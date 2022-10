ASV nacionālais parks, kas piedāvā krāšņākos rudens skatus visā valstī

Kaut arī New River (Jaunā upe/Ņūraivera) Rietumvirdžīnijā iespējams ir viena no vecākajām upēm pasaulē, vienlaikus tā iekļauta ASV jaunākajā nacionālajā parkā un rezervātā "New River Gorge". Parkam, kurā ietilpst aptuveni 30 tūkstoši hektāru Ņūraiveras upes krastos, vēsturiski bija liela loma gan pamatiedzīvotāju kopienu dzīvē, gan pirmo zeltraču darbā. Vēlāk šo reģionu izmantoja ogļu ieguvei, mežistrādei un pat dzelzceļa līnijas paplašināšanai.

Mūsdienās upe un tās teritorija pazīstama ar raftingu, pārgājieniem un klinšu kāpšanu, kā arī neticami košām rudens lapu krāsām, kuras uzskata par skaistākajām visā ASV austrumu daļā, vēsta portāls "Travel and Leisure".

Ko darīt nacionālajā parkā

Upes aizas kļuvušas par īstu piedzīvojumu un atpūtas teritoriju. Parka dienvidu daļa ir salīdzinoši mierīga, tādēļ labi piemērota makšķerēšanai. Īpaši pavasarī un rudenī. Šeit var nozvejot dažāda veida basus, vālītes, karpas un samus. Savukārt tie, kas meklē piedzīvojumus, var braukt uz parka ziemeļu daļu, kur atrodas kraftingam piemērotas upes krāces. Turklāt par labāko sezonu apmeklējumam tiek uzskatīts tieši rudens.

Tikmēr smilšakmens klintis, kas slejas 300 metru augstumā virs upes, jau sen kļuvušas populāras klinšu kāpēju vidū. Nacionālajā parkā izveidoti aptuveni 1600 kāpšanas maršruti, no kuriem paveras brīnišķīgs skats pār upes aizu.

Papildus pārgājieniem un riteņbraukšanai parka apmeklētāji var ceļot pagātnē, apmeklējot Nuttallburgas raktuves. Tā ir ievērojama 1800. gadu ogļraktuvju pilsēta. Savukārt Turmondas (Thurmond) pilsēta ir vēsturisko dzelzceļa kopienu citadele. Iespējams, labākais ir tas, ka tūristi nevēlēsies palaist garām pieturu pie "Grandview" skatu punkta, no kura paveras viena no apburošākajām ainām visā parkā.

Labākās pārgājienu vietas

Iespējams, labākais veids, kā izbaudīt rudens krāšņās lapas, ir doties garās pastaigās pa parka takām. "Long Point Trail" ir tūristu iecienīta vieta, no kuras paveras brīnišķīgs skats uz tiltu. Arī šo skatu uzskata par vienu no aizraujošākājiem visā parka teritorijā. Taka ir piemērota arī nesportiskiem tūristiem, jo tās garums ir aptuveni pieci kilometri turp un atpakaļ.

Vēl viens populārs pārgājiena maršruts nacionālajā parkā ir "Endless Wall Trail". Šis aizraujošais maršruts šķērso akmeņainas klintis, kas paceļas aptuveni 300 metru augstumā virs upes.

Nakšņošana bezmaksas kempingos

Atšķirībā no lielākās daļas nacionālo parku, kuros ir visai ierobežots kempingu skaits, turklāt tajos laicīgi jārezervē vieta, Ņūraiveras nacionālajā parkā kempingu ir daudz un tajos darbojas dzīvās rindas princips. Un, kas ir vēl iepriecinošāk, tie ir par brīvu.

Kempingi atrodas parka mežainajās teritorijās, no kurām paveras skaistas dabas ainavas. Kaut arī kempingi ir primitīvi un pašam jārūpējas gan par ūdeni, gan pārtiku, tomēr tie piedāvā fantastisku piedzīvojumu pie dabas. Iepazīties ar visiem kempingiem var šeit.

Labākā sezona, kad apmeklēt parku

Tāpat kā lielākā daļa, arī Ņūriveras nacionālais parks vasarā mēdz būt tūristu piepildīts. Tādēļ tie, kas gatavi paciesties un sagaidīt rudeni, tiek apbalvoti ar sezonai raksturīgajiem sarkaniem, oranžiem un dzelteniem toņiem, vienlaikus baudot mazākus cilvēku pūļus.

Tādas aktivitātes kā pārgājienus, makšķerēšanu, riteņbraukšanu un klinšu kāpšanu vislabāk baudīt ir tieši rudenī, kad laiks ir vēss, bet ne auksts, savukārt raftinga sezona beidzas līdz ar oktobra izskaņu.

Kā nokļūt uz parku?

Ņūraiveras nacionālajam parkam tuvākā lidosta ir Rietumvirdžīnijas Starptautiskā "Yeager" lidosta (CRW), kas atrodas nedaudz vairāk kā stundas brauciena attālumā no parka. Ceļotāji var arī izmantot "Amtrak's Cardinal" pasažieru vilcienu, kas kursē starp Čikāgu un Ņujorku, un trīs dienas nedēļā apstājas trīs vietās parka teritorijā.