Juodles dabas taka – izcila pastaigu vieta tepat Lietuvas pierobežā

Juodles ezers ir viena no ainaviskajām teritorijām Kurtuvēnu reģionālajā parkā, kas atrodas tepat Lietuvas pierobežā – Šauļos. Metot lokus gar ezera labiekārtoto malu, var vērot ainaviskos dabas skatus, tostarp retas augu un dzīvnieku sugas.

Kurtuvēnu reģionālais parks ir lauksaimniecības neskarta teritorija, kur var baudīt nesteidzīgas pastaigas svaigā gaisā. 17 tūkstošus hektāru lielajā reģionālajā parkā atrodas mazi un autentiski ciematiņi, lekni meži ar garām pastaigu takām, kā arī purvi un 30 ezeri, tostarp Juodles ezers.



Gar Juodles ezeru stiepjas aptuveni četrus kilometrus gara taka ar 12 pieturas vietām. Taka iepazīstina ar meža biotopu, mitrājiem, kā arī retām augu un dzīvnieku sugām. Lai pēc iespējas pilnvērtīgāk iepazīt vietējās dabas daudzveidību, gar taku ir izvietoti informācijas stendi. Savukārt skaistākās ainavas jāmeklē skatu torņos.



Aizraujošāku pastaigu padara no koka dēļiem veidota laipa, kas ved uz purva vidieni. Īpaši skaisti šī laipa izskatās rudenī, kad to no visām pusēm ieskauj zeltainas niedres. Ja rudenī šeit var baudīt miglā tīto ezeru un zeltītās niedres, tad vasarā Juodles ezers aicina arī aktīvas atpūtas cienītājus. Šeit var gan braukt ar velosipēdu, gan uzrīkot nelielu pikniku, gan nopeldēties, bet pašu ezeru rotā daiļas ūdensrozes.



Precīzu dabas takas atrašanās vietu var apskatīt šeit. Savukārt tie, kas vēlas apceļot nedaudz vairāk arī pašu reģionālo parku, var doties ekskursijā uz Kurtuvēnu muižas rezidenci, kur darbojas apmeklētāju centrs. Muižas mājā, kas būvēta un iekārtota pēc vecajām žemaišu tradīcijām, darbojas Jautmaļķes dabas centrs, kur interesenti tiek iepazīstināti ar vietējo dabu un tradicionālo amatniecību, informē "Visit Šiauliai".