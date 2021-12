Komandantstunda, vilšanās un atcelti avioreisi – latviešu ceļotāju mājupceļš no Jaunzēlandes pandēmijas sākumā

Atcelti lidojumi, komandantstunda Taizemē un šokējoša pieredze Pakistānā – latviešu ceļotāji Laine Pērse un Arturs Driņins dalās piedzīvojumu stāstos, kā pandēmijas laikā ceļojuši no Jaunzēlandes uz Latviju. Lai gan garais ceļš bijis spriedzes un pārbaudījumu pilns, Laine un Arturs priecājas par katru brīdi un spēj pasmieties par tajā brīdī šķietami neatrisināmām situācijām. Tikko tapusi jau sestā pāra ceļojumu grāmata "Iegriez pasauli! Pirmspēdējais kontinents", kur 447 lappusēs iespējams iejusties šajā neparastajā un neapšaubāmi trakajā piedzīvojumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Abi ceļotāji Jaunzēlandē uzturējušies ar "working holiday" vīzu, jo tur piestrādāja un ļoti veiksmīgi atrada istabiņu, kurā ilgstoši varēja uzturēties. Pavadījuši Jaunzēlandē gandrīz gadu, Laine un Arturs vēlējās satikties ar mīļajiem Latvijā, bet pa ceļam uz Latviju nolēma apceļot vēl dažas valstis. Ar portālu Delfi piedzīvojuma meklētāji dalās savā pieredzē par ceļojuma gaitu un tajā pieredzēto.

"Kad saucām: "Laimīgu 2020. gadu!" kopā ar jaunzēlandiešiem vasarīgajā Taupo, pat nenojautām, kas mūs sagaida pasaulē. Protams, ceļošana pārtapa par jaunu izaicinājumu. Jaunzēlandi pametām februārī – tad, kad ziņās rādīja – ir pāris kruīza kuģi, kur cilvēkiem atklāts vīruss un tiem neļāva apstāties Jaunzēlandes krastos. Trakākais bija tad, kad vīruss no viena "pārskrēja" uz visiem kuģu pasažieriem, bet tad tas likās kas tāls un mūs neskars," stāsta Laine.

No Jaunzēlandes ceļotāji izlēma doties uz Vjetnamu, jo uzskata, ka tā ir pasakaina zeme, kurā cilvēki ir neviltoti priecīgi, patiesi un māk baudīt dzīvi kā nekur citur. Izkāpjot no lidmašīnas Hočiminā, skats esot bijis kā no šausmu filmām - visi valkā aizsargmaskas un jūtama karantīnas noskaņa. Dodoties uz pasu kontroli, ceļotāji novērojuši, ka daži ārzemnieki valkā pat vairākas maskas vienu virs otras, bet tajā brīdī pilsētā bija trīsdesmit grādu karstums, kas nešķita piemērots tik daudzu masku nēsāšanai.

Izceļojuši Vjetnamu un jau piekto reizi iegriezušies Malaizijas burvībā, beidzot sasniedza to tik nezināmo un mistiski noslēpumaino Pakistānu, kur, kā stāsta Laine, pasaule patiešām sāka "slēgties ciet".

"Pie pases pārbaudītājiem pārprasa viesnīcas adresi un liek aizpildīt iesniegumu ar apliecinājumu, ka mums nekādu drudža simptomu un slimību nav. Latviju neviens nezina un īsti nemaz nesaprot no kuras pasaules malas pie viņiem te tūristi ieradušies. Sākumā viss liekas sakopts, plašs, bet tad tuvojamies Lahores centram. Vai esam atgriezušies Indijā? Miskaste uz ielām, smogs, vietējie čum un mudž gan kājām, gan ar velosipēdiem, močiem un pāris retajiem auto. Kaulaini zirgi, bet daudz mazāk suņu un vien pāris govis, kas ēd atkritumus. Mūsu pakistāniešu draugs vien noteica, ka šī nebūs valsts, kur vēlamies palikt," skaidro Laine.

Kultūršoks bijis tik liels, ka, pavadījuši pāris dienas Pakistānā, pirmo reizi ceļotāji skrējuši uz lidostu bez biļetes, lai mēģinātu tikt ārā no tik sen kārotās zemes. Brīnumainā kārtā paguvuši uz pēdējo Apvienoto Arābu Emirātu reisu. Kur tālāk? Uz Eiropu lidojumi atcelti un vienīgā vieta, kas ceļotājus vēl gaidīja, bija Taizeme. Tur arī nokļūt nepavisam nebija viegli – uz savienoto reisu nepaspēja, jo kavējās pirmais.

Pēc ilgas neziņas, kur tad galu galā šajā dienā Laine un Arturs nonāks, pienāca Taizemes reisa laiks, taču apkārt staigājošie darbinieki sacīja, ka lidojums ir pilns, tāpēc tiem, kam rokas bagāžā koferi, jāatdod tie pie nododamās bagāžas. Pēc tam atkal tika paziņots, ka lidojums vēl kavēsies. Nekādas kompensācijas nav, bet ceļotāju plāns ir to pieprasīt. Pēc pusnakts beidzot pienāca lidmašīna, taču uz Filipīnām. Lidmašīna ir milzīga – visi filipīnieši atgriežas mājās. Nolaižoties Filipīnās, abiem radās apjausma, ka arī te būtu jauki palikt ilgāk, bet valsts jau slēgusi robežas un nestrādā ne ēstuves, ne viesnīcas, tāpēc vienīgā iespēja ir ātri tikt uz Taizemi.

"Laiciņu tikām iesprostoti Filipīnās, kur mums vēl nesaprotamais vīruss neļāva iziet pat no miniatūras, noslēgtas lidostas uzgaidāmās zāles. Uzradās pēdējais un tiešām pēdējais reiss uz Taizemi – tajā lidmašīnā sēžam mēs, atkal nespējot noticēt, ka viss izdodas! Taizemē jau sākās ceļošanas ierobežojumi. Mainījām vietas no Bangkokas uz Kančanaburi, līdz apstājāmies skaistā pludmales pilsētiņā Huahiņā."

Šajā brīdī pārstāja kursēt gan autobusi, gan vilcieni un bija jāpaliek viesnīcas istabiņā. Bet pārim kaut kā viss vienmēr izdodas tieši tik skaisti, cik iespējams. Ja visapkārt pludmales tika slēgtas, tad šajā vietā katru dienu varēja doties saullēkta peldē un vērot sauli grimstam siltajā jūrā, kopā ar bariņu vietējo, kas baudīja ūdens priekus.

"Tika noteikta komandantstunda – no desmitiem vakarā līdz četriem rītā nedrīkstēja atrasties uz ielām, tika aizliegta alkohola tirdzniecība, lai cilvēki pārtrauktu socializēties. Ziņās parādījās izmisušu taizemiešu protesti – tika aplaupīti alkohola veikali, kāds pat bija uzrāpies kokā un teica, ka lejā nekāps, pirms nedabūs spēcīgo dziru. Kā gāja mums? Burvīgi! Viesnīcā palikām ar poļu ceļotāju Mareku un ķīniešu pāri. Izrādījās – Mareks Ķīnā strādā par angļu valodas skolotāju, savukārt ķīniešu pāris priecīgi mums telefonā uzstādīja visas vien tiem zināmās aplikācijas, lai mūsu nākamā doma par darbu Ķīnā patiešām izdotos," sajūsmā skaidro Laine.

Tikpat neticams bijis ceļš mājup – noķerot kādu avioreisu, kamēr Bangkokas lidostā iesprūduši simtiem cilvēku atcelto lidojumu dēļ. Biļešu iegāde esot bijis piņķerīgs process. Laine stāsta, ka caur oficiālajām mājaslapām neko iegādāties nebija iespējams, bija jāņem talkā tūroperatori, kas izmaksāja vairāk. Paziņojumu dēļos redzams, ka visi lidojumi atceltas, atlikuši vien četri no visiem piecdesmit plānotajiem. Bangkokas reisa informācija vēl neparādās, jo tas kavējas. Pāris ieradušies lidostā ļoti laicīgi, taču par savu somu svaru nebija pārliecināti. Interesanti, ka lidojumā uz Amsterdamu rokas bagāžā varēja būt 12 kilogrami, bet, pārsēžoties lidojumam uz Rīgu, atļauti tikai 8 kilogrami, tāpēc visam bija jābūt jau laicīgi gatavam, lai paspētu no viena lidojuma uz otru, jo nebija daudz laika. Pāris skaidro, ka bijuši priecīgi, jo somas bijušas pareizajā svarā, reiss vēl joprojām notika un par spīti visam, šis laiks Taizemē ir bijis brīnišķīgs.

"Lidostā mūs sagaida Latvijas robežsargi, jautājot pases. Esam atgriezušies! Pārsteigums ir mūsu mīļajiem vecākiem, kas mūs pavisam nav gaidījuši iebraucam pagalmā. Pārsteigums ir mūsu radiem un draugiem. Ir tik patīkami, ka pats vari būt kādam pārsteigums! Šis ceļojums ir bijis nepārspējams un tikpat nepārspējama ir atgriešanās! Dzīve ir pārsteigumu un piedzīvojumu pilna – vien galvā vajag "pareizos putnus" – tos, kuri priecājas par katru brīdi."

Laine un Arturs turpina iegriezt pasauli un šobrīd atrodas Ķīnā. Kā ceļotājiem iet zemē, kur aizsākās Covid-19 vilnis, un kā dzīve šobrīd notiek tur, lasi viņu veidotajā blogā šeit.

Grāmatu par ceļu no Jaunzēlandes uz Latviju iespējams iegādāties pie Laines un Artura, "Jāņa Rozes grāmatnīcās" un grāmatu veikalos "Globuss" vai pasūtot "iBook".

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, arī "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.