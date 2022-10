Četri iemesli, kādēļ apmeklēt saulaino Andalūziju

Andalūzija, kas atrodas Spānijas dienvidos, ir labs galamērķis tumšajos mēnešos, ja gribas aizbēgt uz vietu, kur ir silti, saulaini un vienkārši skaisti. Andalūzija ir iemūžināta operās un attēlota mākslā un literatūrā. Šī ir saulaina zeme, kurā mīl svētkus, flamenko un tapas. Ja vēl neesi viesojies Analūzijā, "Travel Weekly" piedāvā četrus iemeslus, kādēļ apsvērt brīvdienas pavadīt šajā romantizētajā zemē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ēdiens

Izzini Andalūzijas galvaspilsētas Malagas kultūru un tās labākos ēdienus, apmeklējot gan populārākās apskates vietas pilsētā, gan tās slēptās ieliņas, vienlaikus degustējot vietējos ēdienus un vīnus, turklāt, ja iespējams, gida pavadībā. Esot Andalūzijā, noteikti jāizmēģina tās slavenākie ēdieni, tostarp slavenā "rabo de toro" jeb vērša astes sautējums un "fritura malagueña" – ceptas jūras veltes ar citronu. Bet to, kā mājās pašam pagatavot vērša astes sautējumu, lasi "Izaicinājums virtuvē – vērša astes sautējums jeb 'rabo de toro'".

Ronda un varenais El Tajo kanjons

Ronda ir vēsturiska pilsēta kalna virsotnē, kuru sašķeļ iespaidīgais "El Tajo" kanjons. Tā ir viena no vecākajām pilsētām Spānijā un iespaidīgākā visā Andalūzijā. Rondā valda rāma atmosfēra un to ir vērts apmeklēt, lai baudītu skaistos panorāmas skatus uz kalniem, tostarp no ikoniskā tilta "Ponte Nuevo", kas stiepjas pāri simts metrus dziļajai kanjona aizai un savieno pilsētas veco un jauno daļu.

Foto: Shutterstock

Romantiskā Seviļa



Seviļa ir pilsēta ar romantisku auru. Šeit atrodas pasaulē lielākā gotiskā stila katedrāle un iespaidīgā Alkazāra karaliskā pils, kas slavena ar saviem krāšņajiem dārziem, kas redzami seriālā "Troņu spēle". Vairāk par tiem lasi "Karaliskā pils un dārzi Seviļā, kas redzami pasaulē populārākajā seriālā 'Troņu spēle'". Apmēram 10 minūšu gājiena attālumā no pils atrodas pusmēness formas "Plaza de España" jeb Spānijas laukums, kas izlocījies gar rāmo Gvadalkiviras upi. Te pilsētas viesi var iznomāt laivu un nesteidzīgi izbraukt pa pilsētas ūdensceļiem.



Foto: Shutterstock

Flamenko burvība Granadā



Granadas pilsēta ir pazīstama kā zambras dzimtene. Tas ir flamenko stils, kas radies romu kopienās un tradicionāli tika izpildīts kāzās. Daudzas no Granadas labākajām un intīmākajām flamenko tablao jeb deju vietām, piemēram, muzejs "Zambra Maria La Canastera" un flamenko restorāns "Venta El Gallo", atrodas kalna galā esošajā Sakromontes rajonā, kas slavens ar savām vēsturiskajām baltajām alu mājām un vara podiem.