Desmit pasaulslaveni muzeji, kuros virtuāli paviesoties mājsēdes laikā

Lai arī klātienes sajūtas ir teju neiespējami aizstāt un kompensēt, šobrīd dzīvojam tādos laikos, kad būt klātienē ir neiespējami vai vismaz sarežģīti izdarāms. Tāpēc, lai saglabātu veselo saprātu un neattālinātos no ārpus mitekļa sienām esošās dzīves, jāmeklē iespējas, kā pabūt dažādās pasaules vietās, nepametot savu ērto un drošo dīvānu. Te talkā nāk virtuālās ekskursijas, kuras piedāvā ne viens vien pasaulslavens muzejs.

Iespējams, tas nav viegli izdarāms, bet šobrīd uz atsevišķiem ierobežojumiem un liegtajām iespējām jāprot paskatīties no pozitīva skatu punkta. Piemēram, lai apskatītu pasaulslavenu mākslas darbu vai vēstures artefaktu izstādi, nav vairs jāstāv garā rindā uz ieeju vai telpās jāspraucas cauri cilvēku pūlim, lai tikai pieietu tuvāk kādam no izstādītajiem priekšmetiem. Tu visu vari apskatīt un iepazīt, sēžot savā ērtajā dīvānā vai guļot gultā!

Šoreiz ''Tūrisma Gids'', iedvesmojoties no portāla ''Timeout'', apkopojis desmit visā pasaulē pazīstamus muzejus, kas patiks visām gaumēm un kas – pats galvenais – piedāvā bezmaksas virtuālās ekskursijas. Lai skaista mākslas un vēstures baudīšana!

''Rijksmuseum'' Amsterdamā





''Rijksmuseum'' (arī titulbildē) ir Nīderlandes Nacionālais mākslas muzejs, kas ir lielākais muzejs valstī – tā krājumā atrodas viens miljons objektu, kas aptver laika posmu no 1200. līdz 2000. gadam. Savukārt pastāvīgajā ekspozīcijā apskatāmi astoņi tūkstoši mākslas un vēstures objektu. Muzeja virtuālajās ekskursijās tev būs unikāla pieredze ieskatīties pasaulslaveno mākslas darbu tēlu acīs no pavisam tuva attāluma, tādējādi atklājot to dziļākās personību šķautnes un pamanot nianses, kuras citādi saskatīt nebūtu iespējams.

Muzeja virtuālās ekskursijas meklē šeit.

Britu muzejs Londonā





Britu muzeju Londonā atvēra 1759. gadā, un, kas interesanti, tolaik tas bija pirmais nacionālais muzejs pasaulē. Jāpiebilst, ka vēl joprojām tas kalpo par izcilu piemēru citiem nacionālajiem muzejiem. Arī muzeja virtuālās ekskursijas ir ņemamas par piemēru to iespaidīgo grafisko risinājumu dēļ – visas ekskursijas pamatā ir it kā starpgalaktisks ģitāras grifs, kas tevi izved cauri visas pasaules vēsturei. ''Ģitāras spēli'' arī pavada muzikāli skaņu elementi, caur kuriem vari iepazīt Āfriku, Ameriku, Āziju, Okeāniju un Eiropu gadsimtu garumā.

Muzeja virtuālās ekskursijas meklē šeit.

Zālamana R. Gugenheima muzejs Ņujorkā





Ik dienu tūkstošiem cilvēku dodas apskatīt Gugenheima muzeju Ņujorkā vien, lai apbrīnotu tā neparasto arhitektūru, ko radījis Frenks Loids Raits. Un, pateicoties ''Google Street View'', arī tu kaut tūliņ vari doties virtuālā ekskursijā, kurā paša acīm vari novērtēt episko būvi un kurā vari ''izstaigāt'' četras muzeja izstādes. Virtuālajā ekskursijā varēsi iepazīt muzeja nozīmīgākos postmodernās, konceptuālās un instalācijas mākslas darbus. Tāpat muzeja mājaslapā vari uzzināt visu par visiem tā eksponātiem, no kuriem daļa skatāmi arī tiešsaistē.

Muzeja virtuālās ekskursijas meklē šeit.

Orsē muzejs Parīzē





Šajā muzejā atrodas lielākā impresionistu un postimpresionistu mākslas darbu kolekcija pasaulē, un tev nav jāiegādājas lidojuma biļetes uz Parīzi, lai šos darbus apskatītu. Ar dažu datorpeles klikšķu starpniecību vari apskatīt interaktīvās galerijas ar Vincenta van Goga, Pola Sezana, Edgara Degā un citu pasaulslavenu mākslinieku darbiem. Tāpat vari doties virtuālā izstādē, kas tev pastāstīs vairāk par muzeja ēkas vēsturi, piemēram, to, ka muzejs iekārtots kādreizējā Orsē dzelzceļa stacijā.

Muzeja virtuālās ekskursijas meklē šeit.

Bārnsa fonds Filadelfijā





Filadelfijā dzīvojošais mākslas kolekcionārs Alberts C. Bārnss šo muzeju nodibināja 1922. gadā, lai arī citiem cilvēkiem parādītu, kā apskatīt un novērtēt mākslu. Viņa kolekcijā atrodas Pjēra Ogista Renuāra, Pola Sezana un Henrija Matisa darbi, kā arī Āfrikas iedzīvotāju darinātās maskas, Amerikas indiāņu rotaslietas, grieķu senlietas un daudz kas cits. Muzeja virtuālā izstādē izveidota tā, kā Bārnsam patika novērtēt mākslu – mājaslapā izveidots raksturojumu filtrs, kas aizved uz attiecīgajiem mākslas darbiem, piemēram, atlasot tos pēc krāsas, līnijām, gaismas un telpas.

Muzeja virtuālās ekskursijas meklē šeit.

''The Broad'' Losandželosā





Šajā muzejā izveidota laikmetīgās mākslas kolekcija, kas sevī apvieno darbus no 1950. gadiem līdz mūsdienām. Un ne velti teikts, ka muzejs ar saviem eksponātiem un pieeju mākslai un mākslas izglītībai bagātina, provocē, iedvesmo un arī veicina mūsdienu laika mākslas novērtēšanu plašākā mērogā. Muzeja virtuālajā tūrē vari iepazīties ar Endija Vorhola, Kīta Haringa un Kara Valkinga darbiem mākslas izstādē ''Up Close'', kā arī vari baudīt performance, sarunas un pat seminārus.

Muzeja virtuālās ekskursijas meklē šeit.

Ufici galerija Florencē





Florences renesanses mākslas darbu ''dārgumu lādes'' jeb Ufici galerijas digitālajā arhīvā iespējams apskatīt vairāk nekā 300 000 darbu. Šeit varēsi apskatīt mākslas pasaules grandus, piemēram, Sandro Botičelli, Ticiānu un Kanaletto. Galerija arī izveidojusi tematiskas virtuālās ekskursijas, piemēram, par eņģeļiem, epifānijām un starpkultūru redzējumu. Un tas nebūt nav viss.

Muzeja virtuālās ekskursijas meklē šeit.

Nacionālais modernās un laikmetīgās mākslas muzejs Seulā





1969. gadā atvērtais muzejs laika gaitā ir kļuvis par Korejas mākslas reprezentatīvo institūtu. Muzejam ir četras dažādas atrašanās vietas, kuras visas bez maksas iespējams apskatīt tiešsaistē. Visas muzeja telpas specializējas arhitektūrā un dizainā, laikmetīgajā un modernajā mākslā, kā arī mākslas izglītībā. Tik liela mākslas daudzveidība pavisam noteikti nemanot aizņems visu kādas darba dienas vakaru vai pat varbūt pilnu brīvdienu.

Muzeja virtuālās ekskursijas meklē šeit.

Sanpaulu mākslas muzejs





Sanpaulu Mākslas muzejā (''Museu de Arte de São Paulo'') izvēlēts ļoti īpašs veids, kā izstādīt mākslas darbus: gleznas ir piekārtas pie kristāldzidriem paneļiem, radot iespaidu, ka tās it kā peldētu gaisā. Šo unikālo skatu virtuālajā izstādē vari novērtēt arī tu. Tiešsaistes ekskursijā vari apskatīt eksponātus no visas Brazīlijas un ārpus tās, tostarp kaut ko no jau pieminētajiem māksliniekiem, kuru darbi arī izstādīti Ufici galerijā Florencē.

Muzeja virtuālās ekskursijas meklē šeit.

Viktorijas Nacionālā galerija Melburnā





Līdzīgi kā liela daļa muzeju visā pasaulē, Viktorijas Nacionālā galerija uz kādu laiku saistībā ar jaunā koronavīrusa pandēmiju savas durvis apmeklētājiem ir aizvērusi. Taču, ja vēl nav sanācis tajā atrodamos mākslas darbus skatīt dzīvē, arī šī galerija piedāvā virtuālās ekskursijas. Viesojoties muzejā tiešsaistē, vari doties audio ekskursijā vai pats iepazīties ar neskaitāmi daudzajiem eksponātiem, sākot no japāņu modernisma līdz izstādei ''We Change the World'' (''Mēs mainām pasauli'' – angļu val.), kurā varēsi iepazīt, kā māksla un dizains var radīt globālas pārmaiņas.

Muzeja virtuālās ekskursijas meklē šeit.