no eiropeiskās un amerikāniskās virtuves. Gribētu teikt, ka gardēžiem Eilata nebūs piemērotākā vieta, it īpaši tad, ja ceļojuma kvalitāti ir vēlēšanās mērīt autentiskuma kategorijās.

Kopumā jāteic, ka Eilata ir lieliska alternatīva atpūtai siltajās zemēs, ja nepatīk Ēģiptes uzbāzība. Tāpat arī sajūta atrasties uz ielām kā diennakts tumšajā, tā arī gaišajā laikā ir ievērojami drošāka. Par to, ka pilsēta ir viesmīlīga, liecina arī ielās mītošie un labi pabarotie kaķīši, neskaitāmās instalācijas un mākslas objekti, kā arī vispārējā savstarpējā cieņa un laipnība, kas jūtama ne tikai viesnīcas vestibilā, bet arī ārpus tā.

Šis izbrauciens ilga no 28. februāra līdz 4. martam. Lidojuma cena bija 80 eiro turp–atpakaļ, taču pie ceļa izdevumiem katram jāpierēķina arī transports līdz Kauņas lidostai, kas var atšķirties. No Rīgas lidostas uz Eilatu lidojumu nav. Kopumā ceļojuma izmaksas, tostarp naktsmītne, ekskursijas un pārtika, pieciem pieaugušiem cilvēkiem bija aptuveni 1500 eiro. Tomēr arī šeit viss atkarīgs no pašu izvēles – mēs Eilatā dzīvojām vienā no lētākajām apartamentu tipa viesnīcām centrālajā rajonā un maltītes lielākoties gatavojām paši.

Kā minēju sākumā, karstums nav mani mīļākie laikapstākļi, tomēr vismaz vienreiz apciemot Eilatu ir vērts. Kā jau katrā valstī, arī te ir lietas, ko iespējams piedzīvot tikai Izraēlā, un, ja brīvdienām piemestu vēl kādu dienu un atņemtu kādu Celsija grādu, visticamāk, pavadītu laiku arī kultūrvēsturiskajā Jeruzalemē. Arī citu ceļotāju atsauksmes par šo kūrortpilsētu ir galvenokārt pozitīvas, tādēļ ziemas spelgonī D vitamīnu iesaku meklēt Eilatā.