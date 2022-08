Klintīs grebti un simtiem skulptūru rotāti tempļi Indijas reģionā Tamilnadu

Tamilnadu tempļi simbolizē kādreizējo Indijas valdnieku bagātību un varenību. Tempļi ir ne vien grandiozi, bet arī neaprakstāmi grezni. Līdz pat mūsdienām ir saglabājušies aptuveni 20 tempļi, kurus apbrīnot dodas tūristi no visas pasaules, bet vietējie iedzīvotāji dodas šeit svinēt tradicionālos svētkus. Apmeklējot tempļus var gūt ne tikai garīgu pieredzi, bet arī izbaudīt izcilo arhitektūru un krāšņo tēlniecību, kas vēsta par Indijas vareno pagātni.

Templis "Madurai Meenakshi Amman"

Par templi ir saglabājušās daudzas vēsturiskas liecības. Pirmās ziņas nāk no mūsu ēras pirmsākumiem. Taču pēc islāma iekarotāja Malikpuras iebrukuma 1310. gadā, templis un lielākā daļa skulptūru gandrīz pilnībā tika iznīcinātas. Atjaunot templi izdevās vien 14. gadsimta beigās, kad Muradajā pie varas nāca hinduistu valdnieki. Indijā to sauc par jaunas ēras sākumu. Templī ir izvietotas neskaitāmas dievību skulptūras. Katru skulptūru klāj Indijas mākslai raksturīgie spilgtie toņi, bet jumtu rotā gleznojumi, kuros atainotas reliģiskas ainas.

Kopš 1966. gada tūkstoš pīlāru zālē atrodas muzejs, kurā var apskatīt gan retus antīkus priekšmetus un monētas, gan reliģiskus rakstus. Tāpat muzejā atrodas Najakas perioda gleznas. Pastāv teiciens – vajag tūkstoš acis, lai aplūkotu tūkstoš pīlāru zāli.

Foto: Shutterstock

Templis "Brihadeeswarar"



Templis ir veltīts hinduisma dievam Šivam. Tas ir viens no lielākajiem tempļiem Indijā, kā arī izcils dravīdu arhitektūras piemineklis. Tempļa būvniecības darbi beidzās 1010. gadā, kas nozīme, ka 2010. gadā tam apritēja 1000 gadu. Turklāt templis ir iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Tempļa kupols ir izgrebts no vienas klints akmens, kurš sver aptuveni 80 tonnas. Savukārt pie ieejas ir Nandi (svētā buļļa) skulptūra, kura izgrebta no teju piecus metrus platas un četru metru augstas klints. Ņemot vērā, cik iespaidīgs un grandiozs ir templis, nav pārsteidzoši, ka tas ir viens no apmeklētajiem tūrisma objektiem Tamilnadu reģionā.

Foto: Shutterstock

Templis "Sri Ranganatha Swamy"



Templis tiek uzskatīts par svarīgāko no 108 dieva Višnas svētnīcām. Tempļa izmēri ir patiesi grandiozi un pārsteidz ar saviem plašumiem – kopējā teritorijas platība ir 63 hektāri. Tempļa teritorija ir sadalīta sešās daļās, kuras vienu no otras nodala biezas sienas. Katrā sekcijā atrodas pa vienam tornim, kuri izskatās absolūti apbrīnojami. Templim ir sena vēsture, kas cieši saistīta pat ar vairākām valdnieku dzimtām. Te regulāri notiek Indijas tradicionālie svētki, kurus apmeklē tūkstošiem vietējo iedzīvotāju. Svētkos templis tiek rotāts ar ziedu virtenēm un krāsainiem audekliem, kas skatu padara vēl krāšņāku.

Foto: Shutterstock

Tempļa komplekss "Mahabalipuram"



Templis ir unikāls, jo tika iekļauts dabiskajā ainavā. Šī apmēram 7. – 8. gadsimtā dibinātā Pallavas valdnieku svētvieta ir izgrebta klintī Koromandelas piekrastē. Templis ir kļuvis slavens ar alu svētnīcām un klintī cirstiem tempļiem, kurus klāj pārsteidzoši graciozi un smalki grebumi, kuri ataino gan hinduisma dievus, gan dzīvniekus, kuri ir ieņem svarīgu vietu Indijas kultūrā un reliģijā. Tāpat templi rotā simtiem skulptūras, kuras slavina dievu Šivu. Templis ir iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā un ir kļuvis par atpazīstamu arhitektūras brīnumu visā pasaulē.

Foto: Shutterstock

Templis "Kapaleeshwarar"



Tā ir viena no iespaidīgākajām Čennai pilsētas reliģiskajām vietām. Iespaidīgais tempļa tornis jeb gopurama ir 37 metrus augsta būve, kuras rietumu un austrumu sienas ir izgreznotas ar daudzām mitoloģiskām figūrām. Arī mūsdienās smalki darinātās skulptūras tiek regulāri atjaunotas, lai tās nezaudētu savu vēsturisko skaistumu. No tāluma mazās skulptūras saplūst un templis izskatās pēc krāsaina audekla, kurš stiepjas pretī debesīm, bet tuvumā var redzēt, kā tempļa atspulgi rotā blakus esošo dīķi.

Foto: Shutterstock

