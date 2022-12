Pieredzes stāsts: 7000 kilometru ceļojums ar elektroautomobili pa Itāliju

Pēc tam, kad jau trīs gadus ar elektroautomobili bija pārvietojies gan pa Latvijas, gan abu pārējo Baltijas valstu autoceļiem, šovasar e-automobiļu eksperts Matīss Zemītis devās tālākā ceļā – līdz pat Itālijas dienvidiem, 7069 kilometru garo ceļu mērojot elektroautomobilī. Par ceļojuma pieredzi ar elektroautomobili Matīss dalās ar "Tūrisma Gidu".

Baltijā Matīss pabijis daudzviet, tādēļ pārliecinoši var izvērtēt, kur elektroautomobiļu serviss ir labs, bet kur tam vēl iespēja izaugsmei. Viņaprāt, ērtākā vieta, lai pārvietotos ar videi draudzīgu automobili, ir Latvija – šeit ir pilnīgākais uzlādes staciju tīkla pārklājums, savukārt Lietuvā un Igaunijā tas joprojām ir sadrumstalots.

Lietuvā, kur ir gan bezmaksas uzlādes stacijas, gan šķietami labs serviss, pārvietoties ar elektroautomobili ir vissarežģītāk, jo "ja ceļo ar ģimeni, tu nemeklē bezmaksas uzlādi, bet gan drošību – nokļūšanu galamērķī plānotajā laikā. Bezmaksas servisā nekad nevari būt drošs par to, vai uzlādes stacijas darbosies, vai tiksi uzlādēties uzreiz," skaidro Matīss.

Foto: Privātais ahīvs

Plāns: Rīga–Kalabrija–Rīga

Itālija Zemīšu ģimenei ir iemīļota vieta, turp devušies arī agrāk, nokļūšanai izmantojot aviopārlidojumus, bet Itāliju apskatījuši, pārvietojoties ar tur nomātu automobili. "Nomas automobilis trīs diennaktīm pēdējoreiz Itālijā man izmaksāja 600 eiro," saka Matīss. Salīdzinājumsm – šīs vasaras 16 dienu ceļojums no Rīgas uz Itāliju un atpakaļ uz mājām Zemīšiem izmaksāja 542,62 eiro.

Zemīši ir divu bērnu vecāki, tādēļ ceļojumu lielā mērā plānojuši, ņemot vērā septiņus un deviņus gadus veco dēlu vajadzības – gan izbraukšanas laiku, gan veicamo ceļa garumu rēķinot tā, lai bērni nebūtu pārguruši, spētu atpūsties un baudīt kopīgo braucienu.

Matīss rēķinājies arī ar savām iespējām, lai nebūtu tā, ka visi priecīgi, bet šoferis pārguris. "Zinu, ka 400 kilometri dienā man kā autovadītājam ir komfortabls attālums, vienlaikus rēķinājos arī ar to, ka šis automobilis var veikt vairāk nekā 500 kilometrus ar vienu uzlādi mērenākos ātrumos. Tādēļ, plānojot maršrutu, pielāgojos nevis uzlādes staciju lokācijām, bet gan nakšņošanas vietām.

No Rīgas izbraucot ap pusdienlaiku, jau vakarā bijām Varšavā, lai no rīta jau mērotu ceļu tālāk uz Čehiju. Tur apskatījām slavenās Katrīnas alas, bet tālāk devāmies uz Vīni. Jāpiebilst, ka Čehija ir vienīgā valsts, kurā mūsu ceļojuma laikā par elektroautomobili nebija jāmaksā ceļa nodeva uz ātrgaitas ceļiem. Tā vietā vajadzēja aizpildīt speciālu veidlapu, kas atrodama mājaslapā www.edalnice.cz.

Savukārt, nakšņojot Vīnē, pieļāvu kļūdu, kas kalpoja kā mācība turpmākajam ceļam – atstāju automobili uzlādes stacijā uz nakti, lēnā uzlāde, viss forši… Tikai nepaskatījos kartē norādīto tarifu – vienā valstī maksā par patērētajām kilovatstundām, citā – par laiku, ko pavadi uzlādes stacijā. Tā nu mans rēķins no rīta bija 64 eiro. Tā ir mācība – ja izmanto vienu karti, tarifi katrā valstī atšķirsies."

Foto: Privātais arhīvs

29 minūšu uzlāde – 370 kilometri



No Vīnes Matīss ar ģimeni tālāk devās uz 600 kilometru attālo Venēciju, no turienes – uz Toskānas reģionu. Apskatījuši Romu, divas naktis pavadījuši Sorento, no turienes ceļš tālāk veda uz Palmi, Kalabrijā, kas arī bijis tālākais punkts Itālijas ceļojumā.

"Priekšā ir Stromboli vulkāns, pa kreisi – Etna. Abi tie kūp, skats – visai iespaidīgs. Atmiņā palicis tas, ka no Itālijas "zābaka purngala" līdz "papēdim" varēju aizbraukt, neveicot nevienu uzlādi."

Runājot par uzlādi, Matīss min, ka izmantojis automobilī iebūvēto navigāciju, kur uzlādes punkti jau redzami, kā arī, esot tiešsaistes režīmā, redzams, kuras no uzlādes stacijām ir aizņemtas. Pateicoties šai tehnoloģijai, ne reizi nav nācies gaidīt rindā. Tomēr pieredzēts, ka "pēc manis piebrauc vēl vairāki automobiļi, un tiem nākas gaidīt ap 15 minūtēm. Es parasti braucu tieši uz to uzlādes staciju, kas jau ir aizņemta, zinot – kamēr aizbraukšu, tā jau būs atbrīvojusies.

Foto: Privātais ahīvs

Vēl viens ieteikums: nenolaist uzlādes līmeni zemāk par 30 kilometriem, lai saglabātu sev iespēju vēl veikt kādu attālumu, ja tas būtu nepieciešams. Itālija braukšanai ar elektroautomobili ir perfekti piemērota – tur ir daudz jaunu, ļoti ātru uzlādes staciju. Salīdzinoši mūsu infrastruktūra jau ir nedaudz novecojusi, bet Itālijā tas viss vēl ir jauns.

Superātrai uzlādei ar jaudu līdz 175 kilovatiem, būs nepieciešamas 29 minūtes, lai uzlādētu no pieciem līdz 80 procentiem. Ar 80 procentiem jeb vienu 29 minūšu uzlādi varu nobraukt 370 kilometrus. Ir ērti, ja ir liela uzlādes jauda – apstājies, iedzer kafiju, uzlādē automobili un dodies tālāk!"

Vai elektroautomobilis sadzīvo ar karstumu

Matīsu pirms brauciena bažīgu darījis lasītais, ka elektroautomobiļiem nepatīk karstums, kā dēļ, piemēram, automobiļa akumulators var nelādēt ar maksimālu jaudu.

"Visa ceļojuma laikā nesaskārāmies ar šādu problēmu, ne reizi nenācās piedzīvot programmatūras kļūdu," bilst Matīss. "Braucām ļoti karstā laikā, izmantojot gaisa kondicionieri, kas papildus patērē enerģiju. Braucot līdz 23 grādiem atdzesētā salonā, pie āra temperatūras dažbrīd līdz 38 grādi, ar vidējo ātrumu 79 kilometri stundā, enerģijas patēriņš bija 16,7 kilovati uz 100 kilometriem. Jāņem vērā, ka, braucot kalnu ceļos, enerģijas patēriņš ir mazāks, nekā braucot pa ātrgaitas šosejām."

Foto: Privātais ahīvs

Kopumā Zemīšu ģimene savā elektroautomobilī mēroja maršrutu: Latvija–Lietuva–Polija–Čehija–Austrija–Itālija, atceļā paviesojoties arī Berlīnē, Vācijā. Bilance: 16 dienās nobraukti 7096 kilometri, kas izmaksājuši 542,64 eiro.