Reizi gadā doties kaut kur, kur tu nekad neesi bijis, – ar šādu domu dzīvo Kristīna Šumelova, kura izmanto iespējas gan doties garos pārgājienos pa Latviju, gan arī ceļot plašākās teritorijās ilgāku laiku, jo tieši tā, kā saka pati, ir iespējams iepazīt konkrēto valsti. Tā bez mobilajiem sakariem pavadīts mēnesis Kubā, trīs mēnešos apbraukātas Horvātijas salas un Ziemassvētkos pievarēta Kostarikas augstākā virsotne. Piedzīvojumu Kristīnai netrūkst.

Šobrīd sieviete uz kādu laiciņu ir bezalgas atvaļinājumā, lai saprastu, ko īsti vēlas darīt turpmāk, bet iepriekš viņa strādāja tūrisma un viesmīlības industrijā – darbs bijis gana aizraujošs, tomēr, kā teic pati, laiks jauniem izaicinājumiem. Šajā vasarā kā galveno mērķi Kristīna bija izvirzījusi Latvijas apceļošanu, tomēr ceļošana viņu saista arī plašākā mērogā.

"Ceļojumos mani mēdza ņemt līdzi vecāki jau no pašas bērnības, tā arī aizsākās mana aizraušanās ar to. Mamma bija ģeogrāfijas skolotāja, un viņai vienmēr bija padomā kāds piedzīvojums. Braucām gan ar vilcienu trīs dienas, gan lidojām, gan kuģojām. Esmu ļoti pateicīga par to. Savā pirmajā solo ceļojumā 17 gadu vecumā devos uz Somiju. Pēc tam universitātē kopā ar draugiem atklājām lēto biļešu privilēģijas, un aizraušanās ar pasaules izzināšanu sākās pa īstam," stāsta Kristīna.