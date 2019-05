Fantastiskas dabas pērles, raftings un delikateses – piedzīvojumi valdzinošajā Horvātijā

Horvātiem jābūt varen laimīgiem cilvēkiem – jo kā citādi varētu dzīvot starp tik daudziem dabas brīnumiem. Ūdenskritumi, nacionālie parki, ezeri, kalni, straujas un varenas upes, upju ielejas. Iebraucot Horvātijā, mana mute atvērās un minūtes piecas turējās tādā pozīcijā. Tie, kas šajā zemē ciemojušies, sapratīs. Tie, kas ne – pēc minūtēm piecpadsmit meklēs aviobiļetes, lai par maniem vārdiem pārliecinātos paši.

Vai zināji, ka mums tik labi zināmā dalmāciešu suņu šķirne ir izveidojusies Horvātijā – Dalmācijas apgabalā? Horvātijā izgudrota arī kaklasaite. Ne tāda, kā to iedomājamies šodien, bet tomēr – šī vīriešu aksesuāra pirmsākumi meklējami tieši Horvātijā. Un, protams, kur citur, ja ne Horvātijā ik gadu pulcējas iemīļotā seriāla "Troņu spēles" ("Games of Thrones") fani. 10 procentus no Horvātijas veido ūdenskritumi un nacionālie parki, valstij pieder vairāk nekā 1000 salu. Un šie ir tikai daži no iemesliem, kāpēc ir vērts apmeklēt šo brīnumaino zemi.

Elpu aizraujošais raftings pa Cetinas upi



Rīts sākās agri un ar lietu. Jau ap pulksten septiņiem kāpām autobusā un no mūsu apartamentiem Trogiras Rivjērā devāmies ceļā uz veclaicīgo Omišu. Daži no mūsu līdzbraucējiem izkāpa tur – aptuveni piecas stundas pavadīja, baudot pilsētas burvību un kokteiļus, arī lietu. Bet mēs braucām nedaudz tālāk un pēc pusstundas izkāpām kalnu upes Cetinas krastā. Kopā bijām 13 drosminieki, kas, par spīti laikapstākļiem, bija gatavi traukties pa krāčainās upes labirintiem 11 kilometru garumā.

Mugurā hidrotērps, drošības veste, galvā ķivere – tas, lai ērti un droši. Noklausāmies ang-kriev-horv-latvisko instrukciju (instruktors labi runā horvātu un angļu valodā, bet zina pāris vārdus arī krieviski un pat latviski – izrādās, esot bijis precēts ar latviešu daiļavu) un kāpjam laivās. Laivojām divās grupās, katru pārrauga pieredzējis instruktors. "Pa labi", "pa kreisi", "laivā", "kontakti", "zari" - šos vārdus puiši te iemācījušies pavisam labi. Ziniet, tā airējusi, smējusies un jūsmojusi nebiju sen.

Esot Horvātijā, jābrauc šeit, te tā sajūta nav aprakstāma – elpu aizraujoši skati, adrenalīns, šķērsojot krācītes, un atspirdzinoša pelde upē. Pelde, protams, pēc izvēles – mūsu situācijā tie drosminieki, kas pieņēma instruktoru izaicinājumu no piecu metru augstas klints ielēkt ledainajā upē, bija trīs. Vasarā droši vien viņu ir vairāk.

Par raftingu puiši prasa 35 eiro no cilvēka. Protams, lai būtu iespēja laivot, jābūt nokomplektētai grupai – tātad vismaz sešiem līdz septiņiem cilvēkiem.