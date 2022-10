Pārgājiens, kas mainīja vērtības: kā Maija nogāja vairāk nekā 4000 kilometrus

Lai spētu noiet pārgājienu vairāku mēnešu garumā, kurā galvenā kompānija esi tikai tu pats, tev jāmāk sevi izklaidēt un izbaudīt pašam savu sabiedrību, uzskata Maija Krastiņa. Viņa nesen atgriezās no vairāk nekā piecus mēnešus ilga un četrus tūkstošus kilometru gara pārgājiena Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV), kurā pieredzēja ne tikai elpu aizraujošus skatus un nekaunīga lāča apciemojumu, bet arī saprata, kas dzīvē ir svarīgs un ka vēlas savu dzīvi izdzīvot tik idilliski, cik to darījusi kalnos.



Maija izgāja maršrutu "Klusā okeāna kores taka" ("Pacific Crest trail"), kas šobrīd ir viena no pasaulē garākajām pārgājienu takām – tā stiepjas 4,265 kilometru garumā no Meksikas līdz Kanādas robežai gar ASV rietumkrastu. Šī ir arī viena no ainaviski skaistākajām takām, un Maija to kopumā raksturo kā ļoti kalnainu un tuksnešainu. Viņa stāsta, ka taka sadalīta piecos posmos: Dienvidkalifornija, kalnu grēda Kordiljeru rietumos Sjerranevada, Ziemeļkalifornija, Oregona un Vašingtona.