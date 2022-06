Bērnu un pieaugušo laimes zeme. 10 atrakciju parki Eiropā

Klāt vasara un līdz ar to arī visu ziemu kārotais atvaļinājumu laiks! Ja daiļās Latvijas āres jau ir apskatītas, būs īstais brīdis doties tuvākā vai tālākā ģimenes ceļojumā. Bērni viennozīmīgi nesmādēs jautras un aktīvas brīvdienas kādā no lielākajiem Eiropas atrakciju parkiem, bet kāpēc gan to pašu maršrutu neizmantot romantiskam izbraucienam, kas paredz gan cukurvati un karuseļus, gan amerikāņu kalniņus, kas stindzina asinis? Kaut arī pirmais Eiropas atrakciju parks, ko piedāvās tīmeklis, ir Parīzes Disnejlenda, tas it nebūt nav vienīgais galamērķis, kas garantēs piedzīvojumus visai ģimenei.

"Energy Landia" (Krakova, Polija)

Foto: Shutterstock



Šeit būs īpaša zona bērniem līdz sešu gadu vecumam, kuri var jautrā atmosfērā vizināties krāsainos karuseļos un braukt pasakainos vilcieniņos. Savukārt ģimenes zona piedāvā izklaides arī vecākiem, kuri var izmēģināt dažādas ūdens atrakcijas, kā arī visai bezbēdīgus karuseļus.

Asu izjūtu kārotājiem tiek piedāvāta ekstrēmā zona, un jāsaka – ar vājiem nerviem tur nav ko darīt. Atrakcijas, kas lielā ātrumā griež riņķī vai met augšā un lejā ir ik uz stūra! Drosmīgākajiem piedāvājumā ir amerikāņu kalniņš "Moya Formula", kas neprātīgā ātrumā izvedīs cauri līkločiem, vai "Acteku strēle", kas tiek uzskatīta par ekstrēmāko atrakciju parkā. Šeit var oficiāli izbļauties un neviens neko nepārmetīs.

Ūdens mīļi, kuri vēlas no sirds izbraukāties pa visneparastākajām ūdens caurulēm, ir aicināti doties uz speciāli izveidotu zonu, kurā ir gan baseini, gan kuģi, gan ūdens baloni – viss ko vien var iedomāties. Un, ja paveicas vai veiksmīgi ieplāno apmeklējumu, tad parkā var novērtēt arī skaistus šovus.

Ieejas biļetes cenas: bērniem zem 140cm – 23 eiro par vienu dienu, pieaugušajiem – 35 eiro par vienu dienu.