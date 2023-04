Ko redzēt un piedzīvot nedēļu garā atvaļinājumā Rodas salā

Grieķijas varenums, unikālais skaistums un no paaudzes paaudzē mantotā māka svinēt dzīvi atspoguļota klasiskos mākslas darbos un ceļo krāšņos pieredzes stāstos, tomēr nekas no tā nav īsts, kamēr nav skatīts paša acīm. Tie, kas jau viesojušies Grieķijā, zina, ka īpašs šarms rodams tās salās. Un viena no krāšņākajām salām ir Rodas sala. Tūroperators "Novatours" stāsta, kāpēc Rodas sala pelnījusi īpašu apciemojumu un kā to izbaudīt vispilnīgāk.

Grieķijas teritorijā ietilpst vairāk nekā 6000 salu un saliņu, no kurām tikai 227 ir apdzīvotas. Tās visas vieno Grieķijas raksturs, tomēr katra sala glabā arī ko unikālu, tikai šīm salām raksturīgu.

Rodas sala, kas reiz bija svarīgs Grieķijas saimnieciskais un kultūrvēsturiskais centrs, atrodas netālu no Turcijas krastiem. To apskalo Egejas jūra un Vidusjūra. Rodas sala ir trešā lielākā no Grieķijas salām (pēc Krētas un Evijas), tās platība ir 1400 kvadrātkilometri, garums – 78 kilometri. Gadā šeit ir ne mazāk kā 300 saulainu dienu, tāpēc sala pārklāta ar krāšņu zaļojošu segu. Tūristus šeit piesaista patīkamais klimats, atpūtas iespēju daudzveidība un burvīgās pludmales, ko visu var paspēt izbaudīt vienas nedēļas ietvaros.

Foto: Shutterstock

1. diena – pludmales



Ceļojuma sākumā vērts uzdāvināt sev dienu pludmalē: miers, saule, jūra – viss, lai prāts un dvēsele varētu "pārslēgties" baudīšanas režīmā. Mēdz sacīt, ka Rodas salā atrodas vienas no skaistākajām Grieķijas pludmalēm, tāpēc noteikti vērts izbaudīt vairākas.

Lindosas pludmale ir viena no populārākajām Rodas pludmalēm, kas atrodas gleznainajā Lindosas ciematā. Pludmali ieskauj majestātiskas klintis un kristāldzidri ūdeņi, tāpēc tā ir lieliski piemērota peldēšanai un snorkelēšanai.

Entonija Kvina līcis (Anthony Quinn Bay) atrodas netālu no salas lielākā kūrorta Faliraki un nosaukts slavenā Holivudas aktiera vārdā, kurš filmas "Navarones ieroči" filmēšanas laikā tik ļoti iemīlēja šo līci, ka vēlējās to iegādāties un izveidot par atpūtas centru aktieriem. Lai arī šo domu viņam īstenot neizdevās, līcis tika pārsaukts aktiera vārdā. Šis ir salīdzinoši mazs, nomaļš līcis ar skaidriem ūdeņiem un akmeņainu piekrasti.

Foto: Shutterstock

Kalitejas pludmale atrodas Rodas austrumu krastā un ir pazīstama ar saviem termiskajiem avotiem. Tā piedāvā skaistu vidi ar skaidru ūdeni un smilšu un oļu sajaukumu.

2. diena – Rodas pilsēta



Rodas salas sirdī ir pilsēta Roda. Šī ir galvenā un pati lielākā antīkā stilā veidotā pilsēta Vidusjūras piekrastē, ar gleznainu piekrasti, zeltainām kāpām, kristāldzidru jūru un daudzu gadsimtu senu kultūru, kas jūtama ik uz soļa. Par senajiem laikiem atgādina vējdzirnavas, kas atrodas netālu no Svētā Nikolaja forta, jaunais tirgus, administratīvās ēkas, Mandraki forts un brieža skulptūras, kas stāv uz kolonnām pie ieejas fortā.

Noteikti jāapciemo Rodas viduslaiku daļa, kuru vietējie iedzīvotāji sauc par vecpilsētu. Tā ir lielākā šāda veida pilsēta Eiropā, turklāt iekļauta UNESCO pasaules mantojumu sarakstā. Pilsēta aicina izbaudīt tās krāšņos parkus, šaurās vecpilsētas ieliņas ar tradicionāliem pagalmiem un mājīgām, nelielām kafejnīcām, smilšainās pludmales ar neatvairāmu saulrietu.

Foto: Shutterstock

3. diena – antīkā Kamīra



Kamīra, kas atrodas salas rietumu daļā, ir viena no trim senajām pilsētām, kas piedzīvoja Rodas valsts dibināšanu. Mūsu ēras 200. gadā zemestrīce izpostīja Kamīru. Arheoloģiskie izrakumi sākušies 1859. gadā, un to gaitā atklātā pilsēta kļuva par Rodas Pompejiem. Kamīrā bija attīstīta ūdens piegādes un kanalizācijas sistēma, šeit joprojām skatāmas publiskās pirtis, tirgus laukums, romiešu mājas, divi tempļi un citas ievērojamas vietas.

4. diena – ūdens sporta aktivitātes



Kad pludmales miers izbaudīts un salas vēsture iepazīta, vērts ieplānot kādas ūdens aktivitātes, ko tik bagātīgi piedāvā krāšņā Rodas sala.

Jalisos kūrorts salas ziemeļu daļā, astoņus kilometrus no Rodas pilsētas, apveltīts ar pastāvīgu vēju līča piekrastē. Milzīgie viļņi ir paradīze tiem, kas nodarbojas ar planierismu un aizraujas ar vēja dēļiem.

Populārais pludmales kūrorts Pefki, kas atrodas dažus kilometrus uz dienvidiem no Lindosas un 56 kilometru attālumā no Rodas pilsētas, ir īstena paradīze tiem, kas alkst izbaudīt ūdens velosipēdus, ātrlaivas un ūdens motociklus.

Netālu no Kiotari kūrorta centra, kas, pateicoties savai garajai pludmalei, tiek dēvēts par tūristu paradīzi, atrodamas klusas pludmales un alas, kur var izmēģināt zvejošanu vai niršanu ar akvalangu.

Fanesa, kas atrodas aptuveni 25 kilometru attālumā no Rodas pilsētas, pateicoties spēcīgajiem vējiem un to virzienam, ideāli piemērota kaitsērfingam un vindsērfingam.

Foto: Shutterstock

5. diena – taureņu ieleja



Taureņu ieleja ir idilliska un unikāla vieta ar blīvu floru un elpu aizraujošu dabas skaistumu. Tā ir atvērta apmeklētājiem visu gadu, bet krāšņākā tā ir aptuveni no jūnija vidus līdz septembrim, kad tur lidinās neskaitāmi sarkanbrūni raibeņi.

Ielejā ikviens aicināts pastaigājieties pa šauriem, akmeņainiem ceļiem, aplūkot mazos ezeros peldošās ūdensrozes, ieklausīties upju un ūdenskritumu burbuļošanā. Ieleju piepilda priedes un stiraku koki (tas ir Dienvidamerikā, Austrumu un Dienvidu Āzijā plaši izplatīts lapu koks ar spēcīgu, patīkamu sveķu-balzama aromātu). Tieši šo koku dēļ ielejā smaržo pēc sveķiem, kas īpaši patīk tur mītošajiem taureņiem.

Foto: Shutterstock

6. diena – vīna tradīciju izzināšana



Saules sala Roda ir slavena arī ar saviem lieliskajiem vīniem. Tie ir pazīstami jau kopš seniem laikiem. Perfektu garšu tiem piešķir labvēlīgos apstākļos audzētas vīnogas. Šeit ir silts, saulains klimats un ideāla augsne vīnogulājiem. Embandos ciematiņš, kas atrodas 700 metru augstumā Attaviras kalna pakājē, pazīstams ar vairākām vīnogu šķirnēm. Noteikti vērts apciemot vīna darītavu "Emeri" – lielāko uzņēmumu Embonā.

7. diena – skats no malas



Ceļojuma noslēdzošo dienu vērts ieplānot rāmāku, ļaujot domām un emocijām sākt mierpilni nogulsnēties. Dienu pilnāku var padarīt, dodoties ar laivu izbraucienā gar piekrasti. Šādai aktivitātei Rodas sala piedāvā bagātu iespēju klāstu – no kajaku īres līdz luksusa jahtu nomai ar iekļautām maltītēm. Attālināties no salas, lai sajustu vēl spēcīgāk – to noteikti garantē jebkurš izbrauciens jūras ūdeņos.