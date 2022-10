Eiropa rudenī – no dejām līdz šokolādes slavināšanai. Astoņi galamērķi katrai gaumei

Rudenim piemīt tik spēcīgs šarms, ka cilvēki gatavi to baudīt ne tikai savas valsts robežās, bet arī dodoties uz ārzemēm, lai apmeklētu vietas, kur lapas ir sārtākas, gaiss ir spirgtāks un pilsētas centros regulāri notiek rudens ražas tirgus vai tematiskie pasākumi, kas godina rudens iestāšanos. Taču Eiropā rudenī var darīt ko vairāk nekā tikai izbaudīt krāšņas rudens ainavas – dejot visu nakti Amsterdamā, pavadīt nedēļas nogali iepērkoties Antverpenē, piedalīties literatūras festivālā Čeltnemā. "Condé Nast Traveller" iesaka labākās vietas, kur doties, ja vēlies rudeni izbaudīt, darot to, ko patīk vislabāk.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Amsterdama – lai dejotu līdz rītausmai un ilgāk



Katru gadu oktobrī notiek Amsterdamas deju pasākums ("Amsterdam Dance Event"), pulcējot vairāk nekā 2500 pasaules labākos un topošos nozares māksliniekus, kas spēlē mūziku apmēram 140 novērtētākajos Amsterdamas klubos. Šī ir paradīze ne tikai "house", elektromūzikas un tehnomūzikas cienītājiem, bet visiem, kam jebkādā mērā interesē mūzika, jo šajā laikā Amsterdamā pulcējas producenti, dīdžeji un citi nozares mākslinieki, kas uzstājas kā vieslektori vairāk nekā 450 tematiskajos pasākumos un meistarklasēs.

Savukārt novembrī te notiek Muzeju nakts ("Museumnacht") – tad durvis atkārtoti pēc darbalaika beigām ver vaļā 55 Amsterdamas labākie muzeji. Šajā laikā Vincenta van Goga muzeju var aplūkot dzīvās mūzikas pavadībā vai ballēties starp tropiskajiem augiem senā botāniskā dārza siltumnīcās.

Foto: Shutterstock

Madeira – vieta, kur apbrīnot floru



Madeira atrodas rietumos no Marokas, to visu gadu silda Ziemeļāfrikas saule, un subtropu klimats nozīmē, ka šis Portugāles arhipelāgs ir bagāts ar floru un faunu. Šī iemesla dēļ Madeira ir īstā vieta, kurp doties botānikas mīļotājiem, lai izzinātu vietējos botāniskos dārzus, kuros var redzēt plašu augu daudzveidību, bet oktobrī piedalīties ikgadējā ziedu festivālā ("Festa da Flor"), kurš tiek svinēts ar krāšņu parādi un tematiskiem pasākumiem.

Foto: Shutterstock

Čeltenema – tiem, kas pielūdz literatūru



Viesi Čeltenemā, Apvienotajā Karalistē, regulāri pulcējušies kopš 18. gadsimta – tolaik tie devās uz ārstnieciskajiem spa, tagad – lai piedalītos dažādos zinātnes, literatūras un mūzikas festivālos, kas ainaviskajā pilsētā notiek teju visa gada garumā. Oktobrī pilsētā svin literatūras festivālu ("Cheltenham Literature Festival"), kura ietvaros vairāk nekā 100 jomas speciālisti un rakstnieki uzstājās un sniedz publiskos lasījumus. Šo pasākumu izbaudīs visi, kam patīk literatūra – no daiļliteratūras līdz dzejai un no biogrāfijas līdz vēsturei.

Foto: Shutterstock

Vīne – karstā šokolāde kafejnīcā, kurā to reiz baudījis Freids



Rudenī Vīnē atdzīvojas kafejnīcu kultūra, tāpēc ir īstais brīdis viesoties tiem, kam patīk nesteidzīgi izbaudīt šāda veida atmosfēru, nebīstoties no sala. Kad sārtiem vaigiem un nosalušiem pirkstiem pēc pastaigas dodies uz kafejnīcu, lai sasildītos, jāpasūta karstā šokolāde, kas pārlieta ar Austrijas rumu vai liķieri "Amaretto" un papildināta ar putukrējuma cepuri.

Foto: Shutterstock

Ir vairākas vietas, kur baudīt šo Vīnes tradicionālo, sildošo dzērienu, bet kāpēc gan nesākt ar "Café Landtmann" – psihoanalīzes pamatlicēja Zigmunda Freida iecienītāko kafejnīcu, kurā viņš bieži uzturējies, lai lasītu laikrakstus un vērotu apmeklētājus, kas baudīja tikpat tradicionālo ābolu strūdeli. Vēl viena Vīnes kafejnīcu klasika ir "Demel" – tajā var ne tikai sasildīties ar karsto šokolādes dzērienu, bet arī iegādāties šokolādes konfektes tik skaistās kārbās, ka tās izskatās pēc mākslas darbiem. Izteiktiem saldummīļiem jādodas uz viesnīcu "Sacher" – tās kafejnīcā karsto šokolādi tad jāpasūta kopā ar šķēli ikoniskās šokolādes kūkas ar aprikožu ievārījumu, kas ir šīs vietas izgudrojums un lepnums.

Cermata – ātrai slēpošanas sezonas atklāšanai



Cermata ir skaists ciems Šveicē, kurā nav atļauts pārvietoties ar automašīnām. Lielā aukstuma un ledāja "Theodul Glacier" dēļ te slēpošana iespējama pat vasarā, tomēr īstā slēpošanas sezona te sākas novembrī. Diezgan rāmi sniegu te var izbaudīt vēl visu decembri, bet no februāra līdz Lieldienām nelielo Cermatu pārņem cilvēku pūļi, kas dodas te baudīt aktīvo ziemas atpūtu.

Foto: Shutterstock

Antverpene – modīgam iepirkšanās maratonam



Antverpene ir slavena ar tās mākslas akadēmiju "The Royal Academy of Fine Arts Antwerp", kas ir viena no pirmajām šāda veida skolā Eiropā. Te var apgūt arī modes mākslu, tādēļ šī Beļģijas pilsēta ir mājvieta daudziem no Eiropas inovatīvākajiem dizaineriem un viņu modes preču veikaliem. Jaunu rudens apģērba garderobi meklē "Dries van Noten", "Essentiel Antwerp" un citos lielākos vai mazākos apģērbu butikos.

Foto: Shutterstock

Ja Antvepenē ierodies ar vilcienu, noteikti nesteidzies projām, bet aplūko vienu no skaistākajām dzelzceļa stacijām Eiropā – interjeru rotā vairāk nekā 20 dažādi marmora un akmens veidi, visapkārt skaļi tikšķ pulksteņi un virs galvām slejas iespaidīgs stikla un metāla jumts.

Bilbao – tiem, kam sirdij tuva māksla



"Guggenheim Museum Bilbao" piedāvā cita veida mākslas pieredzi – muzejs ir iespaidīgs ne tikai tā izmēra, bet arī eksponātu dēļ. Te mākslu var apbrīnot iekštelpās, un arī ārpusē – vērojot Frenka Gerija arhitektūras šedevrus no titāna, kas organiski pielāgojas Nervionas upes formai, bet viens no populārākajiem objektiem ir mākslinieka Džefa Kūnsa darbs "Vesthailendas terjers", kas noklāts ziediem. Šķērsojot Santjago Kalatravas tiltu, nonāksi pie daudzām pilsētas galerijām, kurās turpināt ceļojumu pa mākslas pasauli.

Foto: Shutterstock

Stokholma – mājīgas kafejnīcas un bāri

Stokholmā dienasgaisma rudenī ir tikai sešas stundas, bet tas nozīmē, ka kafejnīcas un bāri parūpējas par īpaši viesmīlīgu un mājīgu noskaņu, tāpēc rudenī te var piedzīvot cita veida rosību. Izbaudi ne tikai pastaigas pa pilsētu, bet arī zviedru mīlestību pret našķiem un nobaudi viņu slavenās ķepīgās kanēļa vai pussaldās safrāna maizītes, biskvīta kūku, grauzdiņus ar garnelēm. Starp citu, Zviedrijā kafijas pauzei, kurā tiek dzerta tēja vai kafija un ēsti našķi, ir īpašs nosaukums – fika. Un, kad dienu nomaina nakts, laiks doties uz Sēdermalmu, kur cilvēki dodas baudīt dzērienus atmosfērīgos bāros, jo rudens periodā bāru un kafejnīcu īpašnieki īpaši parūpējas, lai radītu aicinošu noskaņu un cilvēki labprātāk laiku pavadītu tur, nevis mājās.