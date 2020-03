Apmaldīties starp dzīvžogiem: pieci iespaidīgi labirinti pasaulē

Ar apmaldīšanos parasti netiek saistītas tās pozitīvākās emocijas, taču pasaulē ir vairāki zaļojoši labirinti, kas ar interesantajām ejām pierāda pretējo. Iedvesmojoties no "Reader's Digest", pastāstīsim par pieciem iespaidīgiem veidojumiem ar dažādu izmēru un veidu celiņiem, kuros cilvēki pat vēlas uz kādu brīdi pazust.

"Petaluma Pumpkin Patch", Kalifornija

Šis milzīgais labības lauks, kas pārtapis labirintā, atrodas netālu no Sanfancisko. Tajā nav ievērotas klasiskās taisnās formas – cilvēki pastaigājas pa lokveida celiņiem, kā rezultātā izejas atrašana nebūt nav tik vienkārša.

Labirintā ir izvietotas divas skatu platformas, no kurām interesenti var ērti pārraudzīt labības jūru. Tā dizains katru gadu tiek mainīts, tāpēc par garlaicību un vietas pārzināšanu no galvas sūdzēties nevar. Ceļotāji un interesenti šeit atgriežas gadu no gada, kā rezultātā tā iemanto vietu aktivitāšu augšgalā. Starp citu, vēstīts, ka "Petaluma Pumpkin Patch" piedāvā labirintā izbaudīt arī spocīgu nakts pieredzi.

Foto: Shutterstock

Brauciens uz šo pasaules malu, ļoti iespējams, nebūs spontāns. Tas prasa ievērojamus līdzekļus, taču, ja kādreiz dodies Sanfrancisko virzienā, šeit vari iepazīties ar interesantu ceļojuma plānu tiem, kas vietu apmeklē pirmo reizi.