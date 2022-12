Šaursliežu dzelzceļa pēdās: mazliet nervus kutinošs pārgājiens Peloponesā

Ja sirds ilgojas pēc neparastām sajūtām, brīnišķīgiem kalnu skatiem un mazas devas nervozu trīsu, tad, iespējams, jākravā soma un jādodas uz Peloponesu.

Prātīgi cilvēki lielākoties brīdinoši krata pirkstu un saka, ka ar dzelzceļu jokoties nedrīkst, un piekodina pa sliedēm nestaigāt, tomēr Grieķijā šie likumi nedarbojas. Gluži otrādi. Peloponesas ziemeļos Korintas līča virzienā stiepjas pārgājienu taka, kas ved pa šaursliežu dzelzceļa sliedēm, kur pāris reižu dienā lielā ātrumā joņo vilciens, neganti taurējot un liekot visiem gājējiem sprukt sānis, pieplakt pie tuneļa sienas vai pēdējiem spēkiem balansēt uz aizas malas.

Nonākuši ciemā, paejam garām hipiju noskaņās veidotai kafejnīcai, kas agrajā rīta stundā vēl ir slēgta. Teju turpat atrodam šaursliežu dzelzceļa sliedes, un šodienas pārgājiena aizraujošākā daļa var sākties! Sekojam sliedēm, soļojot no gulšņa uz gulsni, kas piešķir pārgājienam patīkamu ritmiskumu. Maršruts raisa sajūsmu, jo cik gan bieži drīkst tā vienkārši staigāt pa sliedēm?! Lai gan jēdziens “drīkst” ir visai nosacīts – it kā E4 maršruts oficiāli ved pa sliedēm, arī mūsu ceļvedī iekļautā taka dara tieši to pašu, tomēr realitātē sastopamies ar zīmi “No trespassing!” un vairākiem nosvītrotiem cilvēciņiem. Kā to saprast? Tiec nu gudrs.