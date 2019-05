Turcija pavasarī: ko izbaudīt, dodoties uz šo kūrortzemi

Pastaiga gar piekrasti un suvenīru medības. Kad sauļošanās jau gana, vērts izlocīt kājas kādā pastaigā. Vislieliskākā vieta tam būs piekraste. Tā kā mums bija iespēja apmesties viesnīcā "The Raga Side", kas burtiski atrodas rokas stiepiena attālumā no jūras, pastaigas gar piekrasti bija tieši laikā. Ar šo gan izdosies nošaut divus zaķus ar vienu šāvienu, jo kamēr vienā pusē šalko jūrā, otrā sarindojušies suvenīrveikaliņi, kur katrs sev varēs atrast kaut ko tīkamu. Izcelšanas vērts ir zilās acs talismans, kam Turcijā tiek piedēvētas skaudību un citu negatīvo enerģiju aizsargājošas īpašības. Šī iemesla dēļ zilās acs simbols Turcijā redzams it visur – gan mājās, gan aksesuāros.