Lampiņas, gaismu projekcijas un pasakaina mūzika – Ziemassvētku dārzi Vācijas pilsētās

Ziemassvētkus svinam tumšākajā gada laikā, tāpēc ikkatra gaismiņa priecē. Esam jau stāstījuši par laternu festivālu Pakrojas muižā Lietuvā un mirdzošo Dzintaru mežaparku Jūrmalā, bet šoreiz vairāk par iespaidīgiem gaismas dārziem, kas līdz pat janvāra sākumam skatāmi Vācijas pilsētās – Berlīnē, Štutgartē un Drēzdenē.

Daudzi Adventes laikā dodas dāvanu meklējumos uz Vāciju, iegriežas tirdziņos, lai nobaudītu karstvīnu un kādu desiņu, bet vismaz vienu ceļojuma vakaru vērts veltīt arī, lai izrautos no šīs pilsētas drūzmas un dotos ziemīgā pastaigā pa izgaismotu parku, kur tiešām iespējams noķert svētku sajūtu.

Drēzdenē Ziemassvētku dārzs jeb "Christmas Garden" (to organizē briti un pati ideja nāk no Londonas) iekārtots Pilnitcas (Pilnitz) pils parkā, kas atrodas apmēram 40 minūšu brauciena attālumā no pilsētas centra, kalna galā.

Izgaismotas ir gan iespaidīgās pils ēkas, gan radīta virtuāla gaismas strūklaka, bet parkā izvietotas gaismu spēles un objekti, tāpat arī projekcijas uz senajām oranžērijām un citām ēkām. Ik pa brīdim ieskanas pa pazīstamai svētku melodijai vai taciņa izgaismojas interesantos motīvos.

Lūk, neliels ieskats.



Berlīnē Ziemassvētku dārzs jau trešo gadu mirdz Botāniskā dārza plašajā teritorijā.

Te lampiņu, apskates objektu un izklaižu ir krietni vairāk nekā Drēzdenē. Katram objektam pieskaņota arī mūzika. Interesantas ir gaismu spēles virs nelielajiem dīķiem, kas tumsā rada mistiski iespaidīgus skatus gluži kā maldugunis purvā, vai uzbur eksotiskus ziedus virs strūklakām.

Milzu siltumnīcas jumtu lampiņas pārvērš iespaidīgā krāsu ūdenskritumā, bet kāda cita pļaviņa pilnībā izklāta gaismiņām, kas ik pa brīdim mūzikas ritmā maina krāsas. Šie ir tikai daži objekti, kas bērniem (būsim godīgi, arī pieaugušajiem) liek sajūsmā iespiegties. Milzīgie sēru vītoli pārvērsti mirdzošos kokos gandrīz kā filmā "Avatars", bet egles izgaismotas spocīgi zilzaļas.

Starp palmu mājām iekārtota arī slidotava, bet uz vienas no terasēm – mājīga kafejnīca ar ugunskuriem. Gandrīz trīs kilometrus garajā takā ik pa brīdim izvietotas arī nelielas mājiņas, kur iegādāties karstvīnu vai desiņu, bet siltu dzērienu var arī paņemt līdzi termosā, ja šeit viss šķiet par dārgu...



Štutgartē Ziemassvētku dārzs iekārtots Vilhelmas zoodārza un botāniskā dārza parkā. Lūk, video, kas sniedz nelielu ieskatu!

Arī šeit dīķīšus rotā mirdzoši, no lampiņām veidoti ziedi, koki izgaismoti dažādās krāsās, un gaismiņu virtenes aristokrātisko dārzu ar mauru stila celtnēm pārvērtušas pasaku valstībā.

Vairāk par visiem trim Ziemassvētku dārziem, biļešu cenām un darba laikiem lasi šeit.

Jāpiebilst, ka Pirmajos Ziemassvētkos, 25.decembrī, no pulksten 16 ar vairāk nekā 3000 svecēm un 500 gaismas lukturīšiem tiks izgaismota Nacionālā botāniskā dārza teritorija Salaspilī, Miera ielā 1, bet oranžērijas komplekss iekrāsosies ziemeļblāzmas krāsās. Jau piekto gadu pēc kārtas tur notiks noskaņu pasākums "Sveču mežs".