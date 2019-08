Iekārojamā Grenlande: kas pasaules lielākajā salā tik vilinošs un kāpēc vērts doties

Grenlande nonākusi pasaules uzmanības centrā, pateicoties ASV prezidenta Donalda Trampa vēlmei iegādāties salu un visai no tā izrietošajai sāgai. Lai arī viņa ieceres varētu būt dažādas, nevar noliegt, ka Grenlande nudien ir vilinoša vieta, ko būtu vērts apskatīt.

Kā nokļūt Grenlandē? Ar lidmašīnu no Dānijas vai Islandes. No Eiropas turp dodas arī kruīza kuģi.

Kā pārvietoties pa Grenlandi? Ar dažiem izņēmumiem salas dienvidos, no vienas apmetnes vietas uz otru nav iespējams mērot ceļu pa sauszemi, tāpēc Grenlandē jāpārvietojas ar ūdenstransporta palīdzību vai izmantojot vietējos avio reisus, minēts oficiālajā Grenlandes ceļvedī "Visit Greenland".

Kad labāk braukt? Vasaras sezona ir brīnišķīgs laiks, lai izbaudītu gan Grenlandes dabu, gan arī ūdens pasauli, savukārt ziemā fascinēs baltā sniega sega zem ziemeļblāzmas izkrāsotajām debesīm, kā arī daudzās aktivitātes. Abas sezonas pārsteigs ar ko citu!

Bet kas tad Grenlandē ir tik īpašs un ko vērts tur apskatīt?

Zilās upes apciemojums



Viena no debešķīgākajām vietām Grenlandē ir Zilā upe, kas noteikti spēs pārsteigt! Kristāldzidrais ūdens izceļas uz skarbo ledus lauku fona un apbrīnā liks aizrauties elpai. Šī upe meklējama pie Petermana ledāja, kas nodrošina to ar ūdeni, kūstot sniegam. Interesanti, ka katru gadu upe plūst pa nedaudz citu ceļu un arī tās līkumi ir citādi, bet tie vienmēr ir brīnumskaisti un aizraujoši. Labākais veids, kā šo vietu iepazīt, ir dodoties pa upi ar kajaku. Tam piemērots laika posms būs no decembra līdz aprīlim, lai gan tūres ir iespējamas, sākot no augusta.

Foto: Reuters/Scanpix

Piedzīvojumi ar kajaku



Lēna un nesteidzīga skatu baudīšana no nedaudz cita rakursa – kā gan neizvēlēties doties piedzīvojumā ar kajaku? Skats uz krasta līniju pavisam noteikti ir vērts, turklāt aisbergi un tālumā manāmās apmetnes, kā arī roņi un citas apkārtnei raksturīgās radības noteikti padarīs šo piedzīvojumu vēl krāšņāku. Turklāt, kas būtiski, šī aktivitāte ir visai pieejama, jo kajaku nomas vietas ir gana daudz, skaidrots "Pandotrip".

Iespējas doties kruīza braucienā

Tie, kas vēlas no ūdens paraudzīties uz salu ar nedaudz lielāku vērienu, var doties arī kruīza braucienā. Šādi braucot var ne tikai aplūkot akmeņaino vai apledojušo krastu, bet arī sasniegt dažādas apdzīvotas vietas, kas izkārtojušās salas krastos. Izvērtējot savas vēlmes, iespējams izvēlēties sev piemērotāko maršruta veidu un doties piedzīvojumā. Turklāt roņi un vaļi būs neatņemama šī brauciena sastāvdaļa! Vislabākais laiks šādam piedzīvojumam būs no jūnija līdz oktobrim, kad kuģi var vienkārši izlavierēt gar krasta līniju.

Tasīlakas apskatīšana



Tasīlaka ir lielākā pilsēta Austrumgrenlandē, neraugoties uz to, ka tur mīt aptuveni divi tūkstoši iedzīvotāju, minēts "Pandotrip". Pilsēta meklējama piekrastē, un tā pavisam noteikti izceļas savu krāsaino namiņu dēļ, kas pulcē tūristus visa gada garumā.

Foto: Shutterstock

Ziemeļblāzmas izbaudīšana



Lūk, labākais veids, kā savam ceļojumam piešķirt vēl vienu bonusiņu! Tas ir bez maksas, pietiks visiem un vienīgais, kas nepieciešams, ir silts apģērbs un laba kompānija. Šī noteikti ir vieta, kas var lepoties ar dižām ziemeļblāzmām. Unikālo parādību iespējams novērot laika posmā no agra rudens līdz pat pavasarim, kad debesis ir tumšas un skaidras.

Braucieni ar kamaniņām, kuras velk suņi



Tūristi Grenlandē var doties izbraucienā ar sniega motocikliem vai kā citādi izbaudīt fantastisko sniega kārtu, tomēr nekas no tā nav salīdzināms ar vecajām ceļošanas tradīcijām, proti, braucienu ar kamaniņām, kuras velk suņi. Piedzīvojums garantēts!

Foto: Shutterstock

Došanās varenos pārgājienos



Pasaulē lielākā sala var lepoties ar savu neskarto dabu. Vasaras mēnešos, kad biezajai sniega kārtai pakūstot parādās zeme un zaļā dzīvība, perfekti doties kādā garākā pastaigā pa interesantajām pārgājienu takām. Šis ir labākais veids, kā atklāt arktisko dabu – ziedi, dramatiskas klintis un gandrīz neviens cilvēks! Turklāt piedzīvojumu meklētāji var doties pat vairāku dienu ekspedīcijās.

Ilulisatas ledus fjordu apbrīnošana



Ilulisatas ledus fjords, kas atrodas Grenlandes rietumu krastā, ir visai varens un tāpēc ne velti to aizsargā arī UNESCO. Ledus fjords ir milzīga aisbergu kolekcija, kas atdalījušies no ledāja ar nosaukumu "Sermeq Kujalleq". Gluži tāpat kā aisberga lielākā daļa slēpjas no apkārtējo acīm zem ūdens, arī šis ledus fjords ir kas vairāk nekā tikai neaprakstāms skaistums. Tas glabā planētas vēstures stāstus un tas ir pazemīgs klimata izmaiņu rezultātā.

Foto: Shutterstock

Nūkas iepazīšana



Nūka ir Grenlandes galvaspilsēta, un tā pavisam noteikti ir vieta, kur iepazīt šejienes vēsturi un mūsdienu kultūru. Muzeji, iepirkšanās vietas, gardēžu restorāni un daudz kas cits – to visu var atrast šeit. Tomēr, ņemot vērā visu, šī tik un tā ir vieta, kur nevar aizbēgt no brīnišķīgās dabas!

Plašāku informāciju par tūrisma iespējām un dažādām organizētām tūrēm ērti var iepazīt Grenlandes oficiālajā tūrisma mājaslapā "Visit Greenland".