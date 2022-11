Astoņas populāras vietas, ko apmeklēt Barselonā

Barselona ir viens no populārākajiem galamērķiem Eiropā – tajā kā no pārpilnības raga birst galerijas, muzeji, vērienīgi un neparasti apskates objekti, kafejnīcas un restorāni un, protams, pārsteidzoša un unikāla arhitektūra. Kamēr pie mums ir iestājusies jau ziema, Spānijā laikapstākļi ir vēl patīkami – pat novembra beigās tie ir no 17 līdz 20 grādiem. Ja tuvākajā laikā posies uz Barselonu, ieskaties mūsu apkopotajā sarakstā ar populārām vietām, ko tajā apskatīt.

Svētās ģimenes baznīca



Svētās ģimenes baznīca (La Sagrada Família) ir viens no pazīstamajiem Barselonas simboliem un nenoliedzami iespaidīgākā un varenākā ēka Barselonā.

Katedrāles vietā pirms apmēram 2000 gadiem atradās romiešu templis, tādēļ tuvumā vēl var redzēt seno romiešu mūru un akveduktu daļas. Kataloniešu arhitekta Antonio Gaudi šedevrs, kurā apvienoti vairāki stili (kataloniešu modernisms, jūgendstils, spāņu vēlā gotika) tiek būvēts jau vairāk nekā 130 gadus, un, lai arī katedrāle nav pabeigta, jau 1984. gadā tā tika iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Kad tiks pabeigti torņi, šī būs augstākā baznīca pasaulē.

Milzīgais gotiskais templis ir skaists un atmosfērisks gan no ārpuses, gan iekšpuses. Baznīcai ir divas grandiozas fasādes, kas izrotātas ar sarežģītiem akmens grebumiem un torņi, kas mirdz ar dārgakmeņiem līdzīgām flīzēm. Turklāt ar liftu var uzbraukt baznīcas tornī un no tā paveras iespaidīgs skats uz pilsētu.

Batlo nams



20. gadsimtā celtais Batlo nams (Casa Batlló) atrodas Barselonas centrā un tiek uzskatīts par vienu no Gaudi nozīmīgākajiem meistardarbiem. Daudzkārt šo daudzdzīvokļu namu salīdzina ar mākslinieka Kloda Monē zīmētajām ūdensrozēm, jo ēku klāj vitrāžas lauskas, kas gaismā atmirdz gluži dažādu nokrāsu zilos un zaļos toņos. Neparastā izskata dēļ to mēdz saukt arī par Kaulu māju.

Šo māju radīt arhitektam uzdeva tekstilrūpnieks Džozefs Batlo (Josep Batlló) pēc tam, kad bija redzējis Gaudi veidoto Gueļa parku (Parc Güell). Batlo nama radīšanā Gaudi iedvesmoja daba, tādēļ tai nav taisnu līniju, jo, kā teicis nama autors, dabā tādu neesot.

Tirgus "La Boqueria", "Mercat de Santa Caterina" un "Mercat de Sant Antoni"



Tirgus "La Boqueria" ir viens no vecākajiem pilsētā – 1217. gadā šajā vietā atvērās vienkāršs gaļas kiosks un laika gaitā tam piepulcējās klāt vēl citi, un šobrīd vairāk nekā 200 stendu veido īstenu gardēžu paradīzi. Lai gan viens no vecākajiem un atmosfēriskākajiem, pēdējos gados "La Boqueria" mazāk rodami tradicionālie produkti, tādēļ autentiskākas noskaņas rašanai ieteicams apmeklēt arī moderno "Mercat de Santa Caterina", kuru rotā daudzkrāsaini viļņoti jumti, vai grandiozo "Mercat de Sant Antoni".

Pikaso muzejs



Pikaso periodiski dzīvoja Barselonā jau no tīņa gadiem, un pilsētas elementi neapšaubāmi ietekmēja viņa darbus, sākot no krāsainajām, bet vienkārši gleznotajām freskām Katalonijas Nacionālajā mākslas muzejā līdz Gaudi mozaīkām.

Pikaso muzejs Barselonā durvis vēra 1963. gadā – vēl māksliniekam dzīvam esot. Šodien muzeja fondā ir vairāk kā 3800 mākslinieka darbu, liela daļa no tiem – saistīta ar viņa karjeras agrīnajiem gadiem un tā saucamo "zilo periodu".

Gueļa parks



Gueļa parks ir vēl viens Gaudi meistardarbs Barselonā, un pilsētas grandiozākais parks, kas tika izveidots, uzņēmējam Eusevi Gueļam sadarbojoties ar arhitektu. Daudzi dodas uz šejieni, lai no parka galvenās terases noskatītos pilsētas krāšņajā panorāmā.

Gueļa parks vairākkārt redzams filmās un pastkartītēs, tajā esošā mozaīkas ķirzaka tiek uzskatīta par Barselonas simbolu un ir viens no visvairāk fotografētajiem objektiem pasaulē.

Visas parkā esošās kolonādes, strūklakas un skulptūras ieturētas Gaudi raksturīgajā stilā un, ja ir vēlme uzzināt par kataloniešu arhitekta dzīvi un darbiem vairāk, te atrodas māja, kurā viņš dzīvoja 20 gadus un iekārtota ar viņa veidotajām mēbelēm un dekoratīvajiem priekšmetiem. Tagad māja pārtapusi par Gaudi muzeju.

Montžuika rajons



Montžuika (Montjuïc) rajons izveidots 1929. gada speciāli Barselonas starptautiskajai izstādei, un tajā atrodas vairāki augsta līmeņa muzeji, tostarp Nacionālais Katalonijas mākslas muzejs, Arheoloģijas muzejs un Etnoloģijas muzejs.

Īpaši ieteicams apmeklēt mākslas muzeju, jo no tā kāpnēm paveras brīnišķīgs skats uz pilsētu, turklāt tai līdzās atrodas viena no iespaidīgākajām strūklakām pasaulē – Burvju strūklaka, par kuru vairāk vari lasīt "Delfi Plus" rakstā "To izmērs un skaistums iedveš bijību: iespaidīgākās statujas un strūklakas pasaulē".

Katalonijas laukums

Katalonijas laukums (Plaça de Catalunya) tiek uzskatīta par labāko satikšanās vietu pilsētā – tas atrodas tieši greznās avēnijas "Passeig de Gràcia" galā un slavenās, tūristu iecienītās ielas "Las Ramblas" sākumā. Gleznainajā laukumā vietējie iecienījuši satikties ar draugiem, lai dodos uz maltīti vai iepirkšanās ekspedīciju, jo tuvumā atrodas vairāki izslavēti veikali un kafejnīcas, bet pāris minūšu gājiena attālumā arī iecienītie apgabali "Ciutat Vella" (viens no vecākajiem visā Barselonā) un "Eixample" (te atrodoties labākie bāri, restorāni un butiki).

"La Rambla" gājēju bulvāris

Mazliet vairāk nekā kilometra garumā no "Placa Cataluyna" līdz "Port Vell" stiepjas "La Rambla" gājēju bulvāris – viena no atpazīstamākajām un tūristu apmeklētākajiem vietām Barselonā. Te pieejami suvenīru un amatniecības veikali, kafejnīcas, puķu stendi, konfekšu kioski, galerijas un bāri. Lai izvairītos no lielajiem cilvēku pūļiem, šo vietu ieteicams apmeklēt agri no rīta.

