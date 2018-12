Skaistums, ko grūti aprakstīt vārdos: fjordu un citu pasakainu vietu iepazīšana Norvēģijā

"Pēc iepriekšējā ceļojuma ik pa laikam paskatījos avio biļetes – ja nu pēkšņi, ja nu tomēr... Un tā vienā jaukā jūnija dienā e-pastā iekrita "īpašais piedāvājums". Lēmums tika pieņemts 20 minūšu laikā. Sākās lielā gaidīšana," tā savā blogā raksta Antra Landsberga, kura ar saviem piedzīvojumiem, apskatīto un padomiem vēlējās padalīties arī ar "Tūrisma Gids" lasītājiem. Turpinājumā viņas stāsts!

Šoreiz lidosim ar "Wizz Air": Rīga – Bergena ir tiešais lidojums. Nepilnas divas stundas un esam jau galā! Atšķirībā no iepriekšējās reizes, kad ceļš ar auto sākās jau pusdienlaikā no mājām, tad naktī prāmis no Ventspils un tad vēl 17 stundas līdz galam.

Bergena mūs sagaida apmākusies un lietaina. Bet mēs tā īsti nebēdājam, jo esam saules nogurdināti. Pirms divām stundām bijām +32 grādu svelmē, šobrīd ir mazliet šoks, jo jāmeklē jaciņas, +16 mums liekas kā ziema, bet pēc brīža jau draudzenes Daces mīļais smaids un bučas liek justies kā mājās.

Foto: Privātais arhīvs

Paēduši pusdienas, tiekam aicināti doties uz Bergenas centru aplūkot vēsturisko kuģu parādi.

Mums ir paveicies ar vērienīgiem svētkiem pilsētā, mākam izvēlēties datumus. Pilsētā notiek "Fjordsteam" festivāls. Tieši šobrīd pilsētā ienāk visvisādi kuģi un kuģīši. Man, kā kuģu mīlētājam, ļoti patīk. Dažs labs sataisa pamatīgus dūmus, citi – pamatīgu troksni! Pirmo reizi redzēju īstu tvaikoni. Dūmi pamatīgi. Šis ir kārtīgs simtgadīgs kara kuģis, kurš vēl joprojām ir Norvēģijas militārajā dienestā. Un kas ir pārsteidzošākais, tas ir no koka.

Foto: Privātais arhīvs

Arī klimats ir pārsteidzošs. Brīžam līst lietus, brīžam spīd saule, un tā visu laiku – jaku uzvelc, jaku novelc. Mazliet tāda vingrošana.

Vēl paspējām apskatīt 13. gadsimtā būvēto Bergenhusas cietoksni. Tā Hokona zāle un Rosenkranca tornis ir īpašas vietas ar savu dzīvesstāstu un unikalitāti. Hokona zāle ir ceremoniju telpa, kuru Hokons Hokonsons 1261. gadā uzbūvēja sava dēla Magnusa Lāgabētera kronēšanai un kāzām. Bet Rosenkranca torni 1560. gadā aizsardzības nolūkos būvējis pils pārvaldnieks dānis Ēriks Rosenkrancs. Diemžēl jau bija pavēls un iekštelpas bija slēgtas, bet tāpat interesanti izstaigāt viduslaiku elpas piepildītos cietokšņa pagalmus.

Kad soļu skaitītājs rāda nostaigātus astoņus kilometrus, nogurums liek manīt un acis noķēra cilvēkus, kuri kāri ēda milzīgus un skaistus saldējumus. Bet, protams, ka mums arī vajag! Pirmo reizi dzīvē mēs visi nožēlojām izvēli. Nē, nē, viss bija ļoti garšīgi, bet tik nenormāli daudz un ārkārtīgi ātri kusa. Un tecēja. Un lipa. Un krita. To nebija iespējams tādos tempos apēst! Tas bija visātrāk aprītais saldējums mūsu mūžā. Vairākas dienas pār ķermeni pārskrēja drebuļi, ieraugot kādu ēdot "Soft Ice".

Foto: Privātais arhīvs

Nākamajā dienā gatavojāmies Daces dzimšanas dienas svinībām. Cepām, šmorējām, griezām, kapājām, pildījām un greznojām. Svinējām uz goda, ne pakustēt! Pēc svinībām gājām staigāt pa tuvējām pastaigu takām drusku nokratīt un sakratīt apēsto. Žēl, ka metās jau tumšs un nevarējām iemūžināt milzīgo staltbrieža tēviņu, kurš arī bija izgājis vakara pastaigā. Bet iegājām mazā atpūtas namiņā, kas, izrādās, vienmēr ir vaļā. Neviens neko neslēdz, neslēpj. Nav tādas vajadzības. Tur esot pat svinētas kāzas. Nu, brīnišķīgi!

Trešās dienas rīts sākās agri, pulksten sešos no rīta. Devāmies uz galveno ceļojuma mērķi, kurš atrodas 510 kilometru attālumā, 10 stundu attālumā. Jāņem līdzi guļamlietas un ēdamlietas. Otrās lietas, gan mums bija pārpārēm no svinībām. Nu latviešu saimnieces taču nezina mēru! Ja gatavo, tad gatavo 10 reizes vairāk nekā var apēst. Bet šī nu gluži nebija parasta diena, jo Kasparam šodien ir dzimšanas diena. Atkal svinības!

Foto: Privātais arhīvs

Mašīna salikta, līst lietus, kā jau Bergenā pieklājas, un dodamies ceļā.