Klints Skotijā, kas pēc nostāstiem ir milža īkšķis

Vecais vīrs jeb "The Old Man of Storr" ir visai ikoniska klints Skotijā, ko jau no tāluma var saredzēt tie, kas izvēlas doties pastaigā pa šo pasakaino apvidu.



Klinšainais veidojums savos izmēros ir diezgan iespaidīgs – tas sniedzas aptuveni 49 metru augstumā, teikts "Atlas Obscura". Tāpēc tie, kas būs izvēlējušies to uzmeklēt, noteikti nevilsies – pieejot pavisam tuvu, cilvēks sajutīsies mazs un niecīgs. Kā vēsta sena leģenda, reiz te bijis sastopams milzis, kurš dzīvojis šajā kalnainajā un skaistajā apkārtnē. Kad savu mūžu viņš bija nodzīvojis un tika guldīts zemes klēpī, milzīgā vīra īkšķis palicis daļēji virs zemes, kas tagad zināms kā Vecais vīrs. Milža īkšķi ieskauj arī citi klints stabi, veidojot īpašu kompozīciju, kas ainavu padara tikai krāšņāku. Foto: Shutterstock Lai sasniegtu šo klinti, kā minēts ceļvedī "Isle of Skye", no automašīnu stāvlaukuma būs jāmēro nepilni četri kilometri, un bez apstājas šis maršruts ir aptuveni veicams stundā un 15 minūtēs. Šis ir vidējas grūtības pakāpes maršruts, tomēr ir piemērots veikšanai vairumā laikapstākļu – tikai kalnu virsotne lietainā laikā var būt nedaudz dubļaina. Skotija laika gaitā ir izpelnījusies arī pasaulē skaistākās vietas titulu, tāpēc daudz šaubīties par braucienu uz šo valsti nevajadzētu. Taču, ja tev ir vajadzīga neliela pārliecināšana, šeit atradīsi citus iemeslus, kāpēc vērts apciemot Skotiju. Placement code for key after_article not found. Placement code for key m_after_article not found.